Рекорды и антирекорды премии «Оскар»: Кому удалось отличиться среди сотен лауреатов и номинантов

Без возрастных ограничений

Юная Ширли Темпл получает премию, 1935 год

Кристофер Пламмер

Джессика Тенди

Луиза Райнер, получившая статуэтки в 1937 и 1938 годах

Кирк Дуглас

На чьем счету больше всего статуэток «Оскар» и номинаций без побед?

Уолт Дисней

Эдит Хэд

Кэтрин Бигелоу, кинорежиссер

Кэтрин Хэпберн на протяжении десятилетий удерживала звание ведущей голливудской актрисы

Дэниэл Дэй Льюис

Питер о'Тул

Леонардо ди Каприо

Томас Ньюман - автор саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде, а также «Эрин Брокович», «Побег из Шоушенка», «Красота по-американски» и других

Фильмы-рекордсмены

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» собрал пять статуэток в главных категориях

В связи с новыми правилами относительно выбора победителей, могут появиться и новые рекордсмены