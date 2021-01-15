Самые невероятные и красивые фонтаны в мире

Фонтан в городе – это не только способ освежить горожан в жаркие летние дни, но и способ великолепного украшения, предмет гордости и творческого полета мысли. Естественно, мы говорим о действительно необычных, роскошных и впечатляющих водных сооружениях, которые благодаря своей масштабности и задумке автора, сумели прославиться не только в собственном городе или стране, но и в масштабе всего мира!
Итак, сегодня мы поговорим о десятке самых необычных фонтанов в мире, они поражают не только своими размерами, но и сложной архитектурной реализацией, справиться с которой под силу было только лучшим из лучших архитекторов.
Список, естественно, субъективный, ведь на счет искусства можно спорить часами и все равно не прийти к общему мнению. Однако никто точно не будет спорить, что каждый из нижеперечисленных участников топа – поистине великолепные и уникальные творения человечества.
Красивейшие фонтаны мира… В обязательном списке достопримечательностей любой страны фонтаны занимают особое место. Ведь это не просто потоки воды, а неповторимые произведения искусства со своей уникальной «изюминкой» — цветом, дизайном, масштабом, историей и архитектурой.
Наше путешествие охватит разные города и страны мира — от Винницы до Рима, дальше мы переместимся в Азию и даже Америку!
Фонтан Bellagio (Лас-Вегас, США)
Самый знаменитый танцующий фонтан мира
Хотите увидеть потрясающе красивый фонтан и настоящее чудо инженерии? Отправляйтесь в Лас-Вегас! Именно здесь, в районе одного из искусственных озёр, недалеко от 5-звёздночного отеля-казино под названием Белладжио, он и расположен. Фонтан был открыт в 1998 году, а его строительство обошлось городским властям в 40 миллионов долларов. Конструкция фонтана уникальна – он состоит из 1 175 водных струй, которые достигают высоты 80 метров и бьют с самого дна озера.
Кроме того, фонтан оснащён десятками динамиков и тысячами лампочек, которые создают фантастическое шоу под названием «Танцующий фонтан». Тысячи гостей и жителей Лас-Вегаса могут наблюдать идивительной красоты шоу возле фонтана ежедневно. В дневное время представление повторяется через каждые полчаса, а в вечернее – через каждые четверть часа.
Фонтан Swarovski Crystal Head (Инсбрук, Австрия)
Самый живописный фонтан мира
А мы плавно перемещаемся в город Инсбрук. Именно здесь известный австрийский художник Андре Хеллер придумал фонтан в виде зеленой головы человека. Внутри сооружения находится музей Swarovski. Кристаллические миры Swarovski — парк и музей кристаллов, созданный в 1995 г. к 100-летнему юбилею фирмы Swarovski. Изо “рта“ этой головы течет вода, а “глаза“ сделаны из стекла Swarovski.
Фонтан не перестаёт удивлять до сих пор. В его разработке приняла участие группа ведущих дизайнеров, скульпторов и архитекторов. При этом конструкция фонтана такова, что он одновременно является входом в музей кристаллов. Это поистине чудо современного искусства!
Что примечательно, сам музей располагается под землёй. Такая конструкция позволяет фонтану быть единственным наземным сооружением комплекса «Сваровски». После реконструкции, с мая 2015 года музей Swarovski вновь открыт для посетителей.
Фонтан Dubai Fountain (Дубай, ОАЭ)
Самый дорогой и самый большой фонтан мира
Власти Дубая любят поражать воображение туристов. Этот фонтан, а точнее фонтанный комплекс на искусственном озере был открыт в 2009 году.
Музыкальный фонтан в Дубай находится рядом с еще одной достопримечательностью — самым высоким в мире небоскребом Бурдж-Халифа (163 этажа, 828 метров в высоту). Этот фонтан, один из самых больших и высоких в мире, ведь высота его струй достигает 150 метров, что равно высоте 50-этажного дома! Фонтан подсвечивают 50 цветных прожекторов и 6000 других источников света. Каждую секунду он может подымать в воздух до 83 000 литров воды!
