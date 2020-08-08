Удивительные факты о замечательной Агате Кристи

39 лет назад, а именно 12 января 1976 года ушла из жизни знаменитая Агата Кристи — «детективный» гений,один из самых популярных авторов ХХ века. Ее жизнь была полна противоречивых и неординарных эпизодов, многие из которых нашли воплощение в рассказах писательницы.Сегодня предлагаем вспомнить яркие моменты из ее жизни и творчества этого мастера детективного жанра.К счастью, сегодня не нужно быть детективом, чтобы найти врача сексопатолога в Москве, если в этом возникла необходимость. Достаточно открыть ссылку lookmedbook.ru и прочитать всю необходимую информацию.Как зачастую случается с талантливыми людьми, Агата страдала дисграфией — неспособностью записывать текст. Все ее произведения были надиктованы.Причиной для написания первого романа у Агаты Кристи стал спор с сестрой, которая была литератором. Спор о том, что она сможет сделать что-то более стоящее, чем сестра.На фото: Агата Кристи с друзьямиПервоначально Агата Мэри Кларисса Маллоуэн, урожденная Миллер, собиралась издаваться под псевдонимом Мартин Уэст или Мартин Грэй, полагая, что женское имя автора детектива может вызвать у читателей некоторые предубеждения, позднее она решила оставить настоящее имя и фамилию первого мужа — Кристи.Во время Первой мировой войны Агата Кристи работала медсестрой в военном госпитале, затем она попала на работу в аптеку, благодаря чему стала отлично разбираться в ядовитых веществах. Возможно, поэтому именно отравление ядом так часто встречается в ее детективах.1926 год стал одним из самых сложных в судьбе Кристи, тогда же произошло ее загадочное исчезновение. Умерла ее мать, брат стал законченным наркоманом, издателям не понравился роман «Убийство Роджера Экройда», в котором повествование велось от лица убийцы, и в довершение всего ее муж Арчибальд влюбился в другую женщину и потребовал развода. После этого Агата пропала, ее долго искали и даже обратились за помощью к другому британскому мастеру детективов — Артуру Конан Дойлу.Через некоторое время Агату нашли в небольшом санаторном городке, где она представлялась всем как Тереза Нил. У нее очень сильно пострадала память: она смутно помнила мужа, не могла вспомнить имя дочери, а родную сестру узнала только через несколько дней.Некоторые полагали, что писательница специально разыграла ситуацию со своей «пропажей», чтобы отомстить мужу.Браян Алдисс, знакомый Агаты Кристи, как-то рассказал о ее методах — «она дописывала книгу до последней главы, потом выбирала самого маловероятного из подозреваемых и, возвращаясь к началу, переделывала некоторые моменты, чтобы подставить его».По словам Кристи, с самого детства и до глубокой старости ей снился один и тот же сон: мужчина с обрубленными руками и страшным лицом. Она называла его Человек-убийца, хотя во сне он ни разу никого не убил.На фото: писательница с внуком МэтьюВо время Второй мировой Агата Кристи написала два рассказа — «Занавес» (Curtain) и «Забытое убийство» (Sleeping Murder), которые должны были стать последними книгами об Эркюле Пуаро и мисс Марпл, двух ее самых популярных персонажах. По просьбе Агаты Кристи обе книги были спрятаны в банковский сейф и должны были выйти на свет, когда Агата Кристи уже не сможет писать.Рассказы были изданы в 1974 году, когда писательнице исполнилось 84 года…Фильм «Убийство в Восточном экспрессе» был единственной экранизацией произведений писательницы, которой Агата Кристи была полностью удовлетворена. В частности, она сказала, что исполнение Альбертом Финни роли Эркюля Пуаро было наиболее близко к созданному ею литературному персонажу. Агата Кристи много путешествовала, а роман, взятый за основу этого фильма, был написан в Стамбуле, куда писательница приехала на отдых со своим супругом.На фото: Агата со вторым мужем МаксомАгата Кристи была замужем дважды, от первого мужа она родила дочь Розалинду. Второй раз она вышла замуж довольно поздно, при этом муж был моложе ее на пятнадцать лет. Он был археологом, и Агата часто шутила, что жена археолога должна быть намного старше мужа, чтобы его заинтересовать.Ее книги изданы тиражом свыше 2 миллиардов экземпляров и переведены на 103 языка мира. Агата Кристи стала одним из символов Великобритании, ее шедевры являются самыми публикуемыми после Библии и сочинений Шекспира.Также Агата Кристи установила рекорд по максимальному числу театральных постановок произведений, а ее пьеса «Мышеловка» (англ. Mousetrap) впервые была поставлена в 1952 году и до сих пор непрерывно демонстрируется на подмостках Лондона.Агата Кристи является автором многих великих высказываний, самым знаменитым из которых стало: «Свобода стоит того, чтобы за нее бороться».