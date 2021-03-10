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Рекорды и антирекорды премии «Оскар»: Кому удалось отличиться среди сотен лауреатов и номинантов


Рекорды и антирекорды премии «Оскар»: Кому удалось отличиться среди сотен лауреатов и номинантов

За Леонардо ди Каприо до недавнего времени сохранялся статус неудачника премии «Оскар»: раз за разом заветная статуэтка доставалась соперникам. Как тут не посочувствовать проигравшему, пусть он и один из самых узнаваемых и высокооплачиваемых актеров современности? Кстати, даже в этом сомнительном достижении – номинироваться, но не получать награду Академии, ди Каприо уступил другому «рекордсмену».

Без возрастных ограничений


Самая молодая актриса, удостоенная премии Американской киноакадемии – Ширли Темпл, которой на момент вручения награды было всего семь лет. Произошло это в далеком 1934 году, когда имя «Оскар» еще не ассоциировалось с золотой статуэткой. Прозвище прилепилось к фигурке лишь в сороковых, а вот кто именно стал этим крестным родителем – точно неизвестно. Не то идею подала актриса Бетт Дейвис, не то исполнительный секретарь Академии увидела в позолоченном лице знакомые черты своего дядюшки Оскара.
Юная Ширли Темпл получает премию, 1935 год

Юная Ширли Темпл получает премию, 1935 год

 

Ширли Темпл получила статуэтку за роль в фильме «Сияющие глазки» - то была уже ушедшая в прошлое категория «Молодежная награда Академии». А вот в категории «Лучшая женская роль» самой молодой из награжденных считается Марли Мэтлин, статуэтку она получила за роль в фильме 1986 года «Дети меньшего бога».
Самым пожилым актером, награжденным за роль второго плана, стал Кристофер Пламмер. Он получил статуэтку в возрасте 82 лет, снявшись в фильме «Начинающие».

 
Кристофер Пламмер

Кристофер Пламмер

 
Джессика Тенди

Джессика Тенди

 

А в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» самыми возрастными стали Генри Фонда (получил статуэтку в 76 лет) и Джессика Тэнди (была награждена в 80). Тэнди, чья карьера была связана больше с театром, чем с кино, известна еще и по роли миссис Бреннер из хичкоковского триллера «Птицы».

Стоит отметить и тех лауреатов и номинантов на премию «Оскар», кто прожил по-настоящему долгую жизнь. Среди отпраздновавших вековой юбилей – пятеро актеров и актрис: Луиза Райнер, обладательница двух статуэток как лучшая актриса, прожила 104 года, Джордж Бернс, чья актерская карьера составила 94 года, скончался в возрасте ста лет.
Луиза Райнер, получившая статуэтки в 1937 и 1938 годах

Луиза Райнер, получившая статуэтки в 1937 и 1938 годах

 

Столько же – столетие – прожила Глория Стюарт, известная по роли состарившейся Розы в фильме «Титаник», в историю же премии «Оскар» она вписана как номинантка на лучшую роль второго плана – именно в этом фильме. Кирк Дуглас, получивший статуэтку за выдающуюся карьеру, прожил 103 года, а Оливия де Хэвилленд, исполнительница роли Мелани в «Унесенных ветром» и обладательница двух «Оскаров», скончалась в возрасте 104 лет.
Кирк Дуглас

Кирк Дуглас

 

На чьем счету больше всего статуэток «Оскар» и номинаций без побед?


В настоящее время премия «Оскар» вручается в 24 основных номинациях, и еще шесть носят характер специальных. Упомянутый ранее Почетный «Оскар» – одна из таких специальных наград. Некоторые категории, например, за лучшие титры или за лучший короткометражный фильм, записанный на одну бобину, уже ушли в прошлое.
Уолт Дисней

Уолт Дисней

 

Самым удачливым среди тех, кто был удостоен особого признания Академии, признается Уолт Дисней – мультипликатор, режиссер, продюсер, сценарист и актер. Он был номинирован на получение награды 59 раз, одержав победу в 26 случаях.
Среди ныне живущих обладателей статуэток рекордсменом является постановщик спецэффектов Деннис Мьюрен, работавший над фильмами «Терминатор-2: Судный день», «Парк юрского периода», сагой о звездных войнах и множеством других кинокартин. У Мьюрена к настоящему времени оказалось девять золотых «Оскаров» - это награды, врученные за лучшие визуальные эффекты.
Эдит Хэд

Эдит Хэд

 

