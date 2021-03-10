Рекорды и антирекорды премии «Оскар»: Кому удалось отличиться среди сотен лауреатов и номинантов

За Леонардо ди Каприо до недавнего времени сохранялся статус неудачника премии «Оскар»: раз за разом заветная статуэтка доставалась соперникам. Как тут не посочувствовать проигравшему, пусть он и один из самых узнаваемых и высокооплачиваемых актеров современности? Кстати, даже в этом сомнительном достижении – номинироваться, но не получать награду Академии, ди Каприо уступил другому «рекордсмену».
Без возрастных ограничений
Самая молодая актриса, удостоенная премии Американской киноакадемии – Ширли Темпл, которой на момент вручения награды было всего семь лет. Произошло это в далеком 1934 году, когда имя «Оскар» еще не ассоциировалось с золотой статуэткой. Прозвище прилепилось к фигурке лишь в сороковых, а вот кто именно стал этим крестным родителем – точно неизвестно. Не то идею подала актриса Бетт Дейвис, не то исполнительный секретарь Академии увидела в позолоченном лице знакомые черты своего дядюшки Оскара.
Юная Ширли Темпл получает премию, 1935 год
Ширли Темпл получила статуэтку за роль в фильме «Сияющие глазки» - то была уже ушедшая в прошлое категория «Молодежная награда Академии». А вот в категории «Лучшая женская роль» самой молодой из награжденных считается Марли Мэтлин, статуэтку она получила за роль в фильме 1986 года «Дети меньшего бога».
Самым пожилым актером, награжденным за роль второго плана, стал Кристофер Пламмер. Он получил статуэтку в возрасте 82 лет, снявшись в фильме «Начинающие».
Кристофер Пламмер
Джессика Тенди
А в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» самыми возрастными стали Генри Фонда (получил статуэтку в 76 лет) и Джессика Тэнди (была награждена в 80). Тэнди, чья карьера была связана больше с театром, чем с кино, известна еще и по роли миссис Бреннер из хичкоковского триллера «Птицы».
Стоит отметить и тех лауреатов и номинантов на премию «Оскар», кто прожил по-настоящему долгую жизнь. Среди отпраздновавших вековой юбилей – пятеро актеров и актрис: Луиза Райнер, обладательница двух статуэток как лучшая актриса, прожила 104 года, Джордж Бернс, чья актерская карьера составила 94 года, скончался в возрасте ста лет.
Луиза Райнер, получившая статуэтки в 1937 и 1938 годах
Столько же – столетие – прожила Глория Стюарт, известная по роли состарившейся Розы в фильме «Титаник», в историю же премии «Оскар» она вписана как номинантка на лучшую роль второго плана – именно в этом фильме. Кирк Дуглас, получивший статуэтку за выдающуюся карьеру, прожил 103 года, а Оливия де Хэвилленд, исполнительница роли Мелани в «Унесенных ветром» и обладательница двух «Оскаров», скончалась в возрасте 104 лет.
Кирк Дуглас
На чьем счету больше всего статуэток «Оскар» и номинаций без побед?
В настоящее время премия «Оскар» вручается в 24 основных номинациях, и еще шесть носят характер специальных. Упомянутый ранее Почетный «Оскар» – одна из таких специальных наград. Некоторые категории, например, за лучшие титры или за лучший короткометражный фильм, записанный на одну бобину, уже ушли в прошлое.
Уолт Дисней
Самым удачливым среди тех, кто был удостоен особого признания Академии, признается Уолт Дисней – мультипликатор, режиссер, продюсер, сценарист и актер. Он был номинирован на получение награды 59 раз, одержав победу в 26 случаях.
Среди ныне живущих обладателей статуэток рекордсменом является постановщик спецэффектов Деннис Мьюрен, работавший над фильмами «Терминатор-2: Судный день», «Парк юрского периода», сагой о звездных войнах и множеством других кинокартин. У Мьюрена к настоящему времени оказалось девять золотых «Оскаров» - это награды, врученные за лучшие визуальные эффекты.
