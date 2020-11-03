Большие животные и люди

Есть животные большие, есть животные маленькие. А как большие животные выглядят рядом с нами? Посмотрим интересную подборку размеров и контрастов.
Бизон:
Вомбат тоже велик:
http://navote.ru/?p=21167
Гигантская улитка:
Собачка:
Морской слон:
Кевин Ричардсон и лев:
http://navote.ru/?p=21167
Крокодильчик:
Когти орла:
Размеры лося хорошо познаются на фоне автомобилей:
Молотоголовый крылан:
Тигр:
Гусеница гигантская:
Морская черепаха:
Лапа казуара и его когти:
Лапа эму:
Крокодильчик:
Лапа тигра:
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