10 лет солнечной активности за 1 час

Обсерватория солнечной динамики (SDO) NASA уже почти десять лет беспрерывно наблюдает за Солнцем. За это время она сделала 425 млн снимков звезды в высоком разрешении, накопив 20 млн гигабайт данных. В часовом видеоролике, опубликованном NASA, уместилась только часть этой 10-летней работы. Каждая секунда — это один день. 4K тоже есть, так что включайте фоном на телевизорах.
С помощью триады инструментов обсерватория снимает Солнце каждые 0,75 секунды. Один только прибор Atmospheric Imaging Assembly каждые 12 секунд делает снимки на 10 различных волнах света. На видео ниже таймлапс собран из фотографий на длине волны 17,1 нанометра. Это экстремальная ультрафиолетовая волна, которая показывает внешний слой звезды — ее корону.
видео показаны подъемы и спады активности, которые происходят в рамках 11-летнего солнечного цикла, и такие заметные события, как транзитные планеты и извержения.
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