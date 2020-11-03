Большие животные и люди

С нами не соскучишься!





Есть животные большие







Бизон:



тоже велик:



http://navote.ru/?p=21167



Гигантская улитка:







Собачка:







Морской слон:







Кевин Ричардсон и



http://navote.ru/?p=21167



Крокодильчик:







Когти орла:







Размеры лося хорошо познаются на фоне автомобилей:







крылан:







Тигр:



Гусеница гигантская:







Морская







Лапа казуара и его когти:







Лапа эму:







Крокодильчик:







тигра:







Есть животные большие , есть животные маленькие. А как большие животные выглядят рядом с нами? Посмотрим интересную подборку размеров и контрастов.Бизон: Вомбат тоже велик:Гигантская улитка:Собачка:Морской слон:Кевин Ричардсон и лев Когти орла:Размеры лося хорошо познаются на фоне автомобилей: Молотоголовый крылан:Гусеница гигантская:Морская черепаха Лапа казуара и его когти:Лапа эму: Лапа тигра:

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