Гостям предлагают 10 музыкальных композиций. Увидеть уникальное шоу «танцующего фонтана» можно каждые 20 минут с 6 и до 10 вечера по будням и с 6 до 11 вечера по выходным. Возле торгового центра Дубай-мол собираются тысячи туристов, поскольку именно с этого ракурса фонтан выглядит наиболее впечатляюще. Истинное наслаждение для эстетов!
Фонтан Треви (Рим, Италия)
Самый изысканный и посещаемый туристами фонтан мира
У Рима есть титул «короля фонтанов», однако пальма первенства среди всех фонтанов города прочно закрепилась за фонтаном Треви (итал. Fontana di Trevi). Он является одной из главных достопримечательностей итальянской столицы, а также одним из самых посещаемым фонтанов в мире. Его впечатляющая композиция создавалась в период с 1732 по 1762 год архитектором Николой Сальви. Строительство фонтана заняло целых 30 лет: с 1732 по 1762 год.
Имеется несколько версий происхождения названия источника: наиболее популярная — специалисты по латыни утверждают, что итальянское «trevi» на самом деле произошло от искажения латинского «trivium», то есть – «трехпутье». Кроме этого, с фонтаном Треви связан ряд поверий. Так, бросившего в него одну монетку обязательно ждет возвращение в Рим. Две — любовная встреча. Три — свадьба. Четыре — богатство. Пять — разлука. Казна города каждый год полниться € 700 000, из-за того, что туристы бросают монеты в фонтан!
Согласитесь, что эта масштабная и зрелищная достопримечательность скорее напоминает сцену из античной пьесы, выполненную в камне, нежели источник чистой воды.
Фонтан «Лунная радуга» (Сеул, Южная Корея)
Самый длинный фонтан на мосту
Фонтан и красивый мост – сочетание не совсем обычное. До 2008 года сеульский мост Банпо, соединяющий берега реки Хан, мало чем отличался от других. Но с появлением на нем необычного фонтана «Лунная радуга» он сразу же стал одной из главных городских достопримечательностей. Идея превратить мост в фонтан пришла властям южнокорейской столицы не случайно (при этом мост не потерял своей основной функции — переправы с одной стороны реки Хан на другую).
Это было сделано в рамках масштабного проекта, призванного возродить привлекательность Сеула в глазах туристов. Струи фонтана бьют по обеим сторонам моста Банпо, за одну минуту выбрасывая 190 т воды. Кроме этого, 10 000 светодиодных ламп окрашивают струи во все цвета радуги. Фонтан «Лунная дорога» отличается и экологической «дружелюбностью»: забор воды происходит из реки, куда она затем возвращается уже очищенной.
Фонтан в Виннице (Украина)
Самый большой фонтан в Европе
Фонтан открылся в 2011 году рядом с озером Кемпа на реке Южный Буг и стал символом города Винница. Насладиться этим чудесным фонтаном можно в любой день с 14.00 до 22.00, в субботу и воскресенье с 12.00-22.00, но только в весенне-осенний период. Ведь фонтан открыт в сезон — с 25 апреля по 18 октября ежегодно. Самые красивые, конечно же, вечерние шоу с музыкой и светловыми эффектами, начинаются с 20.15 вечера.
Винницкий фонтан — самый большой в Европе, и по оценкам экспертов входит в десятку лучших и зрелищных фонтанов мира. Высота центральной струи фонтана достигает 65-70 м, размер водного проекционного экрана – приблизительно 16 м в высоту и 45 метров в ширину, а фронтальный струя воды бьет на высоту 140 метров.
Прекрасное место для начала знакомства с «поющими» фонтанами!
Фонтан Монжуик (Барселона, Испания)
Самый аристократический фонтан мира
Этот великолепный фонтан расположен на одноименной горе Монжуик и входит в число самых знаменитых достопримечательностей Барселоны. Построенный в честь проведения Великой Всемирной выставки в Барселоне в 1929 году, Волшебный фонтан Монжуик является холстом для красочных световых и звуковых представлений. Водные каскады и фонтаны начинаются в двух венецианских башнях на Плаца Эспанья и плавно идут до самого музея Каталонии.