Эдит Хэд
Разумеется, в любой классификации отдельная пока еще роль отводится «женским» достижениям – и самой удачливой среди прекрасной половины человечества в смысле кинокарьеры оказалась художница по костюмам Эдит Хэд. Из тридцати пяти номинаций на «Оскар» за лучший дизайн костюмов восемь раз Эдит удавалось победить. Карьера этой художницы действительно впечатляет – за десятилетия работы в индустрии ей довелось придумывать наряды для Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Одри Хепберн и других прекрасных кинодив.
Кэтрин Бигелоу, кинорежиссер
Первой и единственной пока женщиной, получившей «Оскар» за режиссуру, стала Кэтрин Бигелоу со своим детищем «Повелитель бури», произошло это в 2009 году.
Целых четыре «Оскара» за лучшее исполнение главной женской роли – максимальное количество к настоящему времени – получила за свою шестидесятилетнюю карьеру Кэтрин Хепберн. Кстати, эта же актриса удерживает и другой рекорд – самого долгого периода между номинациями на премию, который составил 48 лет.
Кэтрин Хэпберн на протяжении десятилетий удерживала звание ведущей голливудской актрисы
Дэниэл Дэй Льюис
Одной статуэткой меньше у актера, трижды признанного лучшим по версии Академии, – Дэниэла Дэй Льюиса. А Уолтер Бреннан трижды признавался лучшим актером второго плана – это тоже рекорд.
Что касается антирекорда – если вообще считать неудачей многократное попадание в список номинантов, пусть и без победы в категории, то аплодировать соперникам больше всего раз пришлось вовсе не Леонардо ди Каприо. Этот актер потерпел неудачу 6 раз, прежде чем получить «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Выживший», а вот Питер о’Тул, знакомый зрителям по образу Лоуренса Аравийского, восемь раз становился номинантом, но так и не смог победить. Правда, в 2003 году актер получил-таки заветную статуэтку, но в специальной номинации – «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Питер о'Тул
Леонардо ди Каприо
Но то актеры, а вот композитор Томас Ньюмен был 14 раз номинирован на получении премии «Оскар» за лучшую песню и лучшую музыку к фильму – и все 14 раз уезжал с церемонии награждения ни с чем.
Томас Ньюман - автор саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде, а также «Эрин Брокович», «Побег из Шоушенка», «Красота по-американски» и других
Фильмы-рекордсмены
Самой волнующей категорией премии «Оскар» становится выбор лучшего фильма. Считается, что это решение продиктовано множеством факторов, далеких от собственно киноискусства – например, в последние десятилетия залогом успеха часто становится участие в фильме чернокожих актеров или поднятие острых социальных вопросов. За лучший фильм голосуют все члены Киноакадемии, в отличие от голосования по другим категориям, где лучшего актера, например, выбирает именно гильдия актеров.
Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» собрал пять статуэток в главных категориях
Фильм может быть признан лучшим всего один раз, зато к главной и самой престижной своей награде он порой прибавляет и другие – за лучший сценарий, лучшую операторскую работу и так далее. Существует понятие «Большой пятерки» - это 5 премий, полученных создателями и съемочной группой фильма: за лучшую кинокартину, за режиссуру, сценарий, а также «Оскары» лучшим исполнителям мужской и женской ролей. Таких фильмов-рекордсменов три: «Это случилось однажды ночью» (1934 года), «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и «Молчание ягнят» (1991).
В связи с новыми правилами относительно выбора победителей, могут появиться и новые рекордсмены
Всего за один фильм, как показывает история премии, удавалось собрать до 11 статуэток – именно таким количеством побед в номинациях могут похвастаться картины-рекордсмены: «Бен-Гур» (1959), «Титаник» (1997) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003). Последний фильм замечателен еще и тем, что победа была одержана во всех категориях, где он был номинирован.
Торжественная церемония вручения премии «Оскар», которая обычно проводилась в феврале, в 2021 году состоится в конце апреля. Предстоит ли увидеть новые рекорды - покажет время.
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