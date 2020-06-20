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Как избавиться от царапин на ламинате

Напольное покрытие, известное как ламинат, пользуется в наше время большой популярностью. Немудрено, что эксплуатация данного покрытия сопряжена в том числе и появлением на нем многочисленных механических повреждений. Чаще всего они представлены обычными царапинами, разной длины и глубины. Любой дефект – повод для расстройства. Однако, не стоит опускать руки, ведь в ряде случае все можно исправить.
Как избавиться от царапин на ламинате
1. Полирующие средства

Как избавиться от царапин на ламинате
Первое, что можно сделать с царапиной – это заполировать ее. Для этого следует приобрести специальный жидкий состав в тюбике и нанести его на ламинат с соответствии с прилагающийся инструкцией. Также существую аэрозольные полирующие средства. Они в свою очередь распыляются на ламинате, а затем втираются.
2. Восковые карандаши или пластилин

Как избавиться от царапин на ламинате
Данный способ может показаться странным, однако из всех «народных» он является едва ли не самым действенным. Нужно раздобыть подходящие по цвету мелки и обработать ими то место, на котором появился дефект деревянного покрытия. После нанесения карандаша место необходимо обязательно обработать мягкой щеткой.
3. Паста для ламината

Как избавиться от царапин на ламинате
Глубокие царапины лучше всего устранить при помощи специальной пасты. Продается она в профильных магазинах.

Использовать пасту следует в соответствии с прилагающийся к тюбику инструкцией. Перед началом работы область вокруг царапины настоятельно рекомендуется оклеить малярным скотчем. Затирка наносится при помощи шпателя.
4. Гипс и клей

Как избавиться от царапин на ламинате
Аналогичным образом можно поступить, используя гипс, клей и опилки. Сперва-наперво необходимо приготовить кустарную затирку. Делается она методом смешивания клея и опилок или гипса и опилок в соотношении 1 к 1. После тщательного замешивания состав применяется точно также, как и профессиональная паста для ламината.
5. Шпатлевка по дереву

Как избавиться от царапин на ламинате
В магазинах строительных материалов можно наткнуться на шпатлевку по дереву. Ее также можно использовать в качестве затирки для устранения царапин и прочих дефектов на ламинате. Технология работы уже должна быть знакома по описанию двух предыдущих вариантов. Все тот же шпатель и малярная лента.

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Ламинатцарапины
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