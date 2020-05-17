Как ставить цели на новый год

Начало года — самое время давать себе обещания на следующий год и строить планы. Которые, как вы знаете по опыту, не всегда реализуются.
Но преподаватель и блоггер Маня Борзенко, кажется, нашла способ, позволяющий добиваться всего того, что запланировано. С разрешения автора мы с удовольствием делимся с вами этим секретом.
Определяем важные области жизни
Для этого нужно нарисовать Колесо Баланса.
Выбираем 4-8 самых важных сфер жизни. Тех сфер, без которых ваша жизнь не будет полна. В Сети есть заготовки типа таких:
Конечно, лучше этим не пользоваться, а составить свою схему. Постарайтесь так объединить или разбить сферы, чтобы их было не меньше четырех (иначе очень грустно) и не больше восьми (иначе очень сложно).
Затем в каждой сфере надо закрасить примерный уровень своего удовлетворения качеством и количеством выраженности этой сферы в вашей жизни. Например, работой вы довольны — закрашиваем всё. А нового, допустим, в последнее время маловато, там закрашиваем половину деления.
Получится типа такого:
На этом месте разборок в себе мы видим, что наше Колесо вовсе не похоже на колесо. Начинаем исправлять.
Снаружи Колеса нужно написать общие пункты того, что следует делать, чтобы быть довольным.
Анализируем Колесо
Выбираем 3-4 направления, требующие пристального внимания в наступающем году. Как правило, это те области, которые провисают.
Если вышло, что удовлетворение от карьеры у вас и так на максимуме, забейте на нее, пусть поддерживается в фоновом режиме хождения на работу. Если здоровье не беспокоит, то не обязательно начинать хлебать воду литрами или покупать новые кроссовки для бега.
Выберите то, что вас больше всего волнует и не разбрасывайтесь на все, что можно было бы сделать за год. Оставьте себе место для жизни, неожиданностей и внесения поправок в планы.
Допустим, провисающие области — это семья, здоровье и личностный рост.
Все равно ставим по одной цели на каждую область Колеса
Например:
Работа: заработать ХХХ до конца года
Отдых: два путешествия в год
Эти цели не должны быть для вас тяжелы, вы бы их и так выполнили за год.
Записать их нужно, чтобы вы видели, что, концентрируясь на трех провисающих областях, вы не забрасываете остальные.
Ставим по несколько целей на провисающие области Колеса.
Например:
Семья:
звонить маме раз в неделю
звонить бабушке два раза в неделю
гулять с сестренкой раз в две недели
раз в две недели ходить с мужчиной куда-нибудь
Здоровье:
обследоваться у стоматолога
обследоваться у хирурга
долечить давний бронхит
пить витамины
ходить на фитнес три раза в неделю
правильно питаться
Личностный рост
пройти три курса (для работы, для хобби, просто интересный)
прочитать 30 книг
написать обзоры по понравившимся книгам, выложить в блог
посетить четыре тренинга (два для работы, два по интересам)
Это наши цели на год. Ничего лишнего. Все максимально важное.
Реализуем
Если вы маньяк организации, можно сразу распределить цели по временам года, составить из них стодневки (три области колеса — 3 стодневки в год), добавить дополнительные мелкие планы из списков «must do на лето, осень, зиму и весну», вписать заранее подготовку к дням рождения друзей и прочие мелочи.
Если вы предпочитаете оставлять себе больше свободы, то можно попробовать сделать план на ближайшие два месяца.
Краткий пересказ:
Определяем, что в нашей жизни есть важного.
Определяем, что из этого важного работает само собой.
Поддерживаем работающее в режиме неотмирания.
Определяем, как запустить провисающее.
Вперед!
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