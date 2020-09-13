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Как быстро вывести сложные пятна

До недавних пор вывести жирное пятно с одежды для меня представлялось сложнейшим испытанием. В неравном бою между въевшимся в ткань жиром и различными народными методами по их выведению полегло немало хороших вещей.
Как быстро вывести сложные пятна
Только на прошлой неделе пришлось избавиться от очередного пуловера… Жаль, что тогда мне еще не довелось узнать о том способе удаления жирных пятен, которым редакция «Так Просто!» поделится с тобой сегодня.

КАК ВЫВЕСТИ ЖИРНОЕ ПЯТНО С ОДЕЖДЫ


Не будем ходить вокруг да около, а сразу перейдем к сути! Мы ведь понимаем, что у наших прекрасных хозяюшек еще полно домашних хлопот. Метод, о котором мы сегодня хотим рассказать тебе, заключается в удалении пятен путем нагрева.

Главным его плюсом является то, что его применение не требует предварительной стирки вещей. То есть воспользоваться данным методом можно даже в гостях!

Как быстро вывести сложные пятна
Стоит признать, что с давними загрязнениями этот способ едва ли поможет справиться. Вывести старые пятна можно лишь путем стирки с использованием специальных средств.

Как быстро вывести сложные пятна
Впрочем, зачем ждать, пока пятно еще больше въестся в одежду, когда можно сразу же от него избавиться с помощью обычного утюга и нескольких бумажных салфеток!
Как происходит сам процесс? Всё очень просто!
Под воздействием высокой температуры жир перегоняется на другой материал (а именно на салфетки, которые мы подкладываем под вещь). Салфетки же, в свою очередь, впитывают жир.

Как быстро вывести сложные пятна
Заметь, ни в коем случае не стоит проводить данную процедуру без впитывающего материала! В противном случае пятно перейдет на чехол гладильной доски или вовсе размажется по одежде, и тогда вместо того, чтобы спасти вещичку, придется окончательно с ней распрощаться.

Как быстро вывести сложные пятна
Важным нюансом также является то, что впитывающий материал не должен нагреться больше, чем элемент одежды, который мы пытаемся очистить от загрязнения. Однако жирное пятно обязательно должно контактировать с подкладкой. Так что, если нужно удалить пятно с какой-либо легкой вещи, изготовленной из тонкого материала, в качестве подкладки можно использовать небольшой отрезок ненужной хлопковой ткани.

Как быстро вывести сложные пятна
Еще больше способов избавления от жирных пятен с одежды ты можешь узнать из видео, которое мы оставили для тебя здесь.


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