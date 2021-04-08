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Как усложнить себе жизнь? 10 самых распространённых способов

Если у вас все в порядке на работе, а также в личной жизни, если вас устраивает ваш социальный статус и наполненность холодильника, если ваш кот научился смывать за собой в туалете, а тело настолько идеально, что модели с глянцевых обложек начинают испытывать чувство собственной неполноценности — то пришла пора что-то меня в своей жизни. Например попытаться её усложнить.

Публикуем статью, в которой, несмотря на иронический тон, очень верно подмечены именно те глупости, что мы придумываем, чтобы испортить себе жизнь.

Как усложнить себе жизнь? 10 самых распространённых способов

Итак, чтобы повседневность не казалась такой уж ванильной и сахарной, обязательно:

№ 1. Дайте другим шанс обогатиться за ваш счет. Например, не упускайте заманчивых акций из разряда «Купи пять блоков сигарет и получи майку бесплатно».

№ 2. Ищите в себе недостатки. И лучше всего перед сном, чтобы еще и спалось хуже в придачу. Тщательно изучите свое отражение в зеркале и попытайтесь найти пару лишних сантиметров и десяток морщинок. Нашли? Смело отправляйтесь на кухню заедать стресс пирожным.

№ 3. После успешного выполнения пункта под номером «два», начинайте бороться с недостатками других. Откройте им глаза на несовершенство их поведения и не скупитесь на советы. Особенно руководству.

Обязательно объясните начальству, как именно нужно руководить вашей организацией.

№ 4. Доверяйте все ваши сокровенные мысли девушкам. Делитесь с ними своими проблемами, переживаниями и неудачами на личном фронте. Не сомневайтесь, об этом будут знать только вы, они и весь город.

№ 5. Берите в голову! Нет, серьезно, не пропускайте мимо ушей ни одной сказанной вам фразы. Целенаправленно изучайте общественное мнение на предмет собственной персоны. И, как и в случае с пунктом под номером «два», обязательно начните анализировать полученную информацию перед сном.

№ 6. Откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. А лучше на послезавтра. И вообще, старайтесь делать все в последний момент. Вы ведь когда-то получали высшее образование? Тогда опыт усваивания полугодовалого объема информации всего за одну ночь у вас наверняка имеется.

№ 7. Запишитесь в ряды перфекционистов. Пусть все что вас окружает будет идеальным. А если оно не отвечает вашим высоким запросом — срочно принимайте меры. И, да, шариковые ручки на рабочем столе должны лежать ровно — одна к другой.

№ 8. Сделайте свою страничку в социальной сети стартовой в браузере. Вступите как можно в большее количество групп и сообществ, подпишитесь на все возможные паблики и постарайтесь быть «онлайн» круглосуточно.

№ 9. Принимайте решения на эмоциях. Доверяйте им. Остыть и хорошенько все обдумать — не наш метод. Рубите с плеча, сжигайте мосты и живите по принципу: «Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть».

№ 10. Всегда и везде будьте всем недовольны. Сделайте вид, что вы испытали в этом мире уже всё и ничто не может вас удивить. Тогда вас сочтут интеллектуалом и станут уважать.

№. 11 Бонусный короткий совет. Откажитесь передавать за проезд в маршрутке.

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