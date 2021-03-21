13 харизматичных актёров, которым стрижка «под ноль» придаёт особый шарм

Кто-то стыдится своей редеющей макушки, а кто-то вовсе не переживает по этому поводу. Обритая наголо голова стала частью их звездного имиджа. И действительно, уже трудно представить Дуэйна Джонсона или Гошу Куценко с роскошной шевелюрой - так долго они появляются в свете в таком виде. Ведь, по мнению большинства фанатов, отсутствие волос наделило этих мужчин особым шармом. Но все равно любопытным поклонникам интересно узнать, как они выглядели до этой радикальной перемены во внешности.
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Этот актер начал испытывать проблемы с волосами еще в молодом возрасте. В 30 лет он ужасно стеснялся своих залысин. Дело дошло до клиники, но что-то случилось не так, новые волосы не прижились, и Брюсу не оставалось ничего другого, как побриться на лысо. И вдруг оказалось, что это именно то, что надо - отсутствие шевелюры сделало его героев более мужественными и даже брутальными. Убедиться в этом можно, просмотрев франшизу «Крепкий орешек» - Джон МакКлейн с каждым новым выходом все больше избавляется от волосяного покрова на голове, однако это лишь усиливает его харизму.
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Конечно, Дуэйну Джонсону мужского начала во внешности не занимать - даже с длинными волосами он выглядит более чем эпично. Впервые его такая яркая и оригинальная красота вместе с недюжинным актерским талантом проявились в приключенческом фильме «Мумия возвращается». Образ царя скорпионов получился таким емким, что вскоре был снят еще один боевик с одноименным названием, где Джонсон сыграл брутального воина-фараона. Далее следовали еще фильмы, где актер с рестлерским прозвищем «Скала» появлялся со все более и более короткими стрижками. А вот первым выходом актера с прической «под ноль» стала картина «Быстрее пули» (2010 год). И больше он ей не изменял.
Джейсон Стейтем
Джейсон Стейтем
Джейсон уже начал сниматься в кино, будучи бритым наголо. Впрочем, его дебютная роль в фильме «Карты, деньги, два ствола» и не могла предполагать другого имиджа. Такая прическа настолько понравилась, что публика видела его отросшие волосы лишь в виде ёжика, соразмерного щетине на лице. Единственное отступление от этого правила мы видим в криминальном триллере «Револьвер», где актера вынудили отрастить волосы средней длины. Однако фанатам такой Джейсон Стейтем не понравился, и больше актер не делал отступлений от полюбившегося имиджа.
Вин Дизель
Вин Дизель
Дизель также изначально делал первые шаги в актерской карьере в амплуа лысого брутала. Однако ради режиссера «Признайте меня виновным» (2006 год) Сидни Люмета он готов был носить парик. Как потом признался актер, этот аксессуар был настолько жарким, да и выглядел он сам так потешно, что принял решение - никаких больше экспериментов с волосами.
Джон Малкович
Джон Малкович
У этого актера тоже в наследство достались «ленинские» залысины и пусть и пушистые, но редкие волосы. Именно таким в его 31 год увидели зрители в оскароносной драме «Поля смерти». Такое положение, конечно же, смущало актера, и порой для работы он применял пышный парик - например, в «Скале Малхолланд». Однако спустя два года актеру надоело вечное беспокойство по поводу внешности, и дальнейшие его образы начиная с «Воздушной тюрьмы» уже совершенно избавлены от растительности на голове.
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
Кажется, что он всегда был таким. По крайней мере, молодое поколение зрителей запомнили профессора Ксавье из «Люди Икс» и капитана Пикара из «Звездный путь» именно как человека с яйцеподобной головой. А между тем бывали времена, когда аристократические черты лица сочетались с такой же изысканной стрижкой, как, например, в сериале «Север и Юг».
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Слава пришла к эому актеру именно в тот момент, когда по сценарию фильма его герой Махатма Ганди должен был брить голову. За исполнение роли Кингсли получил свой «Оскар», но избавляться от волос в дальнейшем он не стал. И только с недавнего времени, когда преклонный возраст не оставил и намека на былую растительность, эта необходимость возникла.
Сэмюэл Л.Джексон
Сэмюэл Л.Джексон
Этот актер прославился, снимаясь у режиссера Спайка Ли. Однако настоящая популярность к нему пришла после роли Джулс Винфилд из «Криминального чтива» (1994 год). Квентин Тарантино порекомендовал сделать ему забавные афрокудряшки, благодаря чему образ получился незабываемым. Впрочем, и сейчас актер любит позабавить поклонников чем-то подобным. Но, нам, куда уже привычнее его другой образ - брутальный чернокожий мачо с лысой головой и фигурной бородкой.
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Дмитрия мы помним и с длинными локонами, и со стрижкой «наголо». Прическу с собранными в хвостик волосами он носил и снимаясь в «Чистилище» (1997 год), и в «Осторожно, модерн» (1996 год), «Каменский» (1999 год), да и в представленных позже киноработах и телепроектах. А вот к 2011 году, когда начал сниматься сериал «Кухня», актер сменил имидж. И, кажется, больше не спешит его менять.
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Гошу весьма трудно представить в роли длинноволосого мужчины. Уже в нулевые, когда к актеру пришла всеобщая любовь и слава, он выглядел брутально с его фирменным блестящим черепом. Так что найти его фото до кардинальной стрижки трудно - это лишь школьные фотографии и снимки с армейскими друзьями. Но, если кого-то интересует вопрос, как все-таки это было бы, будь взрослый Гоша с волосами, то рекомендуем посмотреть фильм «Упражнения в прекрасном» (2011 год) - у актера миленькое каре из соломенного цвета волос.
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Ну, согласитесь: лысый Бондарчук - это сексуально! Актер и режиссер сделал бритье головы своим имиджем. Конечно, в молодости Федя стригся как все, и выглядело это красиво. Однако с годами наследственные залысины стали портить образ любимца женщин. Но если кто и желает увидеть вариант Бондарчук+благородная седина, то пусть обратит внимание на один из последних проектов актера «Спутник» (2020 год)
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Вспомните лихие девяностые. Именно тогда зародилась мода на крутых бритоголовых парней. Так что звезда культового фильма «Брат» (1997 год) и не мог выглядеть иначе. Такая прическа и удобна в уходе, и отлично подходит к округлой форме головы Виктора. А для смены имиджа вполне можно пользоваться различными париками и накладками. Так что сейчас актера можно увидеть и с волосами – «Орлеан» (2015 год), и без – «Звезды» (2018 год).
Никита Панфилов
Никита Панфилов
Сравните очаровательного юношу, героя телесериала «Адъютанты любви» (2005 год) и брутального мачо-следователя из проекта «Пес» (2015 год) - вправду поразительная разница? К сожалению, за 10 лет Никите удалось растерять добрую половину своих волос. И теперь щеголяет с гладко выбритой головой и обаятельной улыбкой.
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