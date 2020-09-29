Знаменитости и политики, какими вы их еще не видели
Семья Собчак в дачном поселке в Комарово, 1982
Ксения и отец, Анатолий Собчак. 1986
Ксения и Анатолий Собчак на встрече с иностранной делегацией
На одиннадцатилетие Ксении подарили свитер из Парижа. 1992
Семья Собчак на отдыхе в Анапе, 1989
Анатолий Собчак и Владимир Путин.
Владимир Путин на открытии салона Honda, 1992 год
Путин и Горбачев
Ума Турман, 1990-ые годы.
Джейн Биркин, 1968 год.
Наоми Кемпбелл, Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон, 1998 год.
Леонардо Дикаприо, 1997 год.
Семья Кардашьян, 1995 год.
Линда Козловски на съемках фильма Крокодил Данди, 1986 год.
Пол Хоган и Линда Козловски
22-летняя Мишель Пфайффер, 1980 год.
Анита Экберг, 1953 год.
Чарли Чаплин, 1918 год.
Марк Уолберг и Кейт Мосс в рекламной кампании от Calvin Klein, 1992 год.
Борис Ельцин – для журнала LIFE, 1989 год
Мэрилин Монро в своей домашней библиотеке, 1953 год.
Королева Елизавета II на встрече с американской актрисой Джейн Мэнсфилд, 1957 год.
Дженнифер Лопес, 1998 год.
Кристи Свэнсон и Брэд Питт, 1988 год.
Орнелла Мути в 17 лет, 1972 год.
Шон Коннери, Даниэла Бьянки и режиссёр Теренс Янг на съёмках фильма «Из России с любовью», 1963 год.
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Знаменитости и политики, какими вы их еще не видели
Знаменитости и политики, какими вы их еще не видели
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