Как выглядит сегодня молодое поколение печально известной династии Кеннеди

1. Роза Шлоссберг

Роза Шлоссберг в 2013 году (слева) и молодая Джеки Кеннеди в 1961 году. \ Фото: thenewdaily.com.

2. Татьяна Шлоссберг

Татьяна Шлоссберг.\ Фото: people.com.

3. Джон «Джек» Шлоссберг

Амбициозный Джек пока не рвется к власти и начинает карьеру политика осторожно. \ Фото: google.com.

4. Патрик Шрайвер Шварценеггер

Патрик и его отец Арнольд Шварценеггер. \ Фото: nydailynews.com.

5. Джо Кеннеди III

Джо Кеннеди III присутствует на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей в январе 2013 года. \ Фото: wbur.org.

6. Роберт «Бобби» Кеннеди III

Бобби Кеннеди III. \ Фото: theknow.denverpost.com.

7. Конор Кеннеди

Конор Кеннеди на премьере фильма Ethel. \ Фото: yahoo.com.

8. Кира Кеннеди

Кира Кеннеди. \ Фото: gawker.com.

9. Кэтрин Шварценеггер

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт на премьере фильма «Мстители: Финал» в апреле 2019 года. \ Фото: insider.com.

10. Микаэла Куомо

Микаэла Куомо с отцом. \ Фото: flickr.com.