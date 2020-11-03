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Большие животные и люди



Есть животные большие, есть животные маленькие. А как большие животные выглядят рядом с нами? Посмотрим интересную подборку размеров и контрастов.

Большие животные и люди

Бизон: Большие животные и люди

Вомбат тоже велик:

http://navote.ru/?p=21167Большие животные и люди

Гигантская улитка:

Большие животные и люди

Собачка:

Большие животные и люди

Морской слон:

Большие животные и люди

Кевин Ричардсон и лев:

http://navote.ru/?p=21167Большие животные и люди

Крокодильчик:

Большие животные и люди

Когти орла:

Большие животные и люди

Размеры лося хорошо познаются на фоне автомобилей:

Большие животные и люди

Молотоголовый крылан:

Большие животные и люди

Тигр: Большие животные и люди

Гусеница гигантская:

Большие животные и люди

Морская черепаха:

Большие животные и люди

Лапа казуара и его когти:

Большие животные и люди

Лапа эму:

Большие животные и люди

Крокодильчик:

Большие животные и люди

Лапа тигра:

Большие животные и люди


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