Фонтан использует переработанную воду, ее можно спокойно пить прямо из бассейна. Это одно из любимых достопримечательностей туристов со всего мира, отличный способ расслабиться вечером и почувствовать уникальную атмосферу Каталонской столицы. Около 2.5 миллионов туристов посещает Фонтан ежегодно!
Интересный факт: для строительства фонтана Монжуик было задействовано более 3000 рабочих, работы завершили всего за 10 месяцев. Невероятно, как для начала ХХ века!
Шоу начинается с музыки 70-80-х годов и заканчивается классической и современной музыкой. Вход к Магическим фонтанам бесплатный. В декабре шоу придают Рождественскую атмосферу. Представление проходит по пятницам и субботам, а также 25-го декабря и 1-го января с 19.00 до 21.00.
«Фонтан Богатства» (Сингапур)
Фонтан, построенный по фэн-шуй
Еще его называют «баскетбольным кольцом» или «бубликом на ножках». Какие только прозвища не придумывали этому знаменитому фонтану, занесенному в 1998 году в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой фонтан в мире. Конечно же, со временем фонтан лишился этого почетного звания.
Дизайн фонтана богатства очень символичен. Четыре опоры фонтана соответствуют четырем народам и четырем главным религиям Сингапура. Кольцо воплощает индийский священный символ Мандала и означает единство и мир. В качестве материала архитектор выбрал бронзу, поскольку по китайскому поверью, сочетание бронзы с водой прокладывает путь к успеху. Сингапурцы верят, что, если обойти малый фонтан трижды по часовой стрелке, опустив одну руку в воду, это принесет удачу и благосостояние. Кстати, специально для того, чтобы все желающие могли это сделать, три раза в день струи большого фонтана выключают.
Какие же фонтаны мира ждут Вас в нашем обзоре дальше?
Фонтан Jet d’Eau (Женева, Швейцария)
Самый экологичный фонтан в мире
Jet d’Eau (Жет-д’О) — самый большой фонтан в Женеве, построен в конце 18 века. Его считают одним из главных символов города, однако мало кто вспоминает прозаическую историю фонтана. Жет-д’О построили вовсе не с декоративной целью, а как дополнительное сооружение местной гидравлической фабрики. Его задачей был сброс лишней воды в озеро, накапливающейся в выходные и вечером в гидросистеме. Изначально высота фонтана составляла всего 30 метров, но и в таком виде он очень понравился жителям. Поэтому к концу 19 века муниципалитет переоборудовал фонтан и оснастил его красивой декоративной подсветкой.
В 20 веке Жет-д’О оснастили современными техническими новациями. Он “стреляет“ водой на высоту 140 м, а через его трубы протекает 500 л воды в секунду. Сегодня фонтан — часть имиджа не только города, но и всей страны. Важнейшие политические и культурные события сопровождаются символами с изображением большого фонтана.
Обязательно полюбуйтесь красотой фонтана на фоне швейцарских Альп!
Фонтан Crown Fountain (Чикаго, США)
Самый креативный фонтан в мире
В 2004 году в чикагском парке «Миллениум» был открыт необычный арт-объект, объединивший в себе интерактивный фонтан и видеоскульптуру. Автором проекта стал каталонский художник Жауме Пленса, по задумке которого фонтан был выполнен в виде двух 15-метровых башен, покрытых жидкокристаллическими экранами, на которые проецируются изображения жителей Чикаго.
Показывать лица простых горожан было решено не случайно, а чтобы продемонстрировать «разнообразие города». Для этого 75 общественных и религиозных организаций представили своих кандидатов, чьи образы и были использованы в работе фонтана. Интересно, что время от времени губы на лице того или иного горожанина складываются трубочкой, и на зрителей выплевывается порция воды. Поначалу фонтан «Корона» называли самой спорной конструкцией парка «Миллениум», но со временем к нему привыкли, и даже полюбили его.
