Как лечили на Руси: Что такое зелейники, почему болезнь считали грехом и другие малоизвестные факты

Что такое лечебники и зелейники, и как крестьяне относились к медицине

Для лечения на Руси использовались лекарственные растения. /Фото: static.mk.ru

Грыжа грызет, болезни от натуги и холера от «отравленной росы»: как в народе объясняли недуги

Причиной эпидемии холеры крестьяне считали отравленную росу. /Фото: 342031.selcdn.ru

Крестьянские болезни: цинга, куриная слепота и головные боли

Жизнь у крестьян была тяжелая, люди часто болели. /Фото: logoslovo.ru

Как выглядит болезнь, где живет и о чем люди с ней разговаривали

Оспу народ представлял в виде жабы. /Фото: get.pxhere.com

Домашние методы лечения, опахивание от эпидемии, как напугать болезнь и как унять душевнобольного

Когда в человека вселялся злой дух, изгнать его мог только священнослужитель. /Фото: news.noteru.com