Как спастись от мошек

Представьте: вы приезжаете на природу, предвкушая рыбалку на тихом озере, купание, костер… Но выйдя на улицу обнаруживаете себя в облаке мошки, которая кусает, не переставая. Кожа зудит и природа уже не мила. Что делать?
Поведение этих насекомых предсказать очень трудно. Интенсивность и продолжительность их активности в разных регионах зависит от многих факторов: климата, погоды и даже разливов рек.
Лампы от комаров
Портативные лампы протестировали уже многие туристы. Когда не справляются репелленты в виде спреев или пользоваться ими постоянно не хочется, на помощь приходят портативные лампы от комаров. Зачастую это и источник света, и защита от насекомых одновременно. Для их эксплуатации потребуются батарейки, а также сменные пластины или флаконы с репеллентом. Любой фонарь от комаров можно использовать как в помещении, так и под открытым небом. Они работает без шума и запаха, абсолютно безопасны, покрывают площадь около 20 квадратных метров. Однако перед приобретением советуем провести небольшую исследовательскую работу — почитать отзывы о разных моделях, посмотреть в сети видео-тесты.
Средство рыбаков — ванилин!
Это простое, предельно дешевое, и при этом удивительно эффективное средство от мошки — утверждают бывалые рыболовы. Да — обычный кристаллический ванилин (без сахара или сахарной пудры, естественно!). Ванилином можно припудривать открытые участки тела, сделать водяной раствор, чтобы смачивать кожу и одежду, смешивать с детским кремом.
Москитная сетка и плотная одежда
Отправляясь на природу в тех местах, где можно встретиться с полчищами мошки, необходимо надевать плотную одежду, которая максимально закрывает тело. Можно приобрести специальные шляпы-панамы с москитной маской, которые используют пчеловоды или рыбаки.
Деготь из бересты
Он обладает довольно резким запахом (видео о том, как самостоятельно можно получить деготь из бересты, можно найти в Интернете), его наносят на кожу или одежду. Концентрат дегтя иногда смешивают со спиртом или с лосьоном. Можно обработать дегтем рукава одежды, края брюк, капюшоны. Чтобы избавиться от насекомых в палатке, дегтем смачивают обычную сухую шишку, поджигают, а затем окуривают палатку. Запах не из приятных, но тут уж надо выбирать, что доставляет больший дискомфорт — укусы мошки или «аромат» дегтя.
Одеколон + эфирные масла
Можно пропитать одежду или сбрызнуть открытые участки кожи одеколоном с добавлением капель валерианы, лавандового, гвоздичного или анисового масла. Особенно эффективной считается пропитка одежды одеколоном «Гвоздика» или гвоздичным маслом.
Вентилятор
Мелкие насекомые совершенно неспособны сопротивляться сильному потоку воздуха. В ветреные дни они оказываются бессильны, поэтому установив на открытой веранде дома вентилятор, можно на время обезопасить себя от назойливых насекомых.
Простые средства, которые снимают зуд и отеки после укусов мошки
Попробуйте разные варианты и выберите тот, что работает лучше всего для вашей кожи.
Раствор питьевой соды (половина чайной ложки на стакан воды); Раствор нашатырного спирта с водой в пропорции1:1;
Раствор 9% -го уксуса в пропорции 1:3;
Настойка волокордина, корвалола или календулы;
Салициловая кислота;
Влажные чайные пакетики;
Кефир или сметана;
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