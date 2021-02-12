Средние века: мифы и реальность

Современные обыватели привыкли думать, что Средневековье было одним из самых дремучих и невежественных периодов в истории. В основном эти убеждения основываются на книгах в стиле фэнтези или популярных фильмах. В этом обзоре собраны самые распространенные мифы о Средневековье, которые принимают за чистую монету.









Миф № 1. Люди активно пользовались специями, чтобы заглушить вкус испорченного мяса

Миф № 2. Железная дева – самое изощренное орудие для пыток

Миф № 3. В Средневековье вино и пиво предпочитали воде из-за ее загрязненности

Миф № 4. Люди не доживали и до 30 лет

Миф № 5. Право первой ночи

Миф № 6. Перед походами средневековые рыцари надевали на своих дам пояса верности

Миф № 7. В Средние века все было серым и невыразительным

Миф № 8. Нойшванштайн – средневековый замок