Новогодние украшения своими руками

Если обычные фабричные шары не вызывают у вас радости, то можно попробовать сделать новогодний декор своими руками. И да, это отличная идея для вечеринки с подругами: и встретиться поболтать, и накрутить красивого! А поможет в этом наша с Рч Houzz.ru простая и полезная подборка.





1. Подсвечник из картона

2. Свеча в тканевой обертке

3. Шар с падающим снегом

4. Декор для комода с еловыми лапами

5. Чудеса случаются

6. Венок для больших возможностей

7. Фетровые звезды

8. “Вязаные” игрушки

9. Мини-елочка

10. Иней под стеклом

11. Волшебные носки

12. Пряничный домик

13. Декор из корицы

14. Зимние фрукты

15. Гирлянда воспоминаний

В новогоднюю ночь ты наверняка будешь зажигать свечи, чтобы создать праздничную и расслабляющую обстановку. Попробуй придать подсвечникам авторский облик с помощью перфорированной бумаги, картонных звездочек и цветных ниток – на весь процесс уйдет не больше десяти минут. Правда, для работы подойдет не любая свеча: выбирай модели в толстом высоком подстаканнике из стекла, которые не допустят контакта огня и картона.Свечу в стакане можно оформить не только бумагой, но и тканью, закрепить у горлышка клеем и декорировать стык лентой или бечевкой. Для такого приема подойдет тонкий текстиль, которому легко придать нужную форму без лишних складок.В детстве у многих из нас были новогодние сувениры с падающим снегом: если встряхнуть такой шар, “снежинки” неторопливо поднимаются вверх, а потом плавно ложатся на дно – чем не игрушка для предновогодней медитации?Чтобы сделать сувенир своими руками, тебе понадобятся банка с крышкой, декоративная фигурка, колотый пенопласт и глицерин. Приклей фигурку и небольшой “сугроб” из пенопласта к крышке, наполни баночку глицерином (его можно смешать с водой, чтобы снег падал быстрее) и заполни раскрошенным пенопластом. А теперь закрывай крышку и наслаждайся рукотворной магией.Для этого DIY используют не елочные шары, а круглые маленькие вазы – их удобнее и покрасить, и поставить на комод. Декорировать полусферу нужно изнутри, используя краску из баллончика. Пока она не высохла, слегка промокни покрытие обычной бумажной салфеткой – на поверхности проступят выразительные потеки.Если тебе нравятся жизнеутверждающие слоганы и надписи в интерьере, Новый год – самое время создать композицию с положительным зарядом на все будущие 12 месяцев. Буквы можно вырезать из картона и закрепить на зубочистках или палочках для суши, а стаканы заполнить полимерной глиной или даже обычным пластилином.Венок из искусственных веток можно купить в любом магазине товаров для дома, а вот украшать его советуем не обычными елочными игрушками, а всем, что оказалось под рукой. В нашем примере это замочные скважины и ключи на ленточках, которые символизируют новые возможности – с таким венком их обязательно принесет наступающий год.Плотные ткани вроде войлока или фетра легко режутся и хорошо сохраняют форму, а потому идеально подходят для создания елочных аксессуаров в стиле DIY. Выбирай форму на свой вкус и начти с создания трафарета: так будет проще ровно нарезать ткань. Место крепления бечевки можно спрятать под большой бусиной.Если ты владеешь крючком и спицами, свяжи для надоевших елочных игрушек стильную “упаковку”. Чтобы украсить шарики, подойдет и старый свитер, который не жалко разрезать – места стыка трикотажа можно обметать от руки за пять минут.Незатейливая мини-елочка поможет украсить рабочий стол или подоконник. Сверни из плотной бумаги конус, аккуратно отрежь лишний материал снизу и нанеси тонкий слой клея ПВА. Начинай обматывать конус пряжей от верхушки к нижней части, плотно прижимая каждый новый слой ниток, а под занавес укрась елочку цветными пуговицами.Прозрачные елочки шары хороши тем, что позволяют самовыражаться, не ограничивая полет фантазии. Нам нравится этот элегантный декор с “начинкой”, напоминающей иней: чтобы сделать такой же, вырежи узор из тонкой бумаги (чертежной или даже пекарской) и аккуратно помести внутрь, приподняв колпачок с креплением.На Западе рождественские подарки часто кладут в носки, которые обычно висят на камине. Если в квартире никаким камином и не пахнет, это не повод отказываться от интересной идеи: носки с тем же успехом можно повесить на комод или в изножье кровати. Выбери в магазине объемные шерстяные носки, укрась их пуговицами и лентами и спокойно жди Санту – в этом году он точно приготовил для тебя что-то особенное.Даже если ты далека от кулинарии, не бойся экспериментировать с пряничным домиком. Во-первых, в магазинах продаются готовые пластины, которые осталось только поставить в духовку, а затем склеить и украсить. Во-вторых, такой домик станет главным украшением праздничного стола, а потом и десертом. Для склейки лучше всего подходит расплавленный шоколад, а в декоре можно использовать леденцы, взбитые сливки и мастики – или все сразу, чтобы домик получился еще наряднее.Не смотря на то что корица – специя из тропической зоны, ее ароматные палочки прочно ассоциируются с новогодними праздниками. Видимо, все дело в горячем зимнем напитке – глинтвейне, для которого корица стала одним из обязательных атрибутов. Эти специи в палочках действительно незаменимы для праздничного декора: попробуй приклеить их “частоколом” к толстой свече и перевязать бантом: нагреваясь, корица будет источать ненавязчивый, но волнительный аромат.Кто не любит закусывать шампанское мандаринами? Если до застолья еще далеко, сделай из цитрусовых стильные новогодние украшения. Апельсины и лимоны нужно нарезать очень тонкими кольцами (буквально 2-3 миллиметра) и поставить на ночь в духовку при низкой температуре (около 60 градусов). Утром ты получишь полупрозрачные высушенные ломтики, которые можно скрепить по несколько штук, продеть нитку и вешать на елку.Если год принес тебе много радостных минут, то дни, оставшиеся до праздничного застолья, отлично подходят для того, чтобы об этом вспомнить. Предлагаем сделать гирлянду воспоминаний из отпечатанных снимков, бечевки и обычных прищепок: узнавая себя на фотографиях, гости новогодней вечеринки будут радоваться вместе с тобой.