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Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Во время уборки могут совершаться ошибки, на которые сначала можно не обратить внимание, но они могут привести к дальнейшим проблемам. Чтобы избавить себя от лишних проблем, прочитайте, какие 18 критических ошибок можно избежать

Не перегружайте посудомоечную машину, в противном случае, посуда будет вымыта не качественно
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки
Не используйте средство для мытья посуды, чтобы помыть деревянную разделочную доску. Лучше использовать хозяйственное мыло, соль и лимонный сок
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Не вымытая кофемашина — источник бактерий и плесени, а потому после каждого использования обязательно промывайте все детали под водой
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Мебель эффективнее всего протирать так: взять ткань, нанести на неё чистящее средство, затем очистить поверхность
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Не используйте одну и ту же тряпку для уборки всего дома в течение долгого времени — как минимум, это не гигиенично
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Щётки для уборки пыли не особенно эффективны. Лучше всего используйте тряпку из микрофибры, которая, вместо того чтобы распространять пыль, действительно будет её собирать

Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Перед мытьем окон протрите их от пыли тряпкой из микрофибры, чтобы облегчить дальнейшую уборку
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

После использования туалетного ёршика, дайте ему высохнуть, зафиксировав его поперёк сиденья унитаза, прежде чем отправить обратно в держатель
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Нанесите средство для чистки керамической плитки и оставьте на некоторое время, чтобы оно «поработало». Тогда вам не придётся ничего тереть и отмывать
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Не используйте жидкость для мытья как единственное чистящее средство, так как оно, как минимум, оставляет разводы на окнах и зеркалах
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

На губках скапливается большое количество бактерий, а потому их либо нужно дезинфицировать каждые несколько дней, либо заменять

Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Чтобы блендер дольше вам прослужил, мойте все детали отдельно, а особенное внимание уделяйте лезвиям
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Почти каждый человек хотя бы раз добавлял слишком много порошка в надежде отстирать особо грязную одежду. На самом деле, если порошка чересчур много, больше, чем рекомендовано, то вещи будут стираться значительно хуже
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки
 
Многоразовые тканевые сумки, как и любые другие изделия из ткани, требуют периодической стирки и ухода
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Не мойте окна в солнечный день, так как вода высохнет слишком быстро и оставит следы
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Пресс для чеснока лучше всего мыть вручную, а не в посудомоечной машине, так как чеснок прилипает к стенкам и плохо вымывается просто струей воды

Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Даже посудомоечную машину нужно периодически мыть, так как в ней могут застревать кусочки пищи. Примерно раз в месяц следует снимать фильтр и тщательно прочищать его
Критические ошибки, которые допускаются во время уборки
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