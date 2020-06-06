Продукты, которые противопоказано готовить в мультиварке

Есть целый список продуктов, которые станут хуже после мультиварки.
Мультиварка — незаменимый бытовой прибор в каждом доме. Особенно если там живет большое количество человек или люди с очень напряженным графиком работы. Так приятно осознавать, что придя домой после напряженного рабочего дня тебя ждет вкусный и горячий ужин и ноль ответственности за его приготовление. Однако даже волшебная мультиварка имеет свои ограничения и некоторые продукты в ней, увы, могут превратиться в «тыкву». Редакция Novate.ru предлагает подборку советов, которая спасет все кулинарные шедевры и не позволит им испортить ваш аппетит. 1. Куриные грудки без костей В мультиварке лучше варить куриные кусочки на кости. /Фото: ixbt.com Куриные грудки без косточек могут быстро высохнуть в мультиварке. Мультиварка — хороший вариант для приготовления более жестких кусочков мяса, на которых есть хоть небольшое количество жира. Из-за того, что в постных куриных грудках нет такого компонента, долгое томление в мультиварки сделает ее пересушенной и невкусной. Для готовки в мультиварке подойдет любое мясо на косточке без шкурки. 2. Рыба Рыба лучше чувствует себя на сковородке или в духовке. /Фото: sun9-52.userapi.com Отправить для готовки рыбу в мультиварку — это плохая идея. Это может грозить очень даже неприятной проблемой: после возвращения домой обнаружится, что все пропахло рыбным запахом. Помимо этого, приготовление рыбы в мультиварке скажется на ее качестве. Скорее всего, она получится пересушенной. Гораздо лучше готовить рыбные блюда на сковороде или в духовке. 3. Зеленые овощи Для защиты цвета есть отдельный секрет. /Фото: polki.pl Во время приготовления в мультиварке овощи становятся очень нежными и вкусными. Они пропитываются соусом и соками мяса, в итоге представляя из себя одно восхитительное блюдо. А еще в них при таком способе готовки остается много питательных и полезных для здоровья веществ. Однако долгая готовка неблагоприятно сказывается на внешнем виде зеленых овощей. Они утрачивают свою свежесть и привлекательность, поэтому их лучше добавлять в самом конце за 10 минут до полного приготовления блюда. Так все цвета останутся яркими и насыщенными. 4. Макароны Макароны не так просто готовить, как кажется на первый взгляд. /Фото: cropper.watch.aetnd.com Макароны считаются одним из самых простых блюд для приготовления. Но на самом деле сварить их идеально правильно довольно трудно. Непереваренные и нежесткие макароны нуждаются в соленой воде и правильном времени кипения. Их приготовление в мультиварке не позволяет чутко контролировать весь процесс, поэтому есть большая вероятность, что макароны будут переварены. Макароны также рекомендуется готовить в кипящей воде, чего трудно достичь в мультиварке. Поскольку блюдо готовится быстро и имеет избыточно крахмалистый состав, оставив их в мультиварке на целый день можно в итоге получить слипшийся комок желеобразного вида. 5. Сыр Для приготовления сырного в мультиварке, нужно использовать особый лайфхак. /Фото: 2.bp.blogspot.com Сырный суп — вкуснейшее блюдо, которое многие предпочитают в холодное время года. Однако чтобы оно не утратило свой приятный вкус, аромат и консистенцию, его лучше готовить на плите, а не в мультиварке. При слишком долгой готовке сыра при низкой температуре происходит выделение сыворотки и образование комочков похожих на творог. В результате суп в мультиварке получается не только не особо привлекательным, но и без особого сливочного привкуса. Полезный совет: Чтобы с достоинством выйти из затруднительного положения, можно готовить суп в мультиварке, но сыр добавлять только в конце. Примерно за 10 минут до полного приготовления. 6. Рис В мультиварке лучше готовить черный рис. /Фото: images.ua.prom.st Мультиварка — не лучший вариант для приготовления длиннозернистого риса. Если нужно сварить большое количество, то вряд ли он будет готовиться равномерно. Обычно рис по краям становится переваренным, в середине остается твердым и сухим. По советам опытных шеф-поваров в мультиварке лучше варить дикий черный рис, который получается вкусным. 7. Сухие бобовые Приготовленная в мультиварке фасоль может быть опасна. /Фото: static-2.akipress.org В мультиварку лучше не отправлять сушеные бобовые по типу фасоли, гороха, нута и т.д. Согласно исследованиям ученых, они содержат природный токсин, который при долгом приготовлении в кипящей воде уничтожается. В мультиварке постоянно поддерживается невысокая температура, поэтому фасоль и горох, приготовленные в ней, могут оказаться вредными для здоровья. Чтобы избежать риска, перед тем как готовить бобовые в мультиварке, их сначала нужно подготовить. Сначала замачиваем в воде на 12 часов, а потом прокипятить в воде 10 минут. Как альтернативу, можно использовать консервированные фасоль или горох. 8. Хороший стейк Мультиварку лучше оставить для рагу, а стейк приготовить на сковороде. /Фото: polaris.company Мультиварка идеально подходит для жестких кусочков мяса, потому что она постепенно смягчает их в течение нескольких часов приготовления. Качественный стейк уже нежный, даже в сыром виде, поэтому он готовится очень быстро. Чтобы приготовить вкусное мясо с румяной корочкой, не обойтись без включения плиты и подогрева сковородки. 9. Замороженные продукты Мультиварка не подходит для разморозки продуктов. /Фото: fishergo.com.ua Когда хочется разморозить продукты поскорее, сложно устоять от соблазна и не отправить их в мультиварку. Это экономит время и спасает в ситуации, когда забываешь разморозить овощи или мясо заранее к моменту приготовления ужина. Однако такой способ небезопасен для здоровья. Мультиварка слишком долго поддерживает температуру на небезопасном уровне, что способствует росту бактерий. Чтобы не рисковать здоровьем, лучше планировать свой день заранее и размораживать продукты вовремя естественным путем.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Продукты, которые противопоказано готовить в мультиварке
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии