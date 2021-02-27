Как 200 лет назад в Лондоне случился пивной потоп и разрушил столицу Великобритании

В 1814 году несколько районов Лондона подверглись наводнению ... тоннами пива. Звучит весьма забавно, как нечто анекдотическое, но на самом деле было это не смешно. Совсем. Четырёхметровое пивное цунами пронеслось по городу, превратив его в руины и унеся жизни восьми человек. Как же так случилось?
Подобные истории, спустя такое огромное количество времени, неизменно обрастают целым ворохом легенд. Конечно, многое выглядит сейчас весьма спорно. Самые надёжные факты содержат новости из газет того времени.
Пивоварня «Подкова» 1800 год.
Расположение пивоварни на перкрёстке улиц Тотенхем-Корт-Роуд и Оксфорд-стрит.
Начиналось всё довольно радужно: в 1764 году на перекрёстке Тотенхем-Корт-Роуд и Оксфорд-стрит открылась пивоварня, которую владельцы назвали «Подкова». Дело в том, что здесь находилась старинная таверна, которая носила это название. Росло предприятие довольно быстро. Объёмы производимого напитка были весьма немаленькими.
В 1792 году пивоварня принадлежала Джону Стефенсону. Технологии пивоварения то времени состояли из этапа кипячения, после которого жидкость охлаждалась в специальных ёмкостях, а потом закачивалась в чаны, где уже происходил процесс брожения. Всё это оборудование находилось на верхнем этаже здания. Владелец однажды настолько увлёкся процессом наблюдения за производством, что упал в один из чанов и утонул.
Владелец пивоварни Генри Мо.
После этого трагического случая пивоварню купил бизнесмен и парламентарий Генри Мо. Он был опытным пивоваром, владельцем нескольких прибыльных лондонских пабов. Мо изменил технологию пивоварения в «Подкове». Для придания особенного вкуса напитку светлое пиво смешивали с портером. Генри приобрёл для этих целей специальный дорогостоящий резервуар, который вмещал в себя более трёх тысяч литров.
«Подкова», благодаря всем усилиям и нововведениям предпринимателя, наращивает производство. Компания Мо растёт. Печальные события не заставили долго себя ждать. Однажды на одном из резервуаров лопнул защитный обруч. Весила эта махина ни много ни мало целых 700 килограммов. В гигантской бочке находилось 560 тысяч литров портера. Происшествию не придали особого значения, ведь подобные поломки случались и раньше. Но тут случилось нечто непредсказуемое: прогремел взрыв и тонны пива, разрушив стену, выплеснулись на улицы города.
Вокруг пивоварни жили в основном бедные ирландские иммигранты.
Внутри здания рабочие плавали в море пива и пытались спасти тех, кто не умел плавать. По улицам же неслось пивное цунами, сметавшее всё на своём пути. Большинство тех, кто жил неподалёку были бедными ирландскими иммигрантами. Люди использовали предметы мебели, цепляясь за них, чтобы спастись. Первой жертвой пивного потопа стала четырнадцатилетняя девочка. Её мать и сестра чудом выжили. Пиво добралось до вторых этажей лондонских домов. В одном из них погибла совсем маленькая девочка. Лондонцы рассказывают историю о том, как семья собралась на поминки по своему умершему сыну. Все, кто был на тот момент в доме на этой траурной церемонии, погибли.
Тонны пива неслись по городским улицам, сметая всё на своём пути.
Пресса в то время описывала последствия трагедии, как при землетрясении. Под обломками зданий кричали раненые. Это было очень жутко. На фоне всего этого кошмара ещё более дико смотрелись люди, которые не обращая внимания на горе пострадавших, черпали и пили разлившееся пиво. Тем временем, спасателям приходилось не только разбирать руины, но и успокаивать орущих зевак, ведь из-за них не было слышно стонов людей под обломками.
Вначале количество жертв называлось просто огромное - около трёх десятков. На самом деле официальных жертв было восемь. Раненых поместили в местный госпиталь. Если бы авария случилась не рано утром, а всего на час позже, то всё могло бы быть гораздо катастрофичнее. Полиция квалифицировала дело, как несчастный случай и оно было закрыто. Никто из рабочих «Подковы», ни из её владельцев не был наказан за преступную халатность.
Местное духовенство организовало сбор средств для помощи тем, кто пострадал от потопа. Убытки от него были колоссальными. Много денег пожертвовали лондонские пивовары. Конечно, больше всего материально пострадала сама «Подкова». Генри Мо обратился в парламент с просьбой о возмещении уплаченного налога с пива, которое вылилось на лондонские улицы. Через год этот закон приняли и это позволило «Подкове» не просто остаться на плаву, но и сохранить лидирующие позиции на рынке. Вплоть до начала 20 века пивоварня оставалась весьма прибыльным предприятием.
Город разрастался и со временем строение, где располагалась пивоварня, стало мешать. Городские власти закрыли «Подкову» и в 1929 году на её месте был построен театр Доминион. Там он стоит и поныне.
Лицо города менялось и со временем здание пивоварни стало не ко двору.
Человеческие жизни не вернуть и пострадавшие тоже остались без компенсации. Катастрофы можно было избежать. Мрачное предзнаменование грядущей трагедии — плавающая шляпа Джона Стефенсона, утонувшего в одном из чанов с пивом.
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