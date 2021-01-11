12 нестандартных способов применения горчицы в быту и на огороде

Горчица – известная любому человеку пикантная приправа к блюдам. И у очень многих людей она ассоциируется только с соусом со жгучим вкусом, подаваемым к холодцу, мясу и другим кушаньям. Между тем есть масса других способов использования горчицы как в кулинарии, так и за пределами кухни.
1. Для устранения неприятного запаха
Горчица поможет избавиться от неприятного запаха. /Фото: en.bcdn.biz
Одна из полезных особенностей горчицы – ее дезодорирующее свойство. Приправа умеет устранять раздражающие обоняние запахи. Для этого горчичным раствором или просто сухим порошком протирают неприятно пахнущие предметы, а затем промывают чистой водой. Так можно мыть полки холодильника, пищевые контейнеры, доски для нарезки продуктов и прочую кухонную утварь.
2. Для дезинфекции
Небольшой порез можно присыпать горчицей. /Фото: mcgill.ca
При неглубоких резаных травмах кожи в случае, если под рукой вдруг нет йода, выручит горчица благодаря своим дезинфицирующим свойствам. Ранку и кожу в прилегающей области просто притрушивают тонким слоем сухого порошка.
3. Для ухода за лицом
Жгучая приправа поможет сохранить красоту кожи. /Фото: india.com
Благодаря целому комплексу полезных веществ горчица благотворно влияет на кожу лица: тонизирует, осветляет, предотвращает возникновение прыщей, оказывает омолаживающий эффект. Так, обладательницам жирной кожи может быть полезна маска из горчицы с молоком. Из этих ингредиентов готовят густую вязкую смесь и распределяют ее на лице. Через 5-10 минут маску удаляют с кожи при помощи теплой воды. Для получения питательного эффекта в оливковом масле растворяют горчицу в виде сухого порошка из расчета 2:1. А чтобы осветлить веснушки, делают смесь из горчицы с медом.
Полезный совет от Novate.ru: Горчица может вызывать аллергические реакции на коже поэтому, прежде чем применять ее, необходимо удостовериться в том, что нет индивидуальной непереносимости этой приправы. Для этого немного горчичной смеси наносят на места с нежной кожей – внутренний сгиб локтя или запястье и оставляют на 20-30 минут. Если по истечении этого времени аллергическая реакция не проявляется, то средство можно использовать.
4. Для ухода за волосами
Горчица хорошо укрепляет волосы. /Фото: diycosmetics.net
Полезные качества приправы востребованы и при уходе за волосами. Есть много рецептов масок, улучшающих состояние волос и стимулирующих их рост. Например, довольно эффективна такая смесь: желток сырого яйца и по две столовые ложки горчицы (в виде порошка), сахара, оливкового масла и теплой воды смешивают до образования гомогенной текстуры. Средство с помощью кисточки распределяют на корни волос и оставляют примерно на 15 минут. По завершении процедуры смесь смывают теплой водой и моют голову с шампунем.
5. Для мытья посуды
Горчичный порошок – хорошая альтернатива моющим средствам. /Фото: i2.wp.com
Так же, как и сода, эта жгучая приправа может заменить Fairy и прочие средства для мытья посуды. Она прекрасно удаляет грязь и жир с тарелок, кастрюль, сковородок, противней и плиты даже в холодной воде. А с учетом стопроцентной экологичности и невысокой цены, порошок горчицы – настоящая находка для хозяек, страдающих аллергией на моющие средства.
6. Для лечения простуды
Ванночки с горчицей посодействуют быстрому выздоровлению от простуды. /Фото: cdn.bolgegundem.com
Лечебные свойства горчицы когда-то были широко известны, а сейчас подзабылись из-за изобилия аптечных лекарств. Например, при кашле будут полезны компрессы с этой приправой. Горчицу смешивают с мукой из расчета 1 к 3, и добавляют немного воды для получения густой кашицы. Получившуюся смесь наносят на лоскут ткани и прикладывают его к спине или грудной клетке на 15-20 минут. А ускорить выздоровление от насморка поможет пропаривание ног в горячем горчичном растворе (4 ст. ложки на 6-7 л. воды). Есть и сухой вариант использования: на ночь надевают носки с порошком горчицы внутри (по 1 ч.л в каждый).
7. Для облегчения боли в горлеhttp://funhere.ru/?p=16044
Горчичное полоскание поможет унять боль в горле. /Фото: mydr.com.au
Чтобы уменьшить боль в горле наряду с аптечными препаратами можно попробовать раствор для полоскания на основе следующего рецепта. Для приготовления понадобятся: сок половины лимона и по одной столовой ложке меда, соли и семян горчицы. Все компоненты смешивают, заливают 200 мл кипятка и настаивают 10-15 минут. Получившийся раствор применяют как средство для полоскания горла.
8. Для успокоения мышц
Расслабить мышцы ног поможет ванночка с горчицей. /Фото: resumendesalud.net
Ножные ванны с горчицей полезны не только при лечении простуды. Это хороший способ снять усталость перетруженных ног после тяжелого рабочего дня. При сильном напряжении и болях в мышцах, возникающих после интенсивной тренировки, эффективны ванны с английской солью и горчицей. Эта приправа усиливает терапевтический эффект соли, помогая облегчить мышечную боль.
9. Для облегчения симптомов артрита
Горчичные ванны способны облегчить боль. /Фото: elitecme.com
При лечении хронических заболеваний традиционную терапию часто успешно дополняют народные средства. Так, горчичная ванна будет полезна при артрите – она уменьшает воспаление и унимает боль в суставах. Для ее приготовления в теплой воде (36-37°С) растворяют 200-300 грамм сухого горчичного порошка, длительность процедуры – не более 10-15 минут. Но следует помнить, что это средство, как и любые другие, можно применять только после одобрения лечащим врачом.
10. От сорняков и вредителей
Горчица – настоящий друг огородника. /Фото: content.eol.org
Горчица – прекрасный помощник любого дачника. Растение неприхотливое и не требует особых усилий по уходу, зато пользу приносит колоссальную. Это настоящий «истребитель» сорняков, быстро вытесняющий их с участка естественным путем. Горчица растет очень быстро и имеет развитую корневую систему (особенно белый сорт) благодаря чему она быстро забивает сорные растения, если посадить ее достаточно плотно. Еще один эффект от ее мощных корней – это разрыхление и улучшение структуры почвы. Помимо этого, горчица оздоравливает почву, убивая возбудителей парши и фитофторы, отпугивает слизней, плодожорку и прочих вредителей, а также служит прекрасным сидератом.
11. Для маринада
Горчица отлично подходит для маринования мяса. /Фото: jocooks.com
Традиционно в кулинарии горчица используется как приправа к блюдам как самостоятельно, так и в виде компонента для какого-либо соуса или заправки. Но она еще очень хороша для маринования. Мясо, приготовленное таким способом, получится очень сочным и ароматным. Не менее вкусной будет и рыба, если ее замариновать в горчичном соусе или просто обвалять в горчице и протушить с луком.
12. Для консервации
Горчица – прекрасная приправа для консервирования. /Фото: p0.pikist.com
Сейчас разгар сезона заготовок и самое время вспомнить о горчице. Ее особенность убивать бактерии помогает увеличить срок хранения продуктов. Горчицу можно добавить в небольшом количестве, тогда она почти не повлияет на вкус заготовок. Или использовать как полноценную приправу, в этом случае консервированные огурцы и помидоры приобретут пикантный вкус. Для заготовок горчица применяется и в виде зерен, и в виде сухого порошка.
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