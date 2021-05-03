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Самые трагические достопримечательности мира

Самые трагические достопримечательности мира-13



В мире есть много мест, с которыми связаны трагические события, ставшие популярными туристическими достопримечательностями. Множество туристов посещают места массовых казней, стихийных бедствий и катастроф. Почему люди выбирают такие места для своих путешествий? Чтобы отдать дань памяти и уважения или просто из любопытства? Эту тему решил изучить фотограф Амбруаз Тезенас и создал фотопроект под названием  «Я был здесь» («I Was Here»).  Смотрите самые трагические достопримечательности мира.

Самые трагические достопримечательности мира-11. Амбруаз Тезенас решил исследовать тему «тёмного туризма», после того, как прочитал о поезде «Королева моря», который был разрушен во время цунами в Шри-Ланке, и стал популярной туристической достопримечательностью. Фотограф посетил Шри-Ланку несколько лет ранее, где снимал последствия цунами и ему никак удавалось совместить трагические воспоминания о смерти  с туристическим восхищением теми разрушениями.

На фото: Вэньчуань в провинции Сычуань, в Китае: руины после землетрясения, во время которого в школах погибло более 300 человек. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-22. Эта двойственность толкнула фотографа к более глубокому изучению «тёмного туризма». Его серия фотографий «I Was Here» или «Я был здесь» насчитывает более десятка фотографий трагических мест по всему миру.


На фото:  Hanwang Zhen, Китай. В этом промышленном городе во время землетрясения погибло около 3 тысяч человек.  (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-33. Все места фотограф посещал в качестве обычного туриста, без специальных разрешений на съемки, и проводил там ровно столько времени, сколько и обычные посетители.
На фото: концлагерь Аушвиц-Биркенау, Освенцим. Блок 4, комната 4, в которой хранятся банки от газа Циклон-Б, которым уничтожили миллионы людей. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-44. По словам фотографа, практически во всех трагических местах, унесших людские жизни, в которых он снимал, он столкнулся с отсутствием смирения у туристов и даже с оскорбительным поведением: туристы шутили и делали себе селфи, а некоторые умудрялись даже оставлять записи типа «я был здесь» на стенах в камерах пыток.

На фото: тюрьма Кароста в Латвии. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-55. Военная тюрьма Кароста в Латвии, которая открыта для туристов. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-66. Фотограф спрашивает себя: «Может быть мы должны поехать туда, а может быть и не должны. Тем не менее, мы должны задаться вопросом, почему мы туда едем».

На фото: Даллас, Техас, место убийства президента США Джона  Ф. Кеннеди. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-77. Деревня Орадур-сюр-Глан во Франции, которая была полностью разрушена во время Второй мировой войны. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-88. Деревня Орадур-сюр-Глан во Франции, уничтоженная во время Второй мировой войны. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-99. Ливан, военный музей в поселке Mleeta, в котором экспонатами является захваченная или уничтоженная израильская техника  в результате вооруженного конфликта в южном Ливане. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-1010. Марун аль-Рас парк, детская площадка, Ливан. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-1111. Мемориал Choeunk Ek (Поля смерти) в Камбоджи. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-1212. Мемориал геноцида в Руанде. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-1313. Мемориал геноцида в Руанде. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-1414. Заброшенный парк развлечений в городе-призраке Припять, на Украине, который находится в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. (Фото: Ambroise Tezenas).

 

Самые трагические достопримечательности мира-1515. Отель Полесье, расположенный в городе Припять, который сильно пострадал во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. (Фото: Ambroise Tezenas).


 

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