Где самые безопасные места в вагоне, или 7 «секретов» метрополитена, о которых мало кому известно

1. Лучше стоять, чем бежать

Быстрее для всех было бы ехать. /Фото: yandex.by.

2. Специфический запах

Причины - технические. /Фото: yandex.com.

3. Специфика вентиляции

Движению воздуха помогают сами составы. /Фото: asninfo.ru.

4. Не просто двери

Совсем не просто двери. /Фото: yandex.com.

5. Абсолютная безопасность

Проверено наукой. /Фото: sb-advice.com.

6. Остановка в тоннеле

Иногда притормаживают специально. /Фото: metro-photo.ru.

7. Сиденья, как индикатор загруженности

Такое расположение - не просто так. /Фото: rg.ru.