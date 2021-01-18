8 зарубежных знаменитостей, которых в России любят больше, чем на родине

Многие творческие люди не особенно привязываются к местам, предпочитая жить и творить там, где востребованы. По-настоящему талантливые люди могут с полным правом назвать себя гражданами мира, ибо их любят, знают и радушно встречают во многих странах. А феномен наших сегодняшних героев заключается в том, что в России они гораздо более известны и популярны, чем у себя на родине.
Стивен Сигал
Стивен Сигал. / Фото: www.krot.info
Американской актёр и мастер боевых искусств в 1990-е годы был очень популярен во всём мире. Фильмы с его участием выходили на экраны с завидной периодичностью. При этом многие из них были настоящими хитами проката. Но начиная с 2010 года Стивен Сигал снимался всё реже и постепенно в Америке о нём стали забывать. Зато в России интерес к актёру не угасал, а после принятия Сигалом российского гражданства в 2016 году, кажется, вспыхнул с новой силой.
Анна Герман
Анна Герман. / Фото: www.polityka.pl
Польская исполнительница немецкого происхождения впервые побывала в Советском Союзе в 1965 году и с тех пор стала одной из самых любимых певиц в СССР. Со временем певица приняла решение переехать в нашу страну из родной Польши, потому что на родине её карьера была далеко не так успешна. Многие песни в исполнении Анны Герман в России знают и любят до сих пор, в то время, как на родине о самой певице знают только представители старшего поколения.
Пауло Коэльо
Пауло Коэльо. / Фото: www.kxcdn.com
Автор множества бестселлеров на сегодня является одним из самых продаваемых и читаемых во всём мире. Но если в России его любят без всяких условий, то в родной Бразилии Пауло Коэльо часто подвергают критике за его слишком явную коммерческую ориентированность. В упрёк писателю ставят ещё и отсутствие чувства юмора, а некоторые особо рьяные критики и вовсе называют его довольно слабым автором. И это при том, что Паоло Коэльо является обладателем множества литературных премий и наград!
Наталия Орейро
Наталия Орейро. / Фото: www.postila.ru
Актриса из Уругвая прославилась после выхода на экраны сразу нескольких сериалов с её участием, самым популярным из которых стал «Дикий ангел», который непосредственно в России показывали несколько раз. Несмотря на то, что Наталия Орейро в последние годы снимается довольно редко, в России о ней не забывают. Она часто бывает в нашей стране с концертами, приезжает в качестве почётного гостя на фестивали и обязательно появляется на встречах, организованных её поклонниками. А вот на родине популярность актрисы давно угасла.
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо. / Фото: www.krot.info
Когда в 1980-е годы показывали сериал «Спрут», улицы городов реально становились пустыми. А актёр Микеле Плачидо, сыгравший главную роль, стал одним из самых популярных актёров страны. Комиссара Каттани поклонницы из Советского Союза буквально заваливали письмами с признаниями в любви. Когда в родной Италии популярность Микеле Плачидо пошла на спад, в СССР его продолжали любить, а в 1991 году он даже сыграл главную роль в фильме Владимира Бортко «Афганский излом».
Эдита Пьеха
Эдита Пьеха. / Фото: www.yandex.net
Сейчас никто даже не вспоминает о том, что известная певица родилась во Франции в польской семье. В одиннадцатилетнем возрасте она вместе с мамой вернулась в Польшу, окончила педагогический лицей, а в 1955 году получила направление на обучение в Советском Союзе. Во время обучения в Ленинградском университете изучила русский язык и стала петь в хоре польского землячества, а после была принята в ансамбль студентов консерватории. Первое же выступление польской студентки в 1955 году произвело настоящий фурор. Популярность Эдиты Пьехи возрастала с каждым годом, она стала Народной артисткой СССР, объездила с гастролями много стран.
Джанни Родари
Джанни Родари. / Фото: www.in-w.ru
Итальянский писатель и журналист стал известен в Советском Союзе после того, как вышла в свет его самая известная сказка «Приключения Чиполлино» под редакцией Самуила Маршака в 1953 году. Но в СССР Джанни Родари впервые приехал на год раньше, в 1952 году, а затем часто бывал с визитами. В фильме-сказке «Чиполлино», снятой Тамарой Лисициан в 1973 году, писатель даже снялся, сыграв самого себя. К сожалению, на родине Джанни Родари был далеко не так популярен, как в Советском Союзе, несмотря на полученную премию Ганса Христиана Андерсена в 1970 году.
Элен Ролле
Элен Ролле. / Фото: www.yandex.net
Звезда сериала «Элен и ребята» была очень популярна в 1990-е годы как во Франции, так и в России. Но во Франции сериал очень быстро изжил себя, да ещё и подвергся критике за нереалистичность. В прессе писали о том, что персонажи слишком упрощены и правильны: не употребляют спиртного, не курят и даже не ругаются. Да к тому же ни в одной из 280 серий не было показано ни единого эпизода, где молодые люди посещали бы лекции или готовились к экзаменам. Российские зрители не углублялись в такие тонкости, а просто наслаждались сюжетом. Исполнительница главной роли Элен Ролле стала в нашей стране едва ли не кумиром подростков и молодёжи того времени, а на родине о ней очень быстро забыли.
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