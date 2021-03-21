Такие разные близнецы: братья и сёстры разной расы

Обычно, близнецы похожи друг на друга, как две капли воды, но в нашем случае они выглядят как инь и янь, полностью дополняя друг друга
Мария и Люси
Мария и Люси, близнецы, принадлежащие разным расам. Эти близняшки из Великобритании неизменно привлекают к себе огромное количество внимания, поскольку у одной из них белая кожа, а другой чёрная
Они родились в 1997 году. Их отец англичанин, а мама родом с Ямайки. Сёстры привыкли к тому, что их постоянно принимают за подруг. В некоторых учреждениях их просят показать свидетельство о рождении, чтобы убедиться, что они действительно родственники
«Никто никогда не верит, что мы близнецы, потому что я белая, а Мария чёрная. Даже когда мы одеты одинаково, то всё равно не похожи даже на обычных сестёр, не то что на близнецов», — объясняет Люси
Донна Дуглас, мама близнецов, запомнила как увидела своих дочерей в первый раз.
«Для неё это был полнейший шок, потому что цвет кожи до родов не определяется при сканировании. Так что она даже понятия не имела, насколько мы разные. А когда акушерка подала ей нас укутанных в одеяльца, мама просто впала в ступор», — говорит Мария
«У всех наших старших братьев и сестёр цвет кожи разный. А мы с Мари находимся по крайям цветового спектра.» — сказала Люси. Она рада, что они с сестрой настолько разные: «Когда у тебя есть близнец, совершенно не похожий на тебя, люди никогда тебя с ним не путают, и это превосходно. Большинство близнецов очень похожи, но Мария и я вряд ли смогли бы отличаться друг от друга ещё сильнее, даже если бы постарались», — сказала Люси
Джеймс и Дэниел
Эти два брата может и различаются как день и ночь, но разница в их рождении составляет всего 2 минуты. Джеймс и Дэниел Келли настоящие близнецы, но стоя друг с другом, создается впечатление с общаешься двумя разными людьми, случайно встретившимися в толпе
«Нас называют инь и янь.» — говорит Джеймс.
Родители близнецов Эррол и Элисон Келли — тоже межрасовая пара. Они охарактеризовывают своих детей, как два разных механизма, шестеренки, которые крутятся в одну сторону, но на разных плоскостях.
«Дэниел аккуратист. Очень хорошо учится, добился отличия в своем колледже и теперь подыскивает себе престижный университет. А Джеймс рубаха-парень. Очень эмоциональный, совершенно не воспринимает учебу. Ему бы только на байке покататься.» — рассказывает отец семейства Келли.
Элисон Келли, мама, говорит так — «Даже если бы один из них был бы фиолетовый, а другой красный — я бы не стала их меньше любить.»
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