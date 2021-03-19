Способы применения перекиси водорода в быту

Перекись водорода можно назвать незаменимой, так как количество её применений не ограничивается одной лишь дезинфекцией. Сегодня перекись водорода, по прежнему стоящая копейки в аптеке, становится на вес золота, ведь в быту её можно использовать в самых разнообразных случаях!







Заживление укусов от насекомых

Стеклоочиститель

Чистка туалета

Обеззараживание макияжных кистей

Очищение кастрюль

Дезинфицирование зубных щёток

Грязные противни

Отпугивание насекомых

Натуральный отбеливатель одежды

Избавление от трещин на пятках

Обновление затирки

Обеззараживание фруктов, зелени и овощей

Очищение ювелирных изделий

Дезинфекция столешниц

Удаление ржавчины

От укусов любых насекомых можно избавиться в разы быстрее, если смазать место с укусами ваткой, смоченной в перекиси водорода — она способствует скорейшему заживлению и дезинфицирует ранку.Используйте натуральную и безвредную замену химическим стеклоочистителям — перекись. Добавьте ее в воду, перелейте в пульверизатор, разбрызгайте по стеклу и протрите.Не самая приятная часть уборки — туалет, особенно если вы используете химические средства. Замените их на эффективную смесь из следующих компонентов: 1/4 стакана перекиси водорода, 1/4 стакана тёртого твердого хозяйственного мыла (или жидкого), 1/2 стакана теплой воды. В неё добавьте пищевую соду, пока не получите консистенцию, с которой удобно работать. Вы также можете капнуть немного любимого эфирного масла для аромата. Почистите туалет такой смесью, оставьте «поработать» на некоторое время и смойте — она прекрасно показывает себя в деле!Время от времени крайне необходимо очищать кисти и другие предметы для макияжа, чтобы не допустить появление сыпи и прыщиков. Окуните их в смесь из воды, хозяйственного (натурального) мыла и перекиси водорода на 10 минут, затем промойте под проточной водой.Перекись водорода удивительно хорошо справляется с нагаром. Кастрюли и сковороды замочите в растворе из тёплой воды, соды и бутылочки перекиси, затем удалите нагар и промойте.Как и кисти для макияжа, зубные щётки также нуждаются в периодической дезинфекции. Погрузите щётку в перекись на 15 минут, затем удалите остатки под проточной водой.Противень для духовки — ещё одна головная боль хозяек. Избавьте себя от сложностей: на противень присыпьте соду, затем смочите её перекисью, после этого снова присыпьте слоем соды и оставьте в таком виде минимум на полчаса. Далее, промойте и удалите остатки нагара и жира водой.Перекись отлично отпугивает не только насекомых, но и обеззараживает их яйца. Возьмите воду и перекись в равных частях и распылите. Также перекись полезна и самим растениям.Перекись была известна ещё нашим бабушкам. Просто замочите белье в воде с 1 стаканом перекиси перед стиркой, чтобы вернуть одежде белизну.Страдаете от сухой кожи на пятках? Смягчите её с помощью бутылочки с перекисью. Соедините 1 часть перекиси с 1 частью воды, погрузите ноги на 30 минут в данный раствор. Ополосните и высушите. Затем опустите ноги в ёмкость с тёплой водой. Теперь удалите остатки сухой кожи пемзой или пилкой. По окончании процедуры не забудьте нанести увлажняющий крем.Сделайте пасту из пищевой соды, перекиси водорода и воды (поровну). Нанесите её на щели между плиткой на 5 минут, немного потрите старой зубной щёткой и смойте. Затирка снова станет белой!Перед употреблением овощей, зелени и фруктов вместе с кожицей нужно их предварительно тщательно промыть и удалить возможные пестициды. Для этого оставьте их в миске с водой и перекисью водорода пару минут.Перекись не только отбеливает, но и придаёт блеск. В равных частях смешайте перекись и любой стеклоочиститель, оставьте в растворе ювелирные изделия на 15 минут, затем промойте. Этот трюк поможет вернуть прежнее сияние и блеск ювелирным украшениям.Как часто вы протираете и очищаете столешницу? Делать это нужно намного чаще, чем раз в неделю или месяц. Смешайте в равных частях перекись с водой и протрите столешницу, чтобы обеззаразить её.Наконец, перекись прекрасно справляется с ржавчиной на кастрюлях и не только. Распылите перекись на мочалку и потрите ею места, поражённые ржавчиной.