Средние века: мифы и реальность

Современные обыватели привыкли думать, что Средневековье было одним из самых дремучих и невежественных периодов в истории. В основном эти убеждения основываются на книгах в стиле фэнтези или популярных фильмах. В этом обзоре собраны самые распространенные мифы о Средневековье, которые принимают за чистую монету.
Миф № 1. Люди активно пользовались специями, чтобы заглушить вкус испорченного мяса
Специи в Европу привозили из Индии, Китая, мусульманских стран, поэтому они были невероятно дорогими. Поэтому логично предположить, что те, кто мог позволить себе специи, уж точно не питался испорченным мясом. В средневековой Франции за 1 фунт мускатных орехов давали корову или четыре овцы. Известны случаи, когда вместо денег штрафы оплачивались пряностями. Так в XIII веке жителей города Безье обязали выплатить штраф за убийство виконта – 3 фунта перца.
Миф № 2. Железная дева – самое изощренное орудие для пыток
О средневековых истязаниях написано немало статей, однако, если разобраться, то активное использование пыточных орудий началось на несколько веков позже. А саркофаг с шипами «Железная дева» и вовсе изобрели в XVIII веке.
Миф № 3. В Средневековье вино и пиво предпочитали воде из-за ее загрязненности
Распространенное мнение о том, что вода была отравленной в Средние века, весьма преувеличено. Основой существования городов того времени было наличие больших источников с пресной водой, и их загрязнение автоматически означало гибель населенных пунктов. Да и люди пили вино не в таких количествах, как привыкли думать современные обыватели. По большей части его разводили вином, чтоб не хмелеть. Пиво в основном пили крестьяне на полях, чтобы утолить жажду.
Миф № 4. Люди не доживали и до 30 лет
Такая печальная цифра основана на статистических данных. Дело в том, что в Средневековье наблюдалась высокая смертность детей в раннем возрасте. Тогда практически не существовало семей, где не умирал хотя бы один ребенок. Ну а те, кому повезло пережить детство и отрочество, вполне нормально доживали и до 50 и 70 лет. Ну а цифра 30 – это не что иное, как среднее арифметическое вместе взятых жителей Средневековья – и детей, и стариков.
Миф № 5. Право первой ночи
Часто в фильмах и книгах в ярких красках описывается право первой ночи, когда король или феодал лишал девушку невинности в первую брачную ночь. Если не считать литературные произведения, то ни в одной официальной хронике нет упоминаний о подобных случаях.
Миф № 6. Перед походами средневековые рыцари надевали на своих дам пояса верности
Пояс верности – это еще одна выдумка людей XIX века, популяризовавших идею о дремучих Средних веках. Идею о поясах верности почерпнули из картины, датированной 1405 годом. Там в шуточной форме изображалась древнеримская традиция, согласно которой талию и бедра невесты обвязывали поясом. Он олицетворял целомудрие. Уже давно научно доказано, что все найденные металлические и прочие пояса верности – это подделка.
Миф № 7. В Средние века все было серым и невыразительным
Средние века ассоциируются не только с «серостью» мышления людей того времени, но и невыразительными и мрачными оттенками, которые использовались в одежде или отделке помещений. На самом деле, если обратить внимание на церкви и соборы Средневековья, то можно заметить прекрасные яркие витражи. До наших дней дошли ювелирные украшения всех цветов радуги. Конечно же, большинство настенных росписей было уничтожено или поблекло от времени, а одежда просто выцвела.
Миф № 8. Нойшванштайн – средневековый замок
Многие полагают, что замок Нойшванштайн был построен в Средние века. На самом же деле его возведение началось только в 1869 году по приказу короля Людвига II Баварского. Нойшванштайн построен в неоготическом стиле, поэтому его и путают со старинными замками.
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