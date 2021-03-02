Запертые небеса: в этом нелегальном мужском клубе собираются ценители печального птичьего пения
В Стамбуле есть сообщество мужчин, которые содержат птиц в накрытых балдахинами клетках, чтобы томящиеся в темнице пернатые пели как можно более печальные песни. Любители послушать грустную птичью трель собираются вместе. Они даже соревнуются: чья птица споёт заунывнее. Два фотографа решили больше узнать об этом малоизвестном явлении.
Турецкие фотографы Джемре Ешиль (Cemre Yeşil) и Мария Штурм (Maria Sturm) выпускают мистическую и поэтичную книгу «For Birds Sake», в которой рассказывается история скрытного и нелегального сообщества в Стамбуле.
С давних пор в клетках содержат зеленушек и щеглов. Их ценят за внешний вид и красивое пение. Если самцы скрыты от самок в период брачного сезона, их трели становятся ещё прекраснее. Но птицы не просто заперты в клетках, они также накрыты тканью. Ирония заключается в том, что воодушевлённое исполнение самца услышит лишь собрание мужчин.
Это старая традиция, восходящая к временам Османской империи. Сегодня она сохранилась в нескольких засекреченных кафе в Стамбуле. Одно из них почти полностью скрыто плющом, едва виднеются лишь железные ворота. Внутри кафе можно увидеть крючки на стенах и редкие картинки.
Фотографы создали проект совместно, но каждый работал в своём стиле: один предпочитает постановочные портреты, а второй – естественные композиции. Первая задача, которую предстояло решить – найти птичье кафе, а затем завоевать доверие его посетителей. Это абсолютно мужской мир, в который женщине проникнуть практически немыслимо. Но с течением времени, возвращаясь снова и снова, Ешиль и Штурм подружилась с «мужчинами-птичниками». Их взяли на ловлю птиц и впустили на песенные конкурсы.
Фотоистория начинается с ночных снимков загадочного вида кустарников, ярко освещённых, словно автомобильными фарами. Мужчина сидит в ожидании и наблюдает; другой смотрит в ночное небо. Когда стало светать, один начал копошиться под деревом, а другой принялся расставлять сети. Эти действия, вырванные из контекста, напоминали странный ритуал.
Больше всего ценятся птицы, пойманные в дикой природе, а не разведённые. Очевидно по той причине, что их пение более сложное.
Ешиль и Штурм провели много времени с этими мужчинами, слушали пение их птиц, но им не удалось расслышать то, что улавливали они. Необходимо хорошо натренировать ухо, чтобы различать птичьи переливы и отличать поистине уникальные звуки.
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