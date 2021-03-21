Такие разные близнецы: братья и сёстры разной расы

«Нас называют инь и янь.» — говорит Джеймс.Родители близнецов Эррол и Элисон Келли — тоже межрасовая пара. Они охарактеризовывают своих детей, как два разных механизма, шестеренки, которые крутятся в одну сторону, но на разных плоскостях.«Дэниел аккуратист. Очень хорошо учится, добился отличия в своем колледже и теперь подыскивает себе престижный университет. А Джеймс рубаха-парень. Очень эмоциональный, совершенно не воспринимает учебу. Ему бы только на байке покататься.» — рассказывает отец семейства Келли.Элисон Келли, мама, говорит так — «Даже если бы один из них был бы фиолетовый, а другой красный — я бы не стала их меньше любить.»