Фонтан Aquanura (Тилбург, Нидерланды)
Самый новый «поющий» фонтан в мире
Aquanura (Акванура) – так называется система фонтанов и само водное шоу в тематическом парке Эфтелинг в Нидерландах, которое было открыто 31 мая 2012 года, в честь 60-летия парка. Эти фонтаны являются крупнейшими в Европе и третьими по величине в мире. Расположены они в пруду около сказочного города Фата Моргана. Композиция из 200 фонтанов и 900 огней являет собой настоящее водное шоу и привлекает 6500 зрителей в день.
В прошлом году всемирно известный диджей Тиесто специально для Акванура записал микс из классических мелодий в современной обработке. Увидеть водное шоу Aquanura под музыку Тиесто можно не каждый день. Обычно музыкальные фонтаны в парке Эфтелинг включают во время проведения различных мероприятий и праздников, хотя они могут работать и в дни открытия или закрытия парка, в весенние каникулы или по субботам во время летнего фестиваля.
Фонтан Фахда, Саудовская Аравия
настоящий инженерный шедевр
Следующий необычный фонтан расположился на территории города Джедда, от которого он, кстати, и получил свое второе название. На данный момент является самым высоким в мире: только вдумайтесь, струя воды выстреливает на высоту 312 метров, что сравнимо с высотой Эйфелевой башни, например, правда, без антенны. Кстати, изначально поток воды выстреливал на 120 метров, но после реконструкции и доработок удалось добиться столь впечатляющего результата.
Фонтаны в Сиане, Китай
Самые музыкальные фонтаны
Ещё одно завораживающее зрелище – поющие фонтаны, которые расположились недалеко от Пагоды диких гусей. Он по праву претендует на звание самого громадного поющего фонтана во всей Азии, который украшен самой длинной подсветкой. Конструкция обеспечивает 22 типа различных брызг, каждый вечер здесь собираются тысячи туристов и местных жителей, которые хотят полюбоваться необыкновенным шоу.
Фонтаны Петергофа, Санкт-Петербург
Самые роскошные фонтаны
Фонтанный комплекс, построенный по приказы Петра I, по праву занимает место в списках одних из самых красивых и необычайных творений человечества. Комплекс возводился более сотни лет, за это время он был украшен 176 фонтанами и 255 уникальными скульптурами, роскошь и великолепие которых наградило их мировой славой и известностью. Сегодня это место называют «столицей фонтанов».
Парящие фонтаны, Япония
Самые необычные фонтаны
Воздушные конструкции, которые как будто бы парят в воздухе лишь за счет выталкивающей силы воды, уже отпраздновали свой пятидесятилетний юбилей, но от этого, они не становятся менее впечатляющими. Их открытие было приурочено к научной выставке в Японии, на которой нужно было показать что-то совершенно новое, в результате чего и появились эти парящие кубы на столпах воды. Правда, силу притяжения ученым так и не удалось победить: весь секрет в том, что прозрачная опора скрыта под водой, а впечатление создается, что конструкция держится буквально на воздухе.
Ртутный фонтан, Барселона
Самый опасный фонтан
Его трудно назвать самым величественным или самым красивым, но то, что он самый необычный и, к слову, очень ядовитый, это точно. Это уникальное творение впервые было продемонстрировано на парижской выставке в 1937 году, а уже после этого перенесено в Барселону. Долгое время не предпринимались никакие меры предосторожности, и лишь только в 50-х годах была доказана его ядовитость: конструкцию разместили под стеклянный саркофаг, так что сегодня ее осмотр не предоставляет никакой опасности для окружающих.
Фонтан Треви, Рим
Самый легендарный фонтан
Один из самых известных и легендарных фонтанов мира, который прочно закрепил звание самой посещаемой достопримечательности итальянской столицы. В центре впечатляющей композиции – царь Нептун в морской раковине, которая запряжена тритонами. С Треви связано множество поверий, кроме того, он стал объектом и даже полноценным участником множества кинолент мирового кинематографа.
Вот какие фонтаны мира обязательно стоит посетить. Путешествуйте с удовольствием и со вкусом! Ведь впереди еще много интересного!
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