Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

10 лет солнечной активности за 1 час



Обсерватория солнечной динамики (SDO) NASA уже почти десять лет беспрерывно наблюдает за Солнцем. За это время она сделала 425 млн снимков звезды в высоком разрешении, накопив 20 млн гигабайт данных. В часовом видеоролике, опубликованном NASA, уместилась только часть этой 10-летней работы. Каждая секунда — это один день. 4K тоже есть, так что включайте фоном на телевизорах.

10 лет солнечной активности за 1 час


С помощью триады инструментов обсерватория снимает Солнце каждые 0,75 секунды. Один только прибор Atmospheric Imaging Assembly каждые 12 секунд делает снимки на 10 различных волнах света. На видео ниже таймлапс собран из фотографий на длине волны 17,1 нанометра. Это экстремальная ультрафиолетовая волна, которая показывает внешний слой звезды — ее корону.

10 лет солнечной активности за 1 час

видео показаны подъемы и спады активности, которые происходят в рамках 11-летнего солнечного цикла, и такие заметные события, как транзитные планеты и извержения.




источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 лет солнечной активности за 1 час

И не забудьте:
10 лет солнечной активности за 1 часПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх