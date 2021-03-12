20 смешных современных поговорок, которых вы ещё не слышали
Мир меняется, а вместе с ними меняются и пословицы и поговорки. Помните: «Чем дальше в лес, тем толще партизаны», «Лучше c Петровым на Майорке, чем с майором на Петровке», «Баба с возу — волки сыты»…
Публикуем подборку смешных современных поговорок, которых, возможно, вы ещё не слышали.
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