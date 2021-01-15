Самые невероятные и красивые фонтаны в мире

Фонтан в городе – это не только способ освежить горожан в жаркие летние дни, но и способ великолепного украшения, предмет гордости и творческого полета мысли. Естественно, мы говорим о действительно необычных, роскошных и впечатляющих водных сооружениях, которые благодаря своей масштабности и задумке автора, сумели прославиться не только в собственном городе или стране, но и в масштабе всего мира!



Итак, сегодня мы поговорим о десятке самых необычных фонтанов в мире, они поражают не только своими размерами, но и сложной архитектурной реализацией, справиться с которой под силу было только лучшим из лучших архитекторов.



Список, естественно, субъективный, ведь на счет искусства можно спорить часами и все равно не прийти к общему мнению. Однако никто точно не будет спорить, что каждый из нижеперечисленных участников топа – поистине великолепные и уникальные творения человечества.



Красивейшие фонтаны мира… В обязательном списке достопримечательностей любой страны фонтаны занимают особое место. Ведь это не просто потоки воды, а неповторимые произведения искусства со своей уникальной «изюминкой» — цветом, дизайном, масштабом, историей и архитектурой.



Наше путешествие охватит разные города и страны мира — от Винницы до Рима, дальше мы переместимся в Азию и даже Америку!

Фонтан Bellagio (Лас-Вегас, США)

Фонтан Swarovski Crystal Head (Инсбрук, Австрия)

Фонтан Dubai Fountain (Дубай, ОАЭ)

Фонтан Треви (Рим, Италия)

Фонтан «Лунная радуга» (Сеул, Южная Корея)

Фонтан в Виннице (Украина)

Фонтан Монжуик (Барселона, Испания)

«Фонтан Богатства» (Сингапур)

Фонтан Jet d’Eau (Женева, Швейцария)

Фонтан Crown Fountain (Чикаго, США)

Фонтан Aquanura (Тилбург, Нидерланды)

Фонтан Фахда, Саудовская Аравия

Фонтаны в Сиане, Китай

Фонтаны Петергофа, Санкт-Петербург

Парящие фонтаны, Япония

Ртутный фонтан, Барселона

Фонтан Треви, Рим