Где самые безопасные места в вагоне, или 7 «секретов» метрополитена, о которых мало кому известно

Метрополитен – это один из наиважнейших видов транспорта во многих современных городах. При этом подземные поезда вовсе не так просты, как может показаться на первый взгляд. Существует достаточно большое количество «секретов» и тонкостей, которые или просто неизвестны окружающим, или во всяком случае совершенно не очевидны для большинства обывателей.
1. Лучше стоять, чем бежать
Быстрее для всех было бы ехать. /Фото: yandex.by.
Большинство людей привыкло стоять на эскалаторе справа, чтобы спешащие и опаздывающие могли пройти слева. Однако, это абсолютно не эффективный подход. На самом деле движение по эскалатору будет максимально быстрым, если все пассажиры будут просто стоять в два плотных ряда.
2. Специфический запах
Причины - технические. /Фото: yandex.com.
Помните этот специфический запах, когда спускаетесь в метро? Появляется он не просто так, а из-за вещества «креозол», аромат которого постоянно смешивается с запахом мельчайшей металлической стружки, которая снимается колесами вагонов.
3. Специфика вентиляции
Движению воздуха помогают сами составы. /Фото: asninfo.ru.
Мало кто знает, однако вентиляция в метрополитене во многом осуществляется самими поездами. Между вагонами во время движения формируется повышенное давление, которое помогает составам проталкивать воздушные массы вперед, не давая им застаиваться. Циркуляция воздуха по большинству шахт в метро происходит именно благодаря поездам.
4. Не просто двери
Совсем не просто двери. /Фото: yandex.com.
Тяжелые двери на «легких» петлях в метро ставят не просто так. Только такие двери способны справиться с циркулирующими потоками воздуха. Если бы двери были легче, то они неизбежно калечили тех, кто пытается через них пройти каждый раз, когда на станцию приходил (или уходил) бы очередной состав.
5. Абсолютная безопасность
Проверено наукой. /Фото: sb-advice.com.
По статистике, самая безопасная часть вагона – это его середина. Практика показывает, что именно здесь совершается меньше всего преступлений. В первую очередь – карманных краж. Связано это с углами обзора, а также концентрацией людей в разных местах вагона. Соответственно углы и края – самые небезопасные места.
6. Остановка в тоннеле
Иногда притормаживают специально. /Фото: metro-photo.ru.
Все поезда следует по достаточно жесткому графику. Тем не менее, периодически он нарушается или сбивается по тем или иным причинам. Для того, чтобы выровнять движение и исключить вероятность столкновения поездов, составы притормаживают и могут даже останавливаться (в очень редких случаях) прямо в тоннелях во время переезда между станциями.
7. Сиденья, как индикатор загруженности
Такое расположение - не просто так. /Фото: rg.ru.
Для наших соотечественников будет непривычным тот факт, что в ряде стран существуют составы метро, сиденья в которых расположены как в обычных автобусах, троллейбусах или трамваях. Примечательно, что способ оформления вагона напрямую связан со степенью потенциальной загруженности составов. Когда кресла ставят друг на против друга в два ряда – это свидетельствует о том, что изначально метро было рассчитано на перевозку огромного числа людей.
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