Откуда во Франции взялся принц, покрытый шерстью: Реальная история Чудовища, женатого на Красавице

Мальчик, воспитанный с принцами

Педро Гонсалеса, он же Петрус Гонсалвус, нет на этой картине, но он рос вместе с французскими принцами и принцессой. Художник Альфред Жоанно.

Гипертрихоз

Хулия Пастрана в сценическом костюме.

Портрет Педро Гонсалеса.

Красавица и Чудовище

Портрет принцессы Тоньины. Художница Лавиния Фонтана.