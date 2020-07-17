Как спастись от мошек

Представьте: вы приезжаете на природу, предвкушая рыбалку на тихом озере, купание, костер… Но выйдя на улицу обнаруживаете себя в облаке мошки, которая кусает, не переставая. Кожа зудит и природа уже не мила. Что делать?





Поведение этих насекомых предсказать очень трудно. Интенсивность и продолжительность их активности в разных регионах зависит от многих факторов: климата, погоды и даже разливов рек.



Лампы от комаров

Средство рыбаков — ванилин!

Москитная сетка и плотная одежда

Деготь из бересты

Одеколон + эфирные масла

Вентилятор

Портативные лампы протестировали уже многие туристы. Когда не справляются репелленты в виде спреев или пользоваться ими постоянно не хочется, на помощь приходят портативные лампы от комаров. Зачастую это и источник света, и защита от насекомых одновременно. Для их эксплуатации потребуются батарейки, а также сменные пластины или флаконы с репеллентом. Любой фонарь от комаров можно использовать как в помещении, так и под открытым небом. Они работает без шума и запаха, абсолютно безопасны, покрывают площадь около 20 квадратных метров. Однако перед приобретением советуем провести небольшую исследовательскую работу — почитать отзывы о разных моделях, посмотреть в сети видео-тесты.Это простое, предельно дешевое, и при этом удивительно эффективное средство от мошки — утверждают бывалые рыболовы.Да — обычный кристаллический ванилин (без сахара или сахарной пудры, естественно!). Ванилином можно припудривать открытые участки тела, сделать водяной раствор, чтобы смачивать кожу и одежду, смешивать с детским кремом.Отправляясь на природу в тех местах, где можно встретиться с полчищами мошки, необходимо надевать плотную одежду, которая максимально закрывает тело. Можно приобрести специальные шляпы-панамы с москитной маской, которые используют пчеловоды или рыбаки.Он обладает довольно резким запахом (видео о том, как самостоятельно можно получить деготь из бересты, можно найти в Интернете), его наносят на кожу или одежду. Концентрат дегтя иногда смешивают со спиртом или с лосьоном. Можно обработать дегтем рукава одежды, края брюк, капюшоны. Чтобы избавиться от насекомых в палатке, дегтем смачивают обычную сухую шишку, поджигают, а затем окуривают палатку. Запах не из приятных, но тут уж надо выбирать, что доставляет больший дискомфорт — укусы мошки или «аромат» дегтя.Можно пропитать одежду или сбрызнуть открытые участки кожи одеколоном с добавлением капель валерианы, лавандового, гвоздичного или анисового масла. Особенно эффективной считается пропитка одежды одеколоном «Гвоздика» или гвоздичным маслом.Мелкие насекомые совершенно неспособны сопротивляться сильному потоку воздуха. В ветреные дни они оказываются бессильны, поэтому установив на открытой веранде дома вентилятор, можно на время обезопасить себя от назойливых насекомых.Попробуйте разные варианты и выберите тот, что работает лучше всего для вашей кожи.Раствор питьевой соды (половина чайной ложки на стакан воды); Раствор нашатырного спирта с водой в пропорции1:1;Раствор 9% -го уксуса в пропорции 1:3;Настойка волокордина, корвалола или календулы;Салициловая кислота;Влажные чайные пакетики;Кефир или сметана;