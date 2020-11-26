Откуда во Франции взялся принц, покрытый шерстью: Реальная история Чудовища, женатого на Красавице

Очутиться в сказке – для многих звучит как мечта. Но не для одной из фрейлин Екатерины Медичи. Ведь она оказалась внутри сказки «Красавица и Чудовище», и её чудовище, хотя оно и было принцем, нельзя было расколдовать. Впрочем, не стоит спешить с выводами и однозначно говорить, что ей не повезло.
Мальчик, воспитанный с принцами
В середине шестнадцатого века в семье испанского короля случилось необычное пополнение. Новым её членом стал мальчик, волосатый с ног до головы, словно дикий зверь. Правда, ему было уже не меньше десяти лет. Звали его Педро Гонсалес, и его усыновила герцогиня Маргарита Пармская, правящая Нидерландами от лица испанских королей внебрачная, но признанная дочь Карла V. Так в Европе появился принц, выглядящий так, будто заколдован.
Принц, впрочем, радовал окружающих отменными манерами. Дело в том, что до переезда к Маргарите Пармской он обучался вместе с детьми французского короля – будущей королевой Марго и её братьями. Так решил их отец, Генрих II – и он же позже отослал мальчика в Нидерланды. К Генриху Педро попал как «мальчик-обезьяна», диковинка вроде карликов и горбунов, которые своей необычной внешностью должны были смешить короля (не делать же им научную или духовную карьеру, да?). Мальчик-обезьяна не только удивил Генриха своей внешностью – но и поразил, какой ясный и сильный ум у маленького человечка, представляемого всем как полуживотное.
Педро Гонсалеса, он же Петрус Гонсалвус, нет на этой картине, но он рос вместе с французскими принцами и принцессой. Художник Альфред Жоанно.
А перед тем, как попасть к королевскому двору, Педро родился на Канарских островах, возле берегов Африки, в семье добродетельных (вероятно) испанских католиков. Вообще в Европе детей с необычной из-за какого-нибудь генетического сбоя внешностью обычно «относили обратно эльфам» - бросали на смерть где-нибудь на побережье или опушке леса. Такова была участь красноглазых альбиносов, детей с заячьей губой или перепонками между пальцев. Родители Педро, родившегося с густыми волосами на лице и по всему телу, однако, предпочли его крестить и воспитать – по крайней мере, пока не появилась возможность его продать собирателям живых диковинок.
Вокруг природы Гонсалеса велось много споров. Поскольку он соблюдал всё, что должен соблюдать католик, и отлично переносил святую воду и распятья, возможную демоническую основу его природы сразу отодвинули. В итоге предметом спора стал вопрос, является ли Педро скорее человеком или скорее животным. На мальчика-обезьяну, растущего вместе с французскими принцами, смотрели как на вывертень человеческого мальчика, воспитываемого волками.
Гипертрихоз
Нарушение, с которым родился Педро Гонсалес, сейчас уже хорошо изучено наукой – оно называется врождённым гипертрихозом. Когда покрытых волосами детей перестали выносить на смерть, оказалось, что гипертрихоз встречается вовсе не раз в столетие. Чаще всего им болеют мужчины, но в Москве, например, некоторое время жила урождённая мексиканка Хулия Пастрана. Она была не только покрыта «шерстью» - её рост был очень мал (сто тридцать восемь сантиметров), а пропорции лица нарушены, что, к её огорчению, придавало ей «обезьяний» вид.
Притом Пастрана была очень изящная в движениях и умна (умела читать и писать по-испански и по-английски, хотя родилась и провела детство в глухой индейской деревушке), она отличалась приветливостью и даже некоторой обходительностью манер. Хулию вырастила женщина по имени Эспиноса, которая утверждала, что нашла её в возрасте лет четырёх в лесу. Несмотря на внешность, которая вызывала суеверные взгляды, Хулии удалось на время устроиться прислуживать семье губернатора штата Синалоа.
Хулия Пастрана в сценическом костюме.
Позже её сманили работать в балагане в США. Антрепренёры играли на необычном сочетании «дикого» вида девушки и изящности её пластики и манер – обычно она танцевала на устроенных специально для этого балах с желающими или «принимала парады» мужчин, изображающих солдат. Потом её сманил замуж британский антрепренёр, который обучил Хулию сценическим танцам и игре на музыкальных инструментах. Так, состоявшейся полноценной эстрадной артисткой, Хулия и добралась до Москвы. Увы, там она умерла в родах.
Считается, что гипертрихозом страдал святой Христофор, которому традиция приписывает «пёсью голову». Кроме Пастрана, в балаганах из-за своей внешности работали «человек-лев» Стефан Бибровский, «мальчик Jo-jo» Фёдор Евтихиев, «бородатая девушка» Энни Джонс. Вот и Педро Гонсалес, будущий сын герцогини Пармской, начал свою жизнь как «мальчик-обезьяна», развлекающий публику.
Портрет Педро Гонсалеса.
Красавица и Чудовище
Конечно же, у человека с титулом принца были отличные возможности жениться. По легенде, сама Екатерина Медичи, французская королева, заставила одну из своих фрейлин выйти замуж за Гонсалеса, чтобы посмотреть, что будет – и так родилась сказка о Красавице и Чудовище, живущем в замке. На самом деле, избранницей Гонсалеса стала дочь одного состоятельного купца, Катрин Рафеллин, получившая вместе с этим браком титул члена монаршей семьи. Трудно сказать, титул её привлёк или Педро был очень обаятельным мужчиной (в конце концов, он знал о галантности в силу воспитания всё), но брак их, кажется, удался. Жили Гонсалесы при этом действительно при дворе французской королевы.
У четы родилось семь детей, четверо из которых унаследовали гипертрихоз отца. Любимицей двора была старшая дочь Педро и Катрин Тоньина. Её портрет даже рисовала Лавиния Фонтана, художница, известная своей популярностью у знатных заказчиков. Всей семье король Генрих выделил для прогулок часть парка Фонтенбло, куда не пускали зевак – чтобы они могли немного отдохнуть от внимания. Тем не менее, они участвовали в почти что каждом крупном мероприятии, это была их обязанность как членов королевской семьи.
Портрет принцессы Тоньины. Художница Лавиния Фонтана.
После смерти Генриха положение Гонсалесов пошатнулось. После смерти же и Екатерины Медичи семья оказалась в опале. Им пришлось покинуть французский двор, и никто не знает, где они нашли приют. Из внимания публики они скрылись навсегда.
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