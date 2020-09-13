Как быстро вывести сложные пятна

До недавних пор вывести жирное пятно с одежды для меня представлялось сложнейшим испытанием. В неравном бою между въевшимся в ткань жиром и различными народными методами по их выведению полегло немало хороших вещей.



Только на прошлой неделе пришлось избавиться от очередного пуловера… Жаль, что тогда мне еще не довелось узнать о том способе удаления жирных пятен, которым редакция «Так Просто!» поделится с тобой сегодня.



КАК ВЫВЕСТИ ЖИРНОЕ ПЯТНО С ОДЕЖДЫ

Не будем ходить вокруг да около, а сразу перейдем к сути! Мы ведь понимаем, что у наших прекрасных хозяюшек еще полно домашних хлопот. Метод, о котором мы сегодня хотим рассказать тебе, заключается в удалении пятен путем нагрева.Главным его плюсом является то, что его применение не требует предварительной стирки вещей. То есть воспользоваться данным методом можно даже в гостях!Стоит признать, что с давними загрязнениями этот способ едва ли поможет справиться. Вывести старые пятна можно лишь путем стирки с использованием специальных средств.Впрочем, зачем ждать, пока пятно еще больше въестся в одежду, когда можно сразу же от него избавиться с помощью обычного утюга и нескольких бумажных салфеток!Как происходит сам процесс? Всё очень просто!Под воздействием высокой температуры жир перегоняется на другой материал (а именно на салфетки, которые мы подкладываем под вещь). Салфетки же, в свою очередь, впитывают жир.Заметь, ни в коем случае не стоит проводить данную процедуру без впитывающего материала! В противном случае пятно перейдет на чехол гладильной доски или вовсе размажется по одежде, и тогда вместо того, чтобы спасти вещичку, придется окончательно с ней распрощаться.Важным нюансом также является то, что впитывающий материал не должен нагреться больше, чем элемент одежды, который мы пытаемся очистить от загрязнения. Однако жирное пятно обязательно должно контактировать с подкладкой. Так что, если нужно удалить пятно с какой-либо легкой вещи, изготовленной из тонкого материала, в качестве подкладки можно использовать небольшой отрезок ненужной хлопковой ткани.Еще больше способов избавления от жирных пятен с одежды ты можешь узнать из видео, которое мы оставили для тебя здесь.