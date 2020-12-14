Предметы советской эпохи из пыльной кладовой, за которые коллекционеры готовы хорошо заплатить

1. Хрусталь

Особенно ценились наборы рюмок и фужеров из синего и красного хрусталя / Фото: sklad.film

2. КВН-49

За маленькие советские телевизоры можно получить хорошие деньги / Фото: popmech.ru

3. Статуэтки из бронзы

Бюстами политических деятелей украшали кабинеты партийцев / Фото: aliexpress.com

4. Елочные игрушки

Елочные игрушки 50-х годов очень ценятся коллекционерами / Фото: meshok.net

5. Посуда Пирекс

Советские хозяйки очень бережно относились к посуде Пирекс / Фото: pinterest.ru

6. Литографии

Литография советских времен / Фото: twitter.com

7. Флаконы из-под духов

За пустые флаконы от духов можно выручить больше сотни долларов / Фото: forums-su.com

8. Фарфор

Фарфоровые статуэтки времен СССР / Фото: auction.ru

9. Металлические советские игрушки

Советские металлические игрушки / Фото: drive2.ru

10. Радиоприемник СВД

Радиоприемник СВД / Фото: retrotexnika.ru