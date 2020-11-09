Как лечили на Руси: Что такое зелейники, почему болезнь считали грехом и другие малоизвестные факты

Сегодня медицина развита очень хорошо. Люди придирчиво выбирают медицинские центры, читают отзывы о врачах, покупают дорогие эффективные лекарства, могут использовать информацию из интернета, книг, учебников. В древности на Руси все было иначе. К медицине относились настороженно, а сведения о болезнях черпали из лечебников и зелейников. Читайте, как по мнению крестьян выглядела болезнь, что предпринимали для борьбы с эпидемиями, и кто был виноват в том, что человек сошел с ума.
Что такое лечебники и зелейники, и как крестьяне относились к медицине
Для лечения на Руси использовались лекарственные растения. /Фото: static.mk.ru
Изначально в деревнях население лечили волхвы. После того как было принято христианство, на огородах монастырей стали выращивать лекарственные растения, а монахини ухаживали за больными. Постепенно функция врачевания перешла к знахарям. Причем лечили они не только тело, но и душу.
В лечебниках, травниках и зелейниках (от слова зелье) описывались различные методы врачевания. По сути эти книги можно назвать медицинским энциклопедиями: в них подробно рассматривались существующие болезни, строение тела человека, были советы по правильному питанию, рекомендации по массажу.
Кроме действительно рациональных советов, предлагались методы борьбы с порчей и сглазом, так как очень часто считалось, что именно они вызывают болезни. Крестьяне не слишком лояльно относились к медицине. Существуют различные поговорки, которые отражают это: «аптека века убавляет», «не будет жива та душа, которая по лекарям пошла». Были и различные суеверия, например даже 19 веке, когда медицина уже была достаточно развита, крестьяне считали, что болезнь это кара за грехи тяжкие. А некоторые методы врачевания, применяемые знахарями, сегодня покажутся просто кошмаром.
Грыжа грызет, болезни от натуги и холера от «отравленной росы»: как в народе объясняли недуги
Причиной эпидемии холеры крестьяне считали отравленную росу. /Фото: 342031.selcdn.ru
Недуги в народе объясняли по-разному. Например, простудой считался и ревматизм, и тиф, и лихорадка, и воспаление легких. Говорили, что возникают они от холода, что человек озяб, застудил свое нутро, простыл. Потому и недуг. Когда бушевали эпидемии, виновником называли дурной ветер. Это он принес заразу, от которой заболели целые села. Также доставался росе - крестьяне верили, что причиной возникновения одной из эпидемий холеры была именно отравленная вода, которая выпала в виде росы на плоды.
Целый ряд болезней по мнению народа происходил от натуги и появлялся из-за поднятия и передвижения тяжестей - могла отняться поясница или говорили, что работник надорвался. Натужными называли также и расстройство кишечника, боли в области желудка. Кстати, боли в животе именовали грыжей, то есть острая резь как бы грызет тело человека. Такие жизненные процессы как кровообращение и дыхание крестьяне относили к тайне, которую знает только Бог. Если человек имел хорошее здоровье, был крепким, говорили, что он двужильный, то есть кровь течет не по одной, а по двум жилам, давая ему здоровья и сил вдвое больше. Понятно, что о строении тела и находящихся в нем органов имелось лишь отдаленное представление. Например, в народе путали места расположения сердца и желудка, а причиной головной боли считали дурную кровь, пытаясь избавляться от нее с помощью кровопускания.
Крестьянские болезни: цинга, куриная слепота и головные боли
Жизнь у крестьян была тяжелая, люди часто болели. /Фото: logoslovo.ru
В древности болезни не объяснялись действительными причинами их возникновения. Крестьяне не связывали чистоту жилья, качественную пищу и воду с заболеваниями. За больными особо не ухаживали, лечебная диета не соблюдалось. Детская смертность было высокой, на это влиял низкий достаток и ограниченные знания, что приводило к неправильному питанию малыша. Например, младенцу могли дать хлеб, чтобы он быстрее рос, это называлось захлебить ребенка. Когда малыш подрастал, ему начинаем давать сырые овощи, квас, что совершенно недопустимо. Непростые условия жизни и работы объясняли и большое количество болезней среди взрослого населения. Питание было скудным и отличалось однообразием.
