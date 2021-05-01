Женщины — прекрасные, непредсказуемые и восхитительные существа, которые способны удивлять даже самих себя, что уж говорить об остальной части человечества. Но, несмотря на то что все они такие разные, к некоторым вещам представительницы прекрасного пола относятся одинаково.
Мы обрали открытки о том, что близко каждой.
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22 открытки, которые поймет каждая женщина
Женщины — прекрасные, непредсказуемые и восхитительные существа, которые способны удивлять даже самих себя, что уж говорить об остальной части человечества. Но, несмотря на то что все они такие разные, к некоторым вещам представительницы прекрасного пола относятся одинаково.
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