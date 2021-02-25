Критические ошибки, которые допускаются во время уборки

Во время уборки могут совершаться ошибки, на которые сначала можно не обратить внимание, но они могут привести к дальнейшим проблемам. Чтобы избавить себя от лишних проблем, прочитайте, какие 18 критических ошибок можно избежать



Не перегружайте посудомоечную машину, в противном случае, посуда будет вымыта не качественно



Не используйте средство для мытья посуды, чтобы помыть деревянную разделочную доску. Лучше использовать хозяйственное мыло, соль и лимонный сок





Не вымытая кофемашина — источник бактерий и плесени, а потому после каждого использования обязательно промывайте все детали под водой





Мебель эффективнее всего протирать так: взять ткань, нанести на неё чистящее средство, затем очистить поверхность





Не используйте одну и ту же тряпку для уборки всего дома в течение долгого времени — как минимум, это не гигиенично





Щётки для уборки пыли не особенно эффективны. Лучше всего используйте тряпку из микрофибры, которая, вместо того чтобы распространять пыль, действительно будет её собирать







Перед мытьем окон протрите их от пыли тряпкой из микрофибры, чтобы облегчить дальнейшую уборку





После использования туалетного ёршика, дайте ему высохнуть, зафиксировав его поперёк сиденья унитаза, прежде чем отправить обратно в держатель





Нанесите средство для чистки керамической плитки и оставьте на некоторое время, чтобы оно «поработало». Тогда вам не придётся ничего тереть и отмывать





Не используйте жидкость для мытья как единственное чистящее средство, так как оно, как минимум, оставляет разводы на окнах и зеркалах





На губках скапливается большое количество бактерий, а потому их либо нужно дезинфицировать каждые несколько дней, либо заменять







Чтобы блендер дольше вам прослужил, мойте все детали отдельно, а особенное внимание уделяйте лезвиям





Почти каждый человек хотя бы раз добавлял слишком много порошка в надежде отстирать особо грязную одежду. На самом деле, если порошка чересчур много, больше, чем рекомендовано, то вещи будут стираться значительно хуже





Многоразовые тканевые сумки, как и любые другие изделия из ткани, требуют периодической стирки и ухода





Не мойте окна в солнечный день, так как вода высохнет слишком быстро и оставит следы





Пресс для чеснока лучше всего мыть вручную, а не в посудомоечной машине, так как чеснок прилипает к стенкам и плохо вымывается просто струей воды







Даже посудомоечную машину нужно периодически мыть, так как в ней могут застревать кусочки пищи. Примерно раз в месяц следует снимать фильтр и тщательно прочищать его



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