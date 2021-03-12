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20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

Мир меняется, а вместе с ними меняются и пословицы и поговорки. Помните: «Чем дальше в лес, тем толще партизаны», «Лучше c Петровым на Майорке, чем с майором на Петровке», «Баба с возу — волки сыты»…

Публикуем подборку смешных современных поговорок, которых, возможно, вы ещё не слышали.


20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали
20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали
20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали
20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали
20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали

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