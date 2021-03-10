Для чего викингам рогатые шлемы и другие факты о том, какими были предки скандинавов на самом деле

Окутанная тайнами история викингов очаровывала людей на протяжении веков, вызывая множество разногласий и споров на тему их жизни. И пока одни увлечённо нахваливали достижения и традиции скандинавов, другие в противовес говорили о том, как эти нелюди сметали всё на своём пути, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин. Так что же из всего этого правда и кем же на самом деле были викинги, читайте далее в нашей статье.
Кадр из сериала Викинги. \ Фото: techradar.com.
Корабли прибыли восьмого июня. Тогда монахи в Линдисфарне ещё не знали об этом. Шёл 793 год и это было начало трёхсотлетних кровавых набегов викингов на Британию и Ирландию.
«Никогда ещё в Британии не было такого ужаса, как теперь, когда мы страдаем от языческой расы», - писал тогда Алкуин Йоркский. «Язычники проливали кровь святых вокруг алтаря и топтали тела святых в храме Божьем, как навоз на улицах…»
Фердинанд Лике: «Набег викингов», 1906 год. \ Фото: google.com.ua.
Светловолосые, крепко сложенные мужчины в рогатых шлемах, с раздувающимися от неприкрытой агрессии ноздрями, спускались на поселения, чтобы насиловать и грабить. Таково, по крайней мере, восприятие. Но давние взгляды подвергаются сомнению.
Начнём с шлемов, столь любимых скандинавскими футбольными фанатами и сценаристами по всему миру, взявшими этот атрибут за основу для своих фильмов. Викинги никогда их не носили. Они были включены в изображения только с XIX века. Вагнер прославил скандинавскую легенду в своей опере «Валькирия», и рогатые шлемы были созданы в качестве реквизита для исполнения его цикла «Кольцо» на первом Байройтском фестивале в 1876 году.
Викинги. \ Фото: pinterest.com.
Рогатый шлем основан на историческом факте, говорит Эмма Боаст из Центра Йорвика, но эта вещь не имела никакого отношения к викингам. В Британском музее хранится церемониальный рогатый шлем Железного века, найденный в реке Темзе. Он датируется 150-50 годами до нашей эры.
Рогатый шлем. \ Фото: wall.alphacoders.com.
Викинги использовали рога на пиршествах для питья и дули в них для общения. Также, их форма часто присутствовала в украшениях (подвесках и серьгах). Но при этом они никогда не использовали рога для украшения своих шлемов, поскольку для боя это было бы серьёзным обременением, добавляющим лишний вес «головному убору». Этот стереотип настолько укоренился в современном мире, что вряд ли человечество когда-нибудь избавится от него.
Викинг в «совином» шлеме (Шлем из Гьёрмундбю). \ Фото: nrk.no.
Впрочем, как и мысли о том, что эти ненасытные, беспощадные и кровожадные варвары ели мясо в любом виде, в том числе и сырое. Но и здесь учёные, историки и исследователи не заставили себя долго ждать, развеяв очередной миф, заявив о том, что варвары были вегетарианцами, а не мясоедами! Это обусловливается тем, что они большую часть своей жизни проводили в походах и у них не всегда была возможность охотиться на живность, поэтому большая часть их пищи была растительной, за исключением награбленного добра.
В то время, как другие учёные умы всячески пытаются опровергнуть эту теорию, выдвигая свою, более правдоподобную и реалистичную на первый взгляд версию о том, что у викингов всегда была оленина и рыба.
Лофотр – музей викингов в Борге: Пир у вождя викингов. \ Фото: insidenorway.me.
Так что этот вопрос до сих пор остаётся открытым и весьма спорным. Впрочем, как и версия о том, что до своих сокрушительных походов викинги были далеко не кровожадными налётчиками, а изобретательными торговцами и поэтами, которые носили кожаные туфли и причёсывались.
Распитие ядрёной медовой браги. \ Фото: google.com.
«Поправка на «приятных» викингов зашла слишком далеко», - говорит профессор Саймон Кейнс, англосаксонский историк из Кембриджского университета.
«Нет никаких сомнений в том, насколько противными, неприятными и жестокими они были. И они сделали абсолютно всё, чтобы таковыми запомниться на долгие годы».
