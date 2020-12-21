6 знаменитых семейных пар, в которых муж был режиссёром, а жена - актрисой

Как говорится в пословице, муж и жена – одна сатана. Особенно, если это касается людей творческих профессий. Ведь когда муж – режиссер, то гораздо легче получить от него роль, да и жена как муза – вполне реальный случай. К тому же очень часто женщины не только вдохновляют на создание шедевра, а к тому же фактически участвуют в его создании: отрабатывают сценарий, взаимодействуют со съемочной группой, занимаются продвижением фильма. В результате такого сотрудничества появляются не только выдающиеся кинокартины, но и гармония в семейном союзе.
Григорий Александров и Любовь Орлова
Григорий Александров и Любовь Орлова
Пожалуй, это самый известный пример творческого союза. Актриса Любовь Орлова и режиссер Григорий Александров близко познакомились на съемках музыкального фильма «Веселые ребята». А потом Григорий называл эту женщину «любовью всей его жизни». На съемочной площадке режиссер окружал свою жену невероятным вниманием. Все ее жесты, освещение, любой поворот головы тщательно продумывались. И все для того, чтоб его Любовь выглядела в выгодном свете.
А актриса не только хорошо играла, но и сама пела и танцевала. Однажды у нее спросили, почему она не снимается у других режиссеров. «Ну представьте себе: подготовительный период, потом экспедиция, озвучивание – это получается целый год, а то и более без Гришеньки! Нет, это невозможно!» - воскликнула Орлова. Эта пара считала Новый год исключительно семейным праздником и отмечала его вдвоем на даче во Внуково. А Любовь собирала и хранила как великую ценность любые записочки от супруга.
Супругам пришлось пережить много трудных моментов. Но самый главный – это сталинское время. Поэтому самой главной ценностью этого брака стала поддержка в минуты отчаяния.
Вместе эта звездная пара была 42 года вплоть до кончины Любовь Орловой. Их лучшими работами стали «Цирк», «Светлый путь», «Весна», «Волга-Волга». Некоторые считали этот брак фиктивным и выгодным обоим. Однако разве можно назвать столь долгий и плодотворный тандем фикцией?
Федерико Феллини и Джульетта Мазина
Федерико Феллини и Джульетта Мазина
Юная Джульетта, только что окончив университет, устраивается диктором на радио. Ее ангельский голос как нельзя лучше подходил для озвучивания небольших комедийных рассказов, в которых фигурировала любовь. А автором этих работ был некто «Федерико», тоже молодой писатель и сценарист.
Как-то раз Феллини предложили попробовать свои силы в режиссуре и снять по этим рассказам кинофильм. Так в 1943 году на почве творчества и произошло знакомство Федерико Феллини и Джульетты Мазина. А далее удачный союз покорил мировой кинематограф. Свет увидели их совместные работы : «Дорога», «Ночи Кабирии», «Мошенничество».
В семейной жизни эта великая пара отметила золотую свадьбу. И только смерть великого режиссера смогла их разлучить. Впрочем, верная супруга после не много дольше прожила – она скончалось спустя всего лишь несколько месяцев после кончины любимого мужа.
Владимир Меньшов и Вера Алентова
Владимир Меньшов и Вера Алентова
Обычно студенческие свадьбы редко оказываются долговечными. Но в нашем случае все было наоборот. Владимир и Вера познакомились, будучи учениками школы-студии МХАТ. А вот дальнейшая жизнь действительно предоставляла испытания этой семье. Они прошли жизнь в общежитии и годы безденежья. После рождения дочери Юлии, не выдержав бытовых проблем, и вовсе разъехались. Долгих четыре года пара жила порознь, однако официального развода они не оформляли.
Жизнь не стоит на месте. И пара вновь воссоединилась, чтоб создать шедевр, достойный «Оскара». Конечно, Владимир терзался сомнениями, но лишь потому, чтобы его не упрекали в «кумовстве». На роль Кати Тихомировой из его кинофильма «Москва слезам не верит» свою жену он утвердил не сразу. Ему предлагали снимать Маргариту Терехову, но актриса как раз в тот момент принимала участие в съемках картины «Три мушкетера» (роль Миледи). После долгих сомнений Владимир утвердил Веру Алентову. Чем закончился этот творческий тандем – нам всем известно.
А после совместной работой стала картина «Ширли-Мырли» и руководство актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Сейчас режиссер и актриса отметили золотую свадьбу и воспитывают двух внуков.
Пол Андерсон и Милла Йовович
Пол Андерсон и Милла Йовович
Талантливой актрисе везло на мужей-режиссеров. После нескольких лет замужества и работы над фильмами «Пятый элемент и «Жанна д’Арк» Милла и Люк Бессон развелись. А через некоторое время Милла знакомится с Полом Андерсоном, и это оказался действительно счастливый брак. Пола поразила девушка, которая тщательно готовилась к съемкам в картине «Обитель зла» и самостоятельно без помощи дублеров смогла освоить сложные трюки. После завершения процесса производства фильма Пол сделал ей предложение, хотя и официально пара расписалась в 2009 году.
На сегодняшний день творческий союз Миллы и Пола вылился в шесть совместных кинофильмов, где любимая муза и жена сыграла главные роли. А между съемками успевала дарить милому супругу дочерей. Их у пары три.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Первое, что бросается в глаза при взгляде на эту пару – разница в возрасте. Она составляет 36 лет. Однако нежные и заботливые отношения сохранились у них даже спустя 20 лет брака. Несмотря на сложный характер режиссера, Юлия находит в себе мудрость оставаться хорошей женой и соратницей. Они вместе проводят творческие вечера, вместе путешествуют и занимаются спортом. Интересна история знакомства пары. Впервые между ними пробежала искра на фестивале «Кинотавр», когда оба ехали в переполненном лифте гостиницы «Жемчужина». Шутки ради Андрей предложил юной девушке с открытым доброжелательным лицом прокатиться еще. Им нравилось поступать, поддаваясь эмоциям и чувствам. Как вспоминала Юля впоследствии, «он не боялся предлагать, а она не боялась соглашаться».
Спустя долгие годы брака пара обвенчалась. Для этого им пришлось пройти много лет взаимных притирок, споров и трагической аварии, в которой пострадала их дочь. По словам Юлии, в современном мире семейная жизнь не должна начинаться с такого ответственного шага. К необходимости скрепить союз перед Богом пары приходят через года, когда им пришлось много пережить вдвоем, овладеть мудростью и научиться честно относиться друг к другу.
В результате этого творческого союза увидели свет 7 совместных кинофильмов, среди которых особенно отмечены критиками «Лев зимой» и «Рай».
Василий Сигарев и Яна Троянова
Василий Сигарев и Яна Троянова
Они познакомились в 2003 году и стали сразу неразлучны. Поначалу их связывала совместная работа над проектами, и лишь потом появились любовь и привязанность. Яна стала настоящей помощницей Василия, а он для нее – реальной опорой в жизни. Несмотря на наличие семей у обоих, режиссер и актриса начали встречаться. Яна смогла бросить пьющего супруга, а когда случилась трагедия с сыном (он разбился), то именно Василий помог ей выкарабкаться из гнетущего состояния и научиться жить заново.
Первой совместной работой этой пары стал фильм «Волчок». Затем последовали драмы «Жить» и «Страна Оз», где Яна стала исполнительницей главных ролей.
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