Разумеется, в любой классификации отдельная пока еще роль отводится «женским» достижениям – и самой удачливой среди прекрасной половины человечества в смысле кинокарьеры оказалась художница по костюмам Эдит Хэд. Из тридцати пяти номинаций на «Оскар» за лучший дизайн костюмов восемь раз Эдит удавалось победить. Карьера этой художницы действительно впечатляет – за десятилетия работы в индустрии ей довелось придумывать наряды для Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Одри Хепберн и других прекрасных кинодив.
Кэтрин Бигелоу, кинорежиссер

Кэтрин Бигелоу, кинорежиссер

 

Первой и единственной пока женщиной, получившей «Оскар» за режиссуру, стала Кэтрин Бигелоу со своим детищем «Повелитель бури», произошло это в 2009 году.
Целых четыре «Оскара» за лучшее исполнение главной женской роли – максимальное количество к настоящему времени – получила за свою шестидесятилетнюю карьеру Кэтрин Хепберн. Кстати, эта же актриса удерживает и другой рекорд – самого долгого периода между номинациями на премию, который составил 48 лет.
Кэтрин Хэпберн на протяжении десятилетий удерживала звание ведущей голливудской актрисы

Кэтрин Хэпберн на протяжении десятилетий удерживала звание ведущей голливудской актрисы


Дэниэл Дэй Льюис

Дэниэл Дэй Льюис

 

Одной статуэткой меньше у актера, трижды признанного лучшим по версии Академии, – Дэниэла Дэй Льюиса. А Уолтер Бреннан трижды признавался лучшим актером второго плана – это тоже рекорд.
Что касается антирекорда – если вообще считать неудачей многократное попадание в список номинантов, пусть и без победы в категории, то аплодировать соперникам больше всего раз пришлось вовсе не Леонардо ди Каприо. Этот актер потерпел неудачу 6 раз, прежде чем получить «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Выживший», а вот Питер о’Тул, знакомый зрителям по образу Лоуренса Аравийского, восемь раз становился номинантом, но так и не смог победить. Правда, в 2003 году актер получил-таки заветную статуэтку, но в специальной номинации – «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Питер о'Тул

Питер о'Тул

 
Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо

 

Но то актеры, а вот композитор Томас Ньюмен был 14 раз номинирован на получении премии «Оскар» за лучшую песню и лучшую музыку к фильму – и все 14 раз уезжал с церемонии награждения ни с чем.
Томас Ньюман - автор саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде, а также «Эрин Брокович», «Побег из Шоушенка», «Красота по-американски» и других

Томас Ньюман - автор саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде, а также «Эрин Брокович», «Побег из Шоушенка», «Красота по-американски» и других

 

Фильмы-рекордсмены


Самой волнующей категорией премии «Оскар» становится выбор лучшего фильма. Считается, что это решение продиктовано множеством факторов, далеких от собственно киноискусства – например, в последние десятилетия залогом успеха часто становится участие в фильме чернокожих актеров или поднятие острых социальных вопросов. За лучший фильм голосуют все члены Киноакадемии, в отличие от голосования по другим категориям, где лучшего актера, например, выбирает именно гильдия актеров.
Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» собрал пять статуэток в главных категориях

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» собрал пять статуэток в главных категориях

 

Фильм может быть признан лучшим всего один раз, зато к главной и самой престижной своей награде он порой прибавляет и другие – за лучший сценарий, лучшую операторскую работу и так далее. Существует понятие «Большой пятерки» - это 5 премий, полученных создателями и съемочной группой фильма: за лучшую кинокартину, за режиссуру, сценарий, а также «Оскары» лучшим исполнителям мужской и женской ролей. Таких фильмов-рекордсменов три: «Это случилось однажды ночью» (1934 года), «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и «Молчание ягнят» (1991).
В связи с новыми правилами относительно выбора победителей, могут появиться и новые рекордсмены

В связи с новыми правилами относительно выбора победителей, могут появиться и новые рекордсмены

 

Всего за один фильм, как показывает история премии, удавалось собрать до 11 статуэток – именно таким количеством побед в номинациях могут похвастаться картины-рекордсмены: «Бен-Гур» (1959), «Титаник» (1997) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003). Последний фильм замечателен еще и тем, что победа была одержана во всех категориях, где он был номинирован.
Торжественная церемония вручения премии «Оскар», которая обычно проводилась в феврале, в 2021 году состоится в конце апреля. Предстоит ли увидеть новые рекорды - покажет время.

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Рекорды и антирекорды премии «Оскар»: Кому удалось отличиться среди сотен лауреатов и номинантов

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Рекорды и антирекорды премии «Оскар»: Кому удалось отличиться среди сотен лауреатов и номинантовПодписаться на мой Instagram
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