Опубликованы знаковые снимки телескопа «Спитцер»

Старичок «Спитцер» - проработал в космосе целых 16 лет. Хотя изначально планировалось, что его миссия займет не более 6 лет. С его помощью астрономам удалось изучить множество галактик. Впрочем, его снимки изучают до сих пор. Вчера телескоп отправился на покой – в спящем режиме бороздить просторы вселенной…
Американское аэрокосмическое агентство сообщило, что инфракрасный телескоп «Спитцер» завершил свою миссию и навсегда ушел в режим спячки 30 января 2020 года. Телескоп был запущен в 2003 году. На тот момент «Спитцер» был крупнейшим инфракрасным телескопом в мире. Его миссия должна была завершится в 2009 году, но впоследствии она неоднократно продлевалась. Он продолжал работать в "теплом" режиме даже когда закончились запасы жидкого гелия, необходимого для охлаждения телескопа.
"Спитцер" на Земле, 2003 год
В задачи «Спитцера» входило наблюдение в инфракрасном диапазоне за самыми разными объектами во Вселенной: областями звездообразования, туманностями, коричневыми карликами, астероидами и кометами Солнечной системы, далекими галактиками и экзопланетами. «Спитцер», к примеру, открыл новое кольцо Сатурна ("Кольцо Фиби"), о существовании которого астрономы не подозревали до 2009 года. Также с помощью телескопа в созвездии Водолея удалось найти планетарную систему TRAPPIST-1. В нее входят семь землеподобных планет, вращающихся вокруг красного карлика, которые расположены на расстоянии 40 световых лет от Солнца.
Планетарная туманность Улитка в созвездии Водолея (650 световых лет от Земли)
Этот снимок, как и многие остальные, сделаны путем комбинирования фото, отснятых разными телескопами, которые действуют в разных световых диапазонах. Данные "Спитцера" на изображении имеют красноватый оттенок.
Туманность Ориона
Область звездообразования в туманности Орел
Галактика Сомбреро в созвездии Девы (29 миллионов световых лет от Земли)
Данные, полученные "Спитцером", позволили установить, что этот космический объект представляет из себя две галактики - эллиптическую и находящуюся внутри нее плоскую спиральную.
Туманность Кошачья лапа в созвездии Скорпиона (от 4,2 до 5,5 тысячи световых лет от Земли)
Туманность Лагуна в созвездии Стрельца
Галактика Треугольника
Галактика М82
Звездообразующий кластер в Туманности "Пламя" (NGC 2024) (3 тысячи световых лет от Земли)
Галактика Водоворот (23 миллиона световых лет от Земли)
Галактики Антенны - две взаимодействующие галактики в созвездии Ворона (62 миллиона световых лет от Земли)
Звезда Дзета Змееносца в созвездии Змееносца (366 световых лет от Солнца)
Двойная звезда-гипергигант Эта Киля (в 5 миллионов раз превышает солнечную светимость)
Молекулярное облако Ро Змееносца (400 световых лет от Земли)
Галактика Боде (Messier 81) в созвездии Большая Медведица
Центр Млечного пути
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