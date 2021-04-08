Как усложнить себе жизнь? 10 самых распространённых способов

Если у вас все в порядке на работе, а также в личной жизни, если вас устраивает ваш социальный статус и наполненность холодильника, если ваш кот научился смывать за собой в туалете, а тело настолько идеально, что модели с глянцевых обложек начинают испытывать чувство собственной неполноценности — то пришла пора что-то меня в своей жизни. Например попытаться её усложнить.



Публикуем статью, в которой, несмотря на иронический тон, очень верно подмечены именно те глупости, что мы придумываем, чтобы испортить себе жизнь.







Итак, чтобы повседневность не казалась такой уж ванильной и сахарной, обязательно:



№ 1. Дайте другим шанс обогатиться за ваш счет. Например, не упускайте заманчивых акций из разряда «Купи пять блоков сигарет и получи майку бесплатно».



№ 2. Ищите в себе недостатки. И лучше всего перед сном, чтобы еще и спалось хуже в придачу. Тщательно изучите свое отражение в зеркале и попытайтесь найти пару лишних сантиметров и десяток морщинок. Нашли? Смело отправляйтесь на кухню заедать стресс пирожным.



№ 3. После успешного выполнения пункта под номером «два», начинайте бороться с недостатками других. Откройте им глаза на несовершенство их поведения и не скупитесь на советы. Особенно руководству.

Обязательно объясните начальству, как именно нужно руководить вашей организацией.№ 4. Доверяйте все ваши сокровенные мысли девушкам. Делитесь с ними своими проблемами, переживаниями и неудачами на личном фронте. Не сомневайтесь, об этом будут знать только вы, они и весь город.№ 5. Берите в голову! Нет, серьезно, не пропускайте мимо ушей ни одной сказанной вам фразы. Целенаправленно изучайте общественное мнение на предмет собственной персоны . И, как и в случае с пунктом под номером «два», обязательно начните анализировать полученную информацию перед сном.№ 6. Откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. А лучше на послезавтра. И вообще, старайтесь делать все в последний момент. Вы ведь когда-то получали высшее образование? Тогда опыт усваивания полугодовалого объема информации всего за одну ночь у вас наверняка имеется.№ 7. Запишитесь в ряды перфекционистов. Пусть все что вас окружает будет идеальным. А если оно не отвечает вашим высоким запросом — срочно принимайте меры. И, да, шариковые ручки на рабочем столе должны лежать ровно — одна к другой.№ 8. Сделайте свою страничку в социальной сети стартовой в браузере. Вступите как можно в большее количество групп и сообществ, подпишитесь на все возможные паблики и постарайтесь быть «онлайн» круглосуточно.№ 9. Принимайте решения на эмоциях. Доверяйте им. Остыть и хорошенько все обдумать — не наш метод. Рубите с плеча, сжигайте мосты и живите по принципу: «Лучше сделать и жалеть , чем не сделать и жалеть».№ 10. Всегда и везде будьте всем недовольны. Сделайте вид, что вы испытали в этом мире уже всё и ничто не может вас удивить. Тогда вас сочтут интеллектуалом и станут уважать.№. 11 Бонусный короткий совет . Откажитесь передавать за проезд в маршрутке.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)