Шикарный букет роз для гурманов

Неимоверно вкусный салат из простых и доступных продуктов способен произвести фурор за праздничным столом. И все это благодаря необычному внешнему виду и удачному подбору ингредиентов. Такой салат станет отличной холодной закуской. Готовить его можно не только для праздничного стола, но и к ужину.

При кажущейся сложности все здесь быстро и предельно просто.



По сути салат состоит из 2 частей. Нижняя во многом напоминает всеми любимую и проверенную временем сельдь под шубой, а верхняя добавляет пикантности и одновременно выступает в качестве съедобного декора.

Ингредиенты:

филе сельди — 250 г

картофель вареный — 2-3 шт.

морковь вареная — 1-2 шт.

свекла вареная — 2 шт.

яйца вареные — 3 шт.

майонез — 200 г

лук репчатый — 1 шт.

50 мл яблочного уксуса, 100 мл воды, по 1/2 ч.ложки соли и перца — для маринада



Розы:

яйцо — 1 штотварная свекла 1,5-2 ст.ложкимолоко — 100 млмука — 4 ст.ложки без горкимасло растительное — 2 ст.ложкисоль — 1/4 ч.ложкисвекла вареная — 1 шт.сыр твердый — 50 гчеснок — 3 зубчикамайонез — 1 ст.ложкасоль — по вкусуМелко нарезаем лук, добавляем к нему соль, перец, воду, уксус, а затем хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.На крупной терке по отдельности натираем яйца, картофель, морковь и свеклу.Сельдь нарезаем мелким кубиком.На подходящее по размеру блюдо устанавливаем кондитерское кольцо и начинаем выкладывать слои в такой последовательности: картофель, сельдь, маринованный лук, морковь, яйца, свекла. Все слои за исключением сельди, на которую маринованный лук укладывается непосредственно, дополнительно смазываем майонезом. Сделав верхний свекольный слой, отправляем блюдо в холодильник.Основой для роз станут несколько блинчиков. Вбиваем в подходящую емкость 1 яйцо, добавляем к нему тертую свеклу и взбиваем блендером до однородности. К получившейся массе добавляем соль, молоко, растительное масло и муку. Все тщательно взбиваем до однородности.Выпекаем блинчики.Натираем на мелкой терке свеклу, твердый сыр и чеснок, при необходимости досаливаем, добавляем майонез и перемешиваем. Получившуюся массу используем в качестве начинки для блинов. Равномерно распределив начинку на блине, скручиваем его в рулет.Обрезав блин с краев, нарезаем на кусочки высотой в 1.5-2 см. Слегка надавив на кусочек снизу, получаем «розочку». Дальше остается лишь разместить сформированные розы на свекольном слое и снова отправить салат в холодильник для пропитки.Перед подачей к столу останется лишь снять кольцо и, при желании, дополнительно украсить вкусный букет зеленью.Больше подробностей, касающихся приготовления шикарного съедобного букета, в видео ниже: