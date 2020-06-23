Как миллиардеры улучшают имидж России в США

Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia). Российские бизнесмены поддерживают музеи, финансируют выставки и гастроли Большого и Мариинского театров, входят в попечительские советы и советы директоров культурных организаций. Некоторые остаются щедрыми дарителями и сегодня, других от подобного меценатства отрезали санкции.
Миллиардеры в музее
Владимир Потанин F 6 с 2002 года входит в состав попечителей музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. Не так давно он пожертвовал $6,45 млн мемориальному Центру Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, указывает NYT. На эти деньги в том числе был создан «Русский лаунж» — зона в центре Кеннеди, которую на сайте фонда Владимира Потанина называют «уникальным взглядом на Россию с отходом от традиционных клише». Имя Потанина выгравировано на почетной доске, висящей в здании. В 2005-м фонд Потанина финансировал выставку русского искусства за 800 лет — от икон до картин XIX века — в музее Гуггенхайма. Она называлась просто «Россия!». На открытии выступал Владимир Путин.
Владимир Путин выступает на открытии выставки «Россия!» в Нью-ЙоркеФото с официального сайта Кремля Владелец «Новатэка» Леонид Михельсон F 1 в 2011 году помог провести выставку российского современного искусства в Новом музее на Манхэттене. Два года спустя музей включил его в состав попечителей. Михельсон занимал эту позицию до 2018 года – то есть еще три года после того, как его компания попала под санкции США. Михельсон устраивал выставки современного искусства – часто с фокусом на российских художниках – через свой фонд V-A-C, пишет NYT. «Задача фонда – наводить мосты и налаживать взаимопонимание через культуру», — заявила газете представитель организации Хелен Уивер. Михаил Прохоров в 2012 году через свой фонд анонсировал пожертвование $1 млн на трехлетнюю программу культурного обмена TransCultural Express: American and Russian Arts Today. Программа запускалась в партнерстве с Бруклинской музыкальной академией.
Вексельберг в крепости
В Бруклинской музыкальной академии выступали во время гастролей труппы Мариинского театра, которые помогала организовать компания Виктора Вексельберга F 11 «Ренова». Артисты выступали на сцене академии в 2015-м и 2016-м: в первый раз «Ренова» была указана в качестве основного спонсора. Вексельберг – самый заметный покровитель Форт-Росса – бывшего российского поселения в Калифорнии, которое сейчас является национальным парком. К 2010 году, когда за дело взялся Вексельберг, крепость переживала тяжелые времена. Заняться проектом бизнесмена убедил в том числе бывший посол России в США Сергей Кисляк, утверждает The New York Times. На подписании соглашения о финансировании форта присутствовал занимавший тогда должность президента России Дмитрий Медведев и бывший тогда губернатором Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Виктор Вексельберг и Арнольд Шварценеггер подписали меморандум о сотрудничестве в присутствии Дмитрия Медведева За прошедшие годы фонд Вексельберга пожертвовал форту больше $1,5 млн. В 2018 году бизнесмен попал под санкции, и Минюст США сказал администрации парка перестать брать у него деньги. Вексельберг отказался от разговора с The New York Times. Среди организаций, которые получали финансирование от Вексельберга, — Линкольн-Центр, Карнеги-холл, Нью-Йоркский музей современного искусства и Галерея Тейт в Лондоне, перечисляет NYT. В 2017 году «Ренова» сообщила, что потратила $13,5 млн на «искусство и культуру» в период с 2007-го по 2016-й год, отмечает газета.
ВТБ в театре
Продвижением русской культуры в США занимается также банк ВТБ и его руководитель Андрей Костин. Банк провел два мероприятия в Центре Кеннеди в Вашингтоне. В октябре 2016 года на одном из них выступали артисты Большого театра. По данным The New York Times, на вечер банк пригласил нескольких высокопоставленных чиновников Госдепартамента, в том числе отвечающего за санкционную политику Дэниела Фрида. С ним банк пытался вступить в контакт. Фрид приглашение отклонил. Банк отрицает, что его вложения в искусство и культуру диктуются российским правительством. «Государство и его представители не оказывают влияние на решения ВТБ по поддержке музеев, театров и артистических групп», — заявила газете представитель ВТБ. То же сказал NYT и представитель Петра Авена F 21, который финансировал выставки русского искусства в Галерее Тейт и Королевской академии художеств, а также в музее Гуггенхайма.
Патриотизм или рука Кремля?
Часть опрошенных NYT экспертов полагает, что пожертвования бизнесменов на продвижение русского искусства может быть своеобразным комплиментом Владимиру Путину. Президент России одобряет защиту национальных интересов за рубежом, считают собеседники издания. «Вы покровительствуете культуре, чтобы избежать более жестких требований Кремля», — заявил аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд. Никаких свидетельств, что пожертвования бизнеса как-то координирует Москва, нет, отмечает при этом газета. Другое дело, что бизнесмены, по мнению издания, поддерживают хорошие отношения с Кремлем, и их действия отвечают желанию Владимира Путина использовать мягкую силу и культурную дипломатию для улучшения имиджа России, которую из-за конфликта на Украине и предполагаемого вмешательства в выборы считают враждебной. «Путин хочет, чтобы западная публика, когда думает о России, думала о Пушкине, Толстом, Чайковском. А не о действиях его режима, который начинает войну с ближайшими соседями», — заявил газете эксперт Henry Jackson Society Эндрю Фоксолл. США тоже используют культурную дипломатию, но российская версия более «координированная», говорят эксперты. Бывший посол США в России Майкл Макфол сказал NYT, что предпринимал в Москве куда меньше усилий в этой направлении, чем его российский коллега в Вашингтоне Сергей Кисляк. Власти и сами занимаются продвижением русской культуры и русского наследия в США: в 2017 году Министерство иностранных дел создало для этих целей рабочую группу. Бизнесменами может руководить чисто патриотическое побуждение вернуть на родину русские произведения искусства, вывезенные за границу бежавшими дворянами, проданные большевиками и потерянные после революции, отмечает The New York Times. Предприниматели используют филантропию для прославления своей родины, отражая ее как «просвещенный источник шедевров оперы, танца и искусства», добавляет издание. Так, Вексельберг вложил больше $100 млн в выкуп из-за рубежа яиц Фаберже и открыл для коллекции специальный музей в Санкт-Петербурге. Дмитрий Рыболовлев потратил $2 млрд за несколько лет на приобретение работ Пикассо и Леонардо да Винчи, утверждает NYT. Кроме того, искусство открывает бизнесменам дверь в высшее общество. Для американских организаций сотрудничество с российскими бизнесменами в последние годы превратилось в минное поле, считает газета. Из-за санкций перед ними встает этический вопрос: стоит ли получать нужное им финансирование, но участвовать при этом в однобоком продвижении имиджа страны, которую США считают противником. Например, центр Кеннеди отказался от дальнейшего сотрудничества с ВТБ из-за санкций. «Все изменилось после 2016 года», — сказала NYT представитель учреждения. Ни одна из трансакций между бизнесменами или компаниями и музеями, и площадками при этом не была незаконной: санкции не обязательно запрещают все финансовые операции без исключения, добавляет NYT.
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