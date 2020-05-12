Чем заменить теплицу

Для растений очень важен правильный уход, особенно на ранней стадии их развития. Весенние возвратные заморозки могут погубить будущий урожай. Чтобы этого не случилось, и строят теплицы. К тому же в них овощи созревают раньше, чем в открытом грунте.

Сейчас на рынке представлено огромное множество теплиц разных форм и размеров, изготовленных из всевозможных материалов. Из переносных конструкций они практически перешли в разряд стационарных сооружений со сложной системой полива и обогревом.

Приобретение такого нужного в хозяйстве объекта может больно ударить по семейному бюджету. Между тем, есть доступные варианты, чтобы заменить теплицу. Мы расскажем о трех из них.



Пленочные парники

Как сделать пленочный парник своими руками

Теплые грядки

Как соорудить высокую теплую грядку

Холодные рамы

Неплохой альтернативой дорогим поликарбонатным теплицам могут быть покрытые нетканым полотном или полиэтиленовой пленкой мини-парники и садовые туннели. В основном их используют для выращивания теплолюбивых культур, таких как томаты, перец и огурцы. Также они защищают от ветра и непогоды рассаду, раннюю зелень и пряные травы.В отличие от теплиц, которые чаще всего отапливаются, нагревание воздуха внутри парников происходит за счет накопления солнечного тепла. И хотя в них можно выращивать до поздней осени некоторые зимостойкие культуры, такие, как, например, салат или столовую свеклу, для зимовки овощей эти сооружения не подходят.Мини-парники и пленочные туннели можно легко сделать самим. Так, для сооружения первых, как только сойдет снег, поставьте на грядках дуги из арматуры и на них натяните пленку или нетканое полотно. Некоторые огородники даже дуги не ставят, а просто накрывают грядки агроволокном или пленкой.Благодаря такому укрытию земля прогревается на две недели раньше, чем без него, и температура внутри на 10°C выше, чем снаружи. Однако в этой простоте есть и свой минус: в теплую погоду парник надо раскрывать, чтобы семена не погибли от жары.Мини-парники подходят для более скорого проращивания семян.Для выращивания же ранних овощей лучше использовать полиэтиленовые садовые туннели, в сооружении которых применяют арки и дуги из пластиковых труб (можно разрезать пополам гимнастические обручи), сверху которых натягивают пленку или спанбонд.Для большей эффективности в грядку под туннелем можно уложить слой навоза, прикрывая его 30-40 см плодородной земли. Это «биотопливо» будет подогревать грунт, что позволит вырастить хорошую рассаду и получить ранний урожай.Пленочные туннели могут быть высокими и низкими. Первые защищают растения от переувлажнения и низких температур весной и осенью, вторые нагревают почву и обеспечивают необходимый микроклимат для выращивания овощей.Хорошей альтернативой теплице могут стать и теплые грядки, достаточно укрыть их сверху полиэтиленом или нетканым материалом. Из-за тепла, которое выделяется при разложении под слоем почвы органики, создается благоприятный микроклимат для роста и развития растений.Впрочем, теплые грядки можно сооружать не только в открытом, но и в закрытом грунте. Тогда высаженные там овощи быстрее созреют.Существует три вида теплых грядок: заглубленная, высокая и холмообразная. Принцип их устройства практически одинаков: грядку поднимают выше уровня земли, устанавливают по ее периметру борта из дерева или других материалов, наполняют ее органикой и плодородной почвой.В качестве замены теплице лучше всего подойдет высокая грядка: вдоль ее бортов можно установить дуги, которые в прохладную погоду можно покрывать пленкой или спанбондом.Теплые грядки рекомендуется закладывать осенью в сентябре-октябре, чтобы заложенные в них органические остатки перепрели к весне.Для ранних весенних посадок делайте компостную грядку высотой 50-60 см, ведь чем она выше, тем лучше себя на ней чувствуют растения. Ограждение должно быть на 10 см выше ее самой. Лучше всего для такой грядки подойдет открытое место, где солнце бывает не менее 5 часов в сутки.По периметру установите сбитый из досок или другого материала каркас. На дно, независимо от вида конструкции, укладывайте мелкую металлическую сетку, чтобы уберечь растения от грызунов и кротов. Дальше заполните грядку послойно.В первый дренажный слой шириной 10-15 см уложите ветки, щепки, измельченную древесную кору или опавшие листья. Затем – органику: навоз, компост, птичий помет или смесь органических удобрений. Третий слой – снова дренаж, за ним – органика с добавлением комплексного минерального удобрения. Последней на грядке закладывайте плодородную почву, слой которой должен быть не менее 20 см.Состав и последовательность слоев может меняться. Главное, чтобы внизу был дренаж.Чтобы слои осели, подготовленную грядку обильно полейте и оставьте на несколько дней. Затем укройте темным плотным материалом (подойдет черное агроволокно), под которым почва прогреется. В таком виде грядку можно оставить до весны.Для удобства установки дуг по краям каркаса прикрепите доски с просверленными заранее отверстиями.По такому принципу можно соорудить и другие виды теплых грядок.Для проращивания семян, защиты черенков и рассады от низких температур подойдет и такое простое сооружение, как холодная рама. Ее в основном используют ранней весной, чтобы помочь растениям быстрее адаптироваться.В таких рамах также выращивают ранние овощи и зелень, а еще их можно переносить с места на место. Поэтому их нередко ставят прямо на клумбы в саду, а потом перемещают на другую в соответствии с графиком посадок.Соорудить холодную раму с прозрачной крышкой из пленки, стекла или поликарбоната не составит большого труда. Сколотите короб из досок высотой 40-50 см, приделайте к нему крышку. Нередко такое сооружение делают из оконных рам, которые остаются после установки стеклопакетов.Крышку на короб можно сделать и из поликарбоната, просто вырезав нужного размера. Ей даже не нужно дополнительное крепление: ее просто укладывают сверху.Особое внимание уделите герметичности конструкции: все щели заделайте строительной пеной или герметиком. Так внутреннее пространство будет изолировано от воздействия окружающей среды, и в парнике будет создан благоприятный микроклимат для молодых растений.Холодную раму размещайте на солнечной грядке, расположив по длине с востока на запад. Для выращивания рассады, редиса и ранней зелени также можно сделать ее теплой. Для этого под плодородным слоем в 20 см поместите вдвое больший слой биотоплива из навоза и растительных остатков.В качестве рамы можно использовать и тюки из соломы, если, конечно, позволяет место. Этот материал хорошо сохраняет тепло и влагу. Крышкой для такой конструкции могут служить оконные рамы или поликарбонат.Есть и другие варианты легковозводимых парников.Своеобразной заменой теплице могут быть зимние сады и оранжереи, а рассаду вообще в большинстве своем выращивают на подоконнике. Но какой бы вариант вы ни выбрали, придерживайтесь правила опытного садовника: сделайте свою альтернативную теплицу немного большей по размеру: за короткий промежуток времени вы найдете, чем ее заполнить.