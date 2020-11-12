10 распространенных заблуждений, в которые верят все

Существует ряд фактов, в которые люди верят безоговорочно. Однако многие из них в конце концов оказываются ложью или ошибкой. Требуется немало сил, чтобы повлиять на сознание других и выбить эту дурь из людских голов, настолько сильно она там засела. Тяжело ведь в один момент перестать верить в то, что ранее казалось чуть ли не аксиомой.

Поверь, ты будешь в шоке от услышанного. Такого ты точно не ожидал!





1. Еда из рекламных роликов очень вкусная.







Наверняка ты, покупая в магазине очередной продукт только потому, что он аппетитно выглядит в рекламе, не раз сильно разочаровывался. Не печалься, ты просто попался на крючок, как миллионы других людей. Кстати, в рекламных роликах часто играют «профессиональные актеры»: краска, парафин, картофельное пюре. Плюс всё приправляется элементами компьютерной графики, чтобы никто не заметил подвоха. Так что не верь всему, что ты видишь на экране телевизора.











Наверняка ты, покупая в магазине очередной продукт только потому, что он аппетитно выглядит в рекламе, не раз сильно разочаровывался. Не печалься, ты просто попался на крючок, как миллионы других людей. Кстати, в рекламных роликах часто играют «профессиональные актеры»: краска, парафин, картофельное пюре. Плюс всё приправляется элементами компьютерной графики, чтобы никто не заметил подвоха. Так что не верь всему, что ты видишь на экране телевизора.







2. Отелло не задушил Дездемону, а заколол кинжалом.







Это могут сказать только те, кто читал классическое произведение в переводе Пастернака. Борис Леонидович как раз был известен тем, что имел свое виденье на шедевры классики. На самом деле, у Шекспира



Это могут сказать только те, кто читал классическое произведение в переводе Пастернака. Борис Леонидович как раз был известен тем, что имел свое виденье на шедевры классики. На самом деле, у Шекспира Отелло таки задушил Дездемону. Это свидетельствует о том, что всегда нужно обращаться к оригиналу!





3. Нельзя мочиться на морозе.







Нельзя этого делать чисто из этических соображений. А вот для здоровья это никак не повредит: за пару минут нельзя отморозить даже палец, не то что орган с таким мощным кровотоком и внутренним отоплением. Мочиться нельзя на электрокабель, но это, как говорится, уже совсем другая история.







Нельзя этого делать чисто из этических соображений. А вот для здоровья это никак не повредит: за пару минут нельзя отморозить даже палец, не то что орган с таким мощным кровотоком и внутренним отоплением. Мочиться нельзя на электрокабель, но это, как говорится, уже совсем другая история.





4. Сладкая вода хорошо утоляет жажду.







Главный компонент любого газированного напитка - ортофосфорная кислота. Раздражая вкусовые сосочки языка, она стимулирует выработку слюны, которая утоляет жажду. Но это помогает только на несколько секунд: стоит слюноотделению прийти в норму - и пить хочется снова. Для того, чтобы утолить жажду, выпей несладкого зеленого чая или обычной воды.



Главный компонент любого газированного напитка - ортофосфорная кислота. Раздражая вкусовые сосочки языка, она стимулирует выработку слюны, которая утоляет жажду. Но это помогает только на несколько секунд: стоит слюноотделению прийти в норму - и пить хочется снова. Для того, чтобы утолить жажду, выпей несладкого зеленого чая или обычной воды. Эффективно и безвредно.





5. В лимоне очень много витамина С.







Этот миф, пожалуй, самый распространенный среди людей. Однако последние исследования доказывают совсем другое. На самом деле в лимоне витамина С меньше, чем в капусте, киви и даже обычной смородине.







Этот миф, пожалуй, самый распространенный среди людей. Однако последние исследования доказывают совсем другое. На самом деле в лимоне витамина С меньше, чем в капусте, киви и даже обычной смородине.





6. «Коктейль Молотова» изобрел Молотов.







На самом деле бутылку с зажигательной смесью изобрел капитан Куиттинен из гарнизона Кориа весной 1939. Финны ее назвали «коктейль для Молотова», так как верили, что русско-финскую войну развязал злой наркоминдел СССР. Вскоре об этой гремучей смеси узнал весь мир, а иностранные журналисты ошибочно выкинули частицу «для». В таком варианте название и закрепилось.









7. Мыши без ума от сыра.







На самом деле, эти грызуны без ума от всего, что съедобно. Масло, зерно, ветчина, крупы — любой продукт питания мышки проглотят с аппетитом. В былые времена сыр чаще других продуктов хранился открытым в кладовках, и маленькие проворные зверьки пользовались этим. Так и возник миф. Кстати, если положить перед мышкой кусочек сыра и кусочек сала - она выберет последнее.







На самом деле, эти грызуны без ума от всего, что съедобно. Масло, зерно, ветчина, крупы — любой продукт питания мышки проглотят с аппетитом. В былые времена сыр чаще других продуктов хранился открытым в кладовках, и маленькие проворные зверьки пользовались этим. Так и возник миф. Кстати, если положить перед мышкой кусочек сыра и кусочек сала - она выберет последнее.





8. Цирроз печени — удел алкоголиков.







Пожалуй, этой болезнью просто пугают всех, пытаясь хоть как-то отучить от привычки выпить лишнего. На самом деле, проблемы с печенью бывают и у тех людей, кто вовсе не употребляет алкоголь. Так, например, цирроз может возникнуть при нехватке белков в рационе.









9. Страусы зарывают голову в песок.







Так показалось одному древнеримскому ученому







Так показалось одному древнеримскому ученому , и он внёс этот ошибочный факт в энциклопедию. Ты очень удивишься, узнав, что страус просто кладет шею на землю, когда ложится отдохнуть. Более того, таким образом он прислушивается, кто идет, когда чует опасность.





10. В шведских семьях много жен и мужей.







Никто не знает, откуда взялся этот миф. В Европе 60 лет назад существовало выражение «брак по-шведски», обозначавшее незарегистрированное сожительство (что-то вроде привычного «гражданского брака»). Но как это понятие стало синонимом группового секса и нетрадиционной семьи



Никто не знает, откуда взялся этот миф. В Европе 60 лет назад существовало выражение «брак по-шведски», обозначавшее незарегистрированное сожительство (что-то вроде привычного «гражданского брака»). Но как это понятие стало синонимом группового секса и нетрадиционной семьи , этимологи не имеют ни малейшего понятия. Сами шведы, люди тихие и верные, приходят в шок, когда слышат подобное.

