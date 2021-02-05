Наган: за что его не любили русские и советские офицеры

Револьвер системы Нагана является одним из самых известных образцов ручного огнестрельного оружия первой половины XX века. Сложно будет отыскать уголок на планете, где не знали бы этот бельгийский револьвер. Активно пользовались и в дореволюционной России, а затем и в советской. Тем не менее, несмотря на распространенность, было несколько вещей, за которые Наган не слишком-то любили.
Наган - оружие серьезное. /Фото: pinterest.com.
Семизарядный револьвер системы Нагана был создан бельгийскими братьями-конструкторами Эмилем и Леоном Наганами в 1895 году. В конце XIX века Россия начала перевооружаться. На роль главной винтовки страны была выбрана трехлинейка Мосина образца 1891 года. Собственного пистолета в России не было, а потому было принято решение закупать для офицеров, жандармов и кавалеристов бельгийские револьверы, так как их характеристики в большей массе своей соответствовали тогдашним требованиям военных.
Пользовались оружием и во Вторую мировую войну. /Фото: fotostrana.ru.
Однако было две важные вещи, которые вызывали у всех людей, использовавших данное оружие, закономерное раздражение. Первая серьезная проблема Нагана заключалась в его чрезвычайно жестком спуске, что в большинстве ситуаций было откровенно не хорошо. Слишком жесткий спуск негативным образом сказывался на точности стрельбы, требовал большого навыка в прицеливании и делал Наган крайне недружелюбным по отношению к новичкам. В итоге страдала боевая эффективность и без того не слишком точно бьющего револьвера. Поразить цель на расстоянии в 50 шагов мог лишь очень опытный стрелок с твердой рукой.
Проблемы с перезарядкой были серьезными. /Фото: Twitter.
Второй серьезный недостаток заключался в системе перезаряжания. Существует три основные системы заряжания револьверного оружия. Первая – закладывание боеприпасов под заглушку. Вторая – закладывание боеприпасов в откинутый магазин. Третья – закладывание боеприпасов в открытый магазин в результате «переламывания» конструкции оружия.
Так заряжался наган 1895 года. /Фото: home.gamer.com.tw.
Так вот главной проблемой револьверов 1895 года было то, что барабан в них никак не откидывался, что делало невозможным быстрое закладывание патронов, а также делало невозможным использование револьверных кассет с патронами. Заряжался Наган по одному патрону, который закладывался в барабан с правой стороны после отодвигания фиксирующей заглушки. Хуже того, так как у револьвера не откидывался элемент боепитания, у стрелка не было возможности быстро опустошить барабан от стрелянных гильз. Для этого приходилось выталкивать их по одной, предварительно переведя шомпол в режим рычага. Осложнялась ситуация и специфической формой гильз нагана, которые часто застревали в барабане после выстрела.
Разбирается не очень сложно. /Фото: home.gamer.com.tw.
Таким образом перезарядка револьверов 1895 года была той еще задачей. Наиболее продвинутые стрелки старались раздобыть лишний барабан. Он заблаговременно заряжался патронами, после чего в боевой обстановке производилась замена барабана. Это требовало ловкости рук, так как нужно было осуществить неполную разборку пистолета (вытянуть осевой механизм удерживающий элемент боепитания). По иронии судьбы, такая перезарядка с разборкой и сборкой чаще всего занимала меньше времени.
Это наган 1910 года. /Фото: aquaworldonline.ru.
Модернизировали механизм заряжания нагана только в 1910 году. У револьвера тогда появился нормальный откидывающийся в сторону барабан. Однако для русских стрелков это имело крайне мало значения, так как большинство единиц оружия, прошедших Первую мировую войну, Революцию и Гражданскую войны, были старыми моделями от 1895 года.
Процесс заряжания и разряжения нагана 1895 года:
Процесс разборки нагана:
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