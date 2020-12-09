10 интересных фактов, которые вы не знали о сумо

Суматори — отнюдь не неповоротливые толстяки, а очень быстрые, креативные и вдумчивые спортсмены.



1. Сумо очень динамично. Борцам нужно думать быстро: за 10 секунд (это стандартная длительность поединка) борец может 2–3 раза сменить тактику.







2. Сумо — очень травмоопасный вид спорта. Стартовый контакт — это столкновение двух в среднем 155-килограммовых борцов с совокупной скоростью 50–60 км/час. По травмам на первом месте колени, затем локти, спина и шея, голеностопы и пальцы.







3. Эмоции в сумо проявлять нельзя. Люди с разорванными связками не имеют права сказать даже «твою мать». Скажешь — вылетишь.







4. Сумо — это отчасти религия, отчасти — национальное шоу. Сумотори обязан повышать настроение японцев. Это сложно объяснить, но это чувствуется в каждом сумотори, в их поведении, в их стремлении придумать что-то свое не только в борьбе, но и в ритуале.







5. Рассказы о высококалорийной пище, которой объедаются суматори — легенда. Их основная пища содержит 100–150 ккал, но просто едят её от пуза и после еды сразу спят. Набрать вес, необходимый для сумо, не так просто, для этого нужен особый тип метаболизма.







6. Кстати, при поступлении в обучение борцов заставляют сбросить жирок, а уже потом — набрать так называемый рабочий вес.

Рабочий вес — это мышцы плюс жир. Дело в том, что выше какого-то предела «сухую» мышцу нарастить невозможно.7. Бицепс и трицепс знаменитых суматори примерно того же объема, что у обычного человека нога.8. Для победы надо либо вытеснить соперника за пределы дохе (диаметр 4, 55 м) либо заставить коснуться поверхности чем-либо кроме ступней. В целом борцы делятся на специалистов по борьбе в поясе и по толчкам.9. В сумо разрешены пощечины, но только открытой ладонью , впрочем нокауты нередки.10. В высшем дивизионе макуути 42 борца. В каждом из шести ежегодных турниров — 15 туров, то есть устроить каждому встречу с каждым невозможно. Поэтому элита, первые 15 борцов, встречаются между собой, а если кто-то «снизу» начинает вырываться в группу лидеров, его сводят с элитными борцами.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)