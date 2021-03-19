Способы применения перекиси водорода в быту

Перекись водорода можно назвать незаменимой, так как количество её применений не ограничивается одной лишь дезинфекцией. Сегодня перекись водорода, по прежнему стоящая копейки в аптеке, становится на вес золота, ведь в быту её можно использовать в самых разнообразных случаях!
Заживление укусов от насекомых
От укусов любых насекомых можно избавиться в разы быстрее, если смазать место с укусами ваткой, смоченной в перекиси водорода — она способствует скорейшему заживлению и дезинфицирует ранку.
Стеклоочиститель
Используйте натуральную и безвредную замену химическим стеклоочистителям — перекись. Добавьте ее в воду, перелейте в пульверизатор, разбрызгайте по стеклу и протрите.
Чистка туалета
Не самая приятная часть уборки — туалет, особенно если вы используете химические средства. Замените их на эффективную смесь из следующих компонентов: 1/4 стакана перекиси водорода, 1/4 стакана тёртого твердого хозяйственного мыла (или жидкого), 1/2 стакана теплой воды. В неё добавьте пищевую соду, пока не получите консистенцию, с которой удобно работать. Вы также можете капнуть немного любимого эфирного масла для аромата. Почистите туалет такой смесью, оставьте «поработать» на некоторое время и смойте — она прекрасно показывает себя в деле!
Обеззараживание макияжных кистей
Время от времени крайне необходимо очищать кисти и другие предметы для макияжа, чтобы не допустить появление сыпи и прыщиков. Окуните их в смесь из воды, хозяйственного (натурального) мыла и перекиси водорода на 10 минут, затем промойте под проточной водой.
Очищение кастрюль
Перекись водорода удивительно хорошо справляется с нагаром. Кастрюли и сковороды замочите в растворе из тёплой воды, соды и бутылочки перекиси, затем удалите нагар и промойте.
Дезинфицирование зубных щёток
Как и кисти для макияжа, зубные щётки также нуждаются в периодической дезинфекции. Погрузите щётку в перекись на 15 минут, затем удалите остатки под проточной водой.
Грязные противни
Противень для духовки — ещё одна головная боль хозяек. Избавьте себя от сложностей: на противень присыпьте соду, затем смочите её перекисью, после этого снова присыпьте слоем соды и оставьте в таком виде минимум на полчаса. Далее, промойте и удалите остатки нагара и жира водой.
Отпугивание насекомых
Перекись отлично отпугивает не только насекомых, но и обеззараживает их яйца. Возьмите воду и перекись в равных частях и распылите. Также перекись полезна и самим растениям.
Натуральный отбеливатель одежды
Перекись была известна ещё нашим бабушкам. Просто замочите белье в воде с 1 стаканом перекиси перед стиркой, чтобы вернуть одежде белизну.
Избавление от трещин на пятках
Страдаете от сухой кожи на пятках? Смягчите её с помощью бутылочки с перекисью. Соедините 1 часть перекиси с 1 частью воды, погрузите ноги на 30 минут в данный раствор. Ополосните и высушите. Затем опустите ноги в ёмкость с тёплой водой. Теперь удалите остатки сухой кожи пемзой или пилкой. По окончании процедуры не забудьте нанести увлажняющий крем.
Обновление затирки
Сделайте пасту из пищевой соды, перекиси водорода и воды (поровну). Нанесите её на щели между плиткой на 5 минут, немного потрите старой зубной щёткой и смойте. Затирка снова станет белой!
Обеззараживание фруктов, зелени и овощей
Перед употреблением овощей, зелени и фруктов вместе с кожицей нужно их предварительно тщательно промыть и удалить возможные пестициды. Для этого оставьте их в миске с водой и перекисью водорода пару минут.
Очищение ювелирных изделий
Перекись не только отбеливает, но и придаёт блеск. В равных частях смешайте перекись и любой стеклоочиститель, оставьте в растворе ювелирные изделия на 15 минут, затем промойте. Этот трюк поможет вернуть прежнее сияние и блеск ювелирным украшениям.
Дезинфекция столешниц
Как часто вы протираете и очищаете столешницу? Делать это нужно намного чаще, чем раз в неделю или месяц. Смешайте в равных частях перекись с водой и протрите столешницу, чтобы обеззаразить её.
Удаление ржавчины
Наконец, перекись прекрасно справляется с ржавчиной на кастрюлях и не только. Распылите перекись на мочалку и потрите ею места, поражённые ржавчиной.
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