Викинги крали всё, что могли. Церкви были хранилищами сокровищ, которые можно было грабить.
Внезапные набеги викингов. \ Фото: news.ru.
Но больше всего, варвары любили грабить монастыри в Европе и захватывать евнухов, а также забирать мальчиков из монастырей, кастрировать их без их согласия, а затем продавать своим торговым партнёрам в Азии.
Они забирали скот, деньги и еду, уводили и насиловали женщин, сжигали целые поселения, оставляя после себя полнейшую разруху.
И в отличие от большинства армий, они приходили морем, их узкодонные корабли позволяли им подниматься вверх по рекам и заставать поселения врасплох. Сначала это был морской блицкриг. Но после набеги стали повторяться всё чаще и чаще. Викинги, подобно грабителям, снова и снова возвращались, и, захватывая земли, отказывались покидать их.
Вторжения викингов на чужие территории. \ Фото: militaryarms.ru.
Говорят, что Ивар Бескостный был особенно жесток. Согласно сагам, он посадил Эдмунда, короля Восточной Англии, на дерево и приказал своим людям стрелять в него из луков, пока его голова не превратилась в сплошное кровавое месиво и попросту не развалилась на части.
Кадр из сериала Викинги: Ивар Бескостный. \ Фото: google.com.
Не менее страшная участь постигла и Эллу, короля Нортумбрии, который ранее казнил Рагнара Лодброка, в скором времени понеся за содеянное жестокое наказание, известное как Кровавый орёл.
Также, телевизионная история викингов умалчивает о том, что они были рабовладельцами, которые по-скотски обращались с рабами, заставляя их не только выполнять самую тяжёлую работу, а и спать со своими хозяевами.
Рабы питались в основном рыбой и объедками со столов, а когда их хозяева погибали, их приносили в жертву - независимо от того, были они готовы погибнуть или нет. Если рабыню признавали виновной в нарушении прав своих хозяев, ей в наказание отрубали руки и ноги, а иногда клеймили на лице.
Рабыни и рабы у викингов. \ Фото: pinterest.com.
Для группы людей, которые изображаются как ставящие честь превыше всего, викинги очень быстро оскверняли тела своих жертв. Независимо от того, с кем они сталкивались, им доставляло особое удовольствие расчленять тела своих многочисленных врагов.
По словам Элизы Науманн, археолога из Университета Осло, существует множество жутких методов обработки тел. У некоторых отрублены конечности, как, например, в могилах викингов в Каупанге (Норвегия). Некоторые исследователи полагают, что осквернения предназначены для того, чтобы предложить повествование о жизни людей, живших в то время.
Беспринципные налётчики. \ Фото: 1zoom.ru.
Но достоверность этих историй и по сей день вызывает у учёных очередные сомнения.
Всплывшие в 2010 году новые факты, говорили о том, что в Уэймуте было найдено около пятидесяти обезглавленных тел, предположительно казнённых пленников викингов. Так что англосаксы вряд ли были сторонниками прототипа Женевской конвенции, как это предполагалось ранее.
Поселения викингов. \ Фото: mozaweb.com.
Считается, что викинги были и захватчиками, и переселенцами одновременно. Они не просто совершали набеги, грабили и уходили, оставляя после себя руины, а и обустраивались на новом месте, находя общий язык с местными жителями. Это становится историей не только завоевания, но и иммиграции и ассимиляции. Многие из викингов приняли христианство. Были и смешанные браки. Король Кнуд Великий, который стал королём Англии и правил в течение двадцати пяти лет, сменил тех, кто был наверху, но позволил обществу жить по-прежнему. В то же время налётчики придерживались скандинавских имён и традиций.http://funhere.ru/?p=16643
Король Кнуд Великий. \ Фото: lbbspending.blogspot.com.
Хакон Добрый обратился в христианство, находясь в Англии. По его возвращении в Норвегию, ему пришлось нелегко. Его новые религиозные убеждения стали сильно отличаться от убеждений большинства его подданных.
Хакон Добрый. \ Фото: wikipedia.org.
«То, что произошло после викингов, было, возможно, ещё хуже. Норманны действовали более систематически. Они угнетали местное население, вместо того чтобы объединяться, как это делали викинги», - утверждает Tuckley.
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