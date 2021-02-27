Как 200 лет назад в Лондоне случился пивной потоп и разрушил столицу Великобритании

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В 1814 году несколько районов Лондона подверглись наводнению ... тоннами пива. Звучит весьма забавно, как нечто анекдотическое, но на самом деле было это не смешно. Совсем. Четырёхметровое пивное цунами пронеслось по городу



В 1814 году несколько районов Лондона подверглись наводнению ... тоннами пива. Звучит весьма забавно, как нечто анекдотическое, но на самом деле было это не смешно. Совсем. Четырёхметровое пивное цунами пронеслось по городу , превратив его в руины и унеся жизни восьми человек. Как же так случилось?

Пивоварня «Подкова» 1800 год.

Расположение пивоварни на перкрёстке улиц Тотенхем-Корт-Роуд и Оксфорд-стрит.

Владелец пивоварни Генри Мо.

Вокруг пивоварни жили в основном бедные ирландские иммигранты.

Тонны пива неслись по городским улицам, сметая всё на своём пути.

Лицо города менялось и со временем здание пивоварни стало не ко двору.