Мясо крестьяне ели редко, базовый рацион составляли овощи и хлеб. Зимой в семьях проедали запасы, а весной они заканчивались, и крестьяне часто страдали куриной слепотой и даже цингой. Современная медицина объясняет появление этих болезней недостаточным количеством потребляемых витаминов. Крестьянские семьи были большими, все жили в одной избе, в которой часто содержали и домашних животных. Дома практически не проветривались. Старые избы сильно промерзали в холода, люди простужались и болели. Во время работы в поле, когда на небе жарило яркое солнце, крестьяне страдали от головных болей. Кажется, всему есть свои причины, однако в народе болезням находили своеобразные объяснения, в основном сверхъестественные.
Как выглядит болезнь, где живет и о чем люди с ней разговаривали
Оспу народ представлял в виде жабы. /Фото: get.pxhere.com
К болезни в народе относились как к живому существу. Считалось, что она использует человека в качестве дома и мешает ему жить. С болезнью могли разговаривать, приказывать уйти навсегда, ждали от нее ответа. Лихорадку, тиф и оспу «селили» в болотах или реках, говорили, что они могли напасть на человека, высосать все силы из него и уйти к другому. А лихорадка - это несколько женщин, и у каждой своя цель: одна лишает аппетита, другая портит кровь, третья насылает бессонницу, четвертая тянет жилы и так далее. Есть версии происхождения слова лихорадка, а именно болезнь лихо радуется тому, как издевается над человеком. Передавалась по поверьям лихорадка во время поцелуев или залетала в пищу в виде мухи. Что касается эпидемий, то они насылались Богом за грехи.
Иногда болезни представляли не только людьми но и животными, например, корь - это ежик, лихорадка - бабочка, оспа - жаба. Заболел у человека живот, значит, там поселилась змея. Стал человек пьяницей, значит, пил алкоголь, в который нечисть положила отравленного червяка. Говорили, что бытовые травмы насылает на людей нечисть. Обернулся черт конем и наступил на ногу, толкнул, направил топор не туда – вот и травма. Нечисть могла попутать человека, и тот был способен в таком состоянии сильно избить кого-то или даже лишить жизни. Проделками черта объясняли очень многие проблемы, в том числе, эпилепсию и душевные болезни. Это черт вселился, он виноват, его надо изгнать, и тогда человек поправится
Домашние методы лечения, опахивание от эпидемии, как напугать болезнь и как унять душевнобольного
Когда в человека вселялся злой дух, изгнать его мог только священнослужитель. /Фото: news.noteru.com
В крестьянских семьях лечили по-своему. Был целый набор различных средств, например, могли положить человека животом на горячую печь, натереть тело салом, редькой, дегтем. Если ничего не помогало, крестьяне направлялись к знахарю. Важнейшим способом лечения считалась баня. Парили и детей, и взрослых, когда те заболевали или их сглазили. Использовались и магические методы. Например, если проблемы были с кожей, нужно было начертить кончиком ножа круг, чтобы остальная кожа не пострадала.
Часто осуществляли ритуал опахивания. Когда возникала эпидемии, в деревнях проводили магическую черту, чтобы зараза не прошла. Использовалась соха, в которую должны были впрячься вдовы или молодые девушки. Опахивали отдельные дома или даже целые деревни.
Считалось, что болезнь можно напугать и она убежит. Люди громко кричали, стреляли, а если за стеной лежал заболевший человек, могли ударить по ней очень сильно или даже стукнуть больного. Использовали обливание холодной водой, давали пить мерзкие на вкус напитки. Все это было для того, чтобы болезнь не смогла оправиться от испуга и убежала. Что касается душевных болезней, то с ними могли справиться только священнослужители. Считалось, что в больного вселился злой дух, что его кто-то сглазил или наведена порча. Над такими больными в монастырях читали особые молитвы, их водили около чудотворных икон. Когда изгоняли беса, нужно было выкрикивать имя человека, который подозревался в порче.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии