9 самых больших водоотводов в океане

Про водоотводы всегда сочиняли легенды и разнообразные матросские басни. В них жили разные морские жители и даже боги, о которых вымышляли. В одной из легенд говориться об опущении Атлантиды на дно и ее затягивании большой воронкой. Благодаря развитию техники корабли уже не столько восприимчивы к морской стихии. Но, в мире еще существуют водовороты, в которые не рекомендуется попадать. Сальстраумен



Является самым сильным течением в мире и находится в небольшом проливе в Норвегии. Скорость движения воды составляет 58 км/ч. За 6 часов через пролив проходит 520 миллионов куб.м. воды. Диаметр массивных водоворотов достигает 13 м., а глубина – 8 м при столкновении в этом месте двух различных течений. Мосткаурмен Эдгар По написал мистическую повесть под названием «Спуск в омут», в которой прославил Тихий океан. Причиной водоворотов в этом месте являются приливы и течения. Водоворот располагается прямо посредине Тихого океана. В диаметре Мосткаурмен может достигать 80 метров, поэтому он опасен доже для самых больших кораблей. ClydeCruises Водоворот находится в заливе ClydeCruises возле Шотландии между двумя островами. Если оценивать величину водоворотов, то ClydeCruises занимает третье место в мире. Услишать шум воды можно за несколько десятков километров. Аквалангисты считают, что это самое опасное место для погружения в Великобритании. Олд Соу Олд Соу является крупнейшим водоворотом западного полушария. Поперечина воронки водоворота составляет около 80 метров. В период прилива службой спасения перекрываются все пути.

Вода в водовороте течет со скоростью 40 километров в час . Наруто Водоворот находится в Японии в проливе Наруто. Даже опытные моряки считают, что это очень опасное место. В период приливов скорость воды составляет 34 километра в час. Воронка в диаметре достигает 30 метров. BC Living Это опасное место располагается в Канаде, поэтому каждый год сюда приезжают каякеры тысячами. Несмотря на то, что опасность очень велика, люди стремятся попасть в Британскую Колумбию, чтобы побороться с водной стихией во время гонок. Френч ПассВодоворот располагается в Новой Зеландии между островами возле побережья. Это старое природное явление, которое сопровождается прохождением большого объема воды через узкий канал, ширина которого составляет 100 метров. В этом месте была зафиксирована гибель не одной сотни людей, которых утянула пучина. Озеро Пенер В Соединенныхъ Штатах Америки в спокойном озере появился водоворот, который стал кошмаром для моряков. Бурильщики искали нефть и , пробив дно озера, попали в соляную шахту , что привело к образованию огромнейшего водоворота, унесших в пучину рыбацкие лодки и 11 барж. Ниагарский водопад Водоворот располагается в США немного ниже от Ниагарского водопада. Впервые его обнаружили более 4200 лет назад. Причиной образования стала быстрая эрозия почвы. Глубина водоворота составляет около 60 метров. Водоворот стал причиной гибели большого количества смелых людей, которые переплывали Ниагару в обыкновенной бочке.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: