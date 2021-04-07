4 постных блюда, которые с удовольствием будут есть дети и мужья

Наконец-то праздники позади и пришло время устроить лёгкие «разгрузочные» дни. Но это не означает, что надо сидеть и голодать, во всём себе отказывая. Наоборот, стоит позаботиться о вкусной и полезной еде. Поэтому в подборке собраны простейшие и вкуснейшие рецепты, которые многим придутся по вкусу.
1. Фасоль тушёная
Тушёная фасоль. \ Фото: atualnutricao.com.br.
Когда картошка и каша изрядно поднадоели, а есть всё равно что-то надо, на помощь приходит фасоль. Казалось бы, ну что из неё можно приготовить кроме салата, супа, рагу и борща. Но… фасоль можно потушить с болгарским перцем, а добавив ложечку томатного соуса и вовсе превратить данное блюдо в настоящую феерию вкуса.
Ингредиенты:
• Фасоль красная консервированная - 2 банки;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Перец красный болгарский - 1 шт;
• Чеснок - 2 зубка;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Томатный соус - 0,5 стакана;
• Масло подсолнечное.
Фасоль, тушёная с овощами. \ Фото: news.noteru.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нашинковать;
• Слегка обжарить на подсолнечном масле;
• Перец нарезать кубиком или соломкой;
• Добавить к луку;
• Готовить 5-7 минут;
• Затем добавить томатный соус (можно заменить пастой) и консервированную фасоль (из одной банки воду обязательно слить, из другой добавить вместе с фасолью в сковороду);
• Посолить, поперчить и добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать и накрыть крышкой;
• Тушить на среднем огне около 10-15 минут.
2. Манник с вишней
Манник с вишней. \ Фото: cookist.it.
То, что манка не любима многими - далеко не секрет. И тем не менее, из манной крупы запросто можно приготовить отличный вишнёвый манник, который с удовольствием съедят детишки и муж.
Ингредиенты:
• Манка - 1 стакан;
• Вишни без косточек - 1 стакан;
• Вода - 1 стакан;
• Сахар - 1 стакан;
• Мука - 3 ст.л;
• Разрыхлитель - 1 ч.л;
• Корица молотая - 0,5 ч.л;
• Сахарная пудра;
• Подсолнечное масло.
Нежный манник с вишней. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Сахар развести с водой и смешать с манкой;
• Оставить смесь набухать на всю ночь;
• Муку смешать с корицей и разрыхлителем;
• И добавить к манной смеси;
• Хорошо перемешать;
• Ёмкость в мультиварке смазать маслом;
• Половину теста залить в чашу;
• Сверху выложить вишни;
• И залить оставшейся половиной теста;
• Выбрать режим Выпечка;
• Готовить примерно час;
• Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
3. Суп из капусты
Капустный суп. \ Фото: flags.org.ru.
Зимой первые блюда идут как никогда хорошо. Поэтому, ловите рецепт капустного супа. Достаточно простое в приготовлении блюдо согреет морозными вечерами и, конечно же, порадует вкусом.
Ингредиенты:
• Капуста белокочанная - 0,5 кг;
• Картошка - 3 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Сок лимона - 4 ч.л;
• Соль и перец - по вкусу;
• Масло подсолнечное;
• Свежая зелень - 4-6 стебелька.
Суп из капусты. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть и очистить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Капусту вымыть и нашинковать;
• Отправить в кастрюлю с водой;
• Довести до кипения;
• Посолить и поперчить;
• Морковку натереть;
• Лук мелко нарезать и обжарить вместе с морковкой на подсолнечном масле;
• Получившуюся зажарку переложить в кастрюлю с картошкой и капустой;
• Сдобрить лимонным соком;
• Варить на медленном огне под крышкой до готовности;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной свежей зеленью;
• По желанию подавать со сметаной.
4. Грибные тефтельки с рисом
Грибные тефтельки с рисом. \ Фото: pinterest.com.
Что может быть вкуснее тефтелей? Только грибные тефтели с рисом, которые по вкусу нисколько не уступают мясным.
Ингредиенты:
• Рис - 0,5 кг;
• Шампиньоны - 350 г;
• Вода - 1,5 стакана;
• Луковица - 1 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Тефтели из грибов. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Зачистить при необходимости;
• И нарезать небольшими кусочками;
• Лук мелко нашинковать;
• Морковку натереть на мелкой тёрке;
• Рис отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода;
• Лук, морковку и грибы обжарить на подсолнечном масле до готовности;
• После смешать с отварным рисом;
• Сформировать равномерные тефтельки;
• Форму для запекания смазать маслом;
• Выложить в неё тефтели;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
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