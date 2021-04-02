12 бытовых мифов, в которые народ продолжает упорно верить

Люди часто принимают на веру все, что им говорят говорят друзья, сослуживцы, ведущие всевозможных передач. И за этим потоком информации сложно разобраться, где правда, а где выдумка. С течением времени некоторые глупости из-за чьей-то некомпетентности или рассеянности превращаются в настоящие мифы. Именно о них и пойдет речь в нашем сегодняшнем материале.
1. Очень полезный шпинат
Шпинат - это очень полезно! | Фото: kulturologia.ru.
Многие помнят мультфильм про моряка Папая, который ел шпинат и становился очень сильным. Многие люди действительно считают, что это растение - одно из самых полезных из всех существующих. Однако это совсем не так! Конечно, шпинат полезен, но ровно настолько, насколько полезна и другая зелень. Что касается информации о невероятных свойствах шпината, тут дело в банальной человеческой невнимательности. В 19-м веке американские ученые, исследуя это растение, выявили, что в нем содержится 2,9 мг железа, но «потеряли» запятую и получилось 29 мг. Информация быстро разлетелась не только по Америке, но и по всему миру.
2. Ластик для чернил
Синяя сторона ластика предназначена для чернил. | Фото: PRINTBLOG.RU.
Неизвестно, кто придумал, что синяя сторона ластика предназначена для стирания чернил ручки, но эта информация засела в головах у каждого второго. К слову, эта часть стирательной резинки более жесткая и действительно может частично удалить следы чернил с бумаги, но конечный результат выглядит очень неаккуратно, да и бумага сильно протирается. А все потому, что на самом деле синяя часть предназначена для удаления следов карандаша с плотной бумаги.
3. Зевота - признак скуки
Мы зеваем, когда хотим спать. | Фото: IndianCAs.
Принято считать, что человек зевает, когда ему скучно. На самом деле, эта информация не более, чем миф, а зеваем мы в моменты, когда нужно снизить температуру мозга. Главный орган нашей центральной нервной системы можно сравнить с процессором компьютера: когда температура поднимается, работоспособность мозга снижается. Чтобы вернуть мозг в нормальное состоянии, мы начинаем часто зевать.
4. Цветные полоски - маркеры «натуральности»
Метки, указывающие на натуральность. | Фото: DailyNova.
Уже более 10-ти лет в Сети активно обсуждается тема цветовых меток на тюбиках с кремами и пастой. Так, у внимательных пользователей продукции родилась теория, что метки указывают на состав продукта. Например, зеленая метка значит, что в составе только натуральные компоненты, красная указывает на то, что внутри тюбика присутствуют и химические и натуральные составляющие, а черная - что внутри сплошная химия. Но, как удалось выяснить Novate.ru, вся это история с цветами - вымысел. На самом деле, цветные полосочки - это производственная разметка, который помогает аппаратам распознать тот или иной тюбик.
5. Реагенты в бассейне реагируют на мочу
Если помочиться в бассейн, об этом узнают все. | Фото: MEL Magazine.
Многие родители пугают детей страшилкой о том, что если сходить в бассейн «по-маленькому», все увидят под тобой темно-синее пятно. При этом, этого втайне опасаются и взрослые. Специалисты утверждают, что реагент подобного действия реально существует, но когда его добавляют в воду, он реагирует на все органические соединения, в том числе и пот. Тем ни менее, развенчивая этот миф, стоит справлять нужду только в туалете.
6. Волки любят выть на луну
Волки воют на луну. | Фото: Mi Community.
Многие искренне верят, что волки воют на луну, есть даже такое устойчивое выражение. Это информация - самый настоящий миф. Вой - язык общения волков и этот звук они издают исключительно для общения внутри стаи, без обращения к луне. Что касается ночного светила, то его хорошо видно в безоблачную и безветренную погоду. Акустика в такие дни намного лучше, и звериный вой слышно с большего расстояния.
7. Сахар в бензобаке
Насыпать сахар в бензобак с целью напакостить. | Фото: За рулем.
Если вы хотите напакостить какому-то абстрактному автолюбителю, не стоит сыпать сахар в его бензобак. Вопреки сложившемуся мнению, сахар не растворяется в бензине и не способен навредить или вывести из строя авто. Максимальный вред от этой шалости - слегка поврежденный фильтр. Ну, а в целом, редакция Novate.ru рекомендует воздержаться от каких-либо манипуляций с чужим транспортом, во избежание несчастных случаев.
8. Во сне можно съесть паука
Съесть паука во сне. | Фото: homsk.
Невероятно, но арахнофобией (боязнью пауков) страдает огромное количество людей. Один из сопутствующих страхов - боязнь проглотить паука во сне. Наверняка, вы видели, как такое происходит в кино, а вот в реальной жизни - маловероятно. Дело в том, что во сне человек продолжает дышать, его сердце бьется, создавая незаметные человеческому глазу вибрации. Членистоногие улавливают эти сигналы и не рискуют приближаться.
9. Классическая музыка влияет на развитие
Музыка влияет на детский мозг. | Фото: Новости44.
Многие родители прониклись идеей, что классическая музыка влияет на развитие ребенка. Однако ученые доказали, что это лишь красивая сказка. Как показали множественные исследования, детский мозг одинаково реагирует и на классику, и на тяжелый рок.
10. Панды едят только бамбук
В рационе панды один бамбук. | Фото: WallpaperBetter.
Большинство людей уверены, что панды - вегетарианцы. Это заблуждение, ведь милые пятнистые мишки на самом деле хищники. Они с удовольствием едят мелких животных, насекомых, а также могут питаться падалью. Правда делают они это крайне редко, а основой их рациона все же является бамбук.
11. Только безопасное извлечение
Безопасное извлечение флешки. | Фото: Компьютер для чайников.
До сих пор извлекаете флешку с помощью функции «Безопасное извлечение»? Можете перестать это делать. Поверьте, пропустив этот пункт, вы не потеряете никакой информации. Главное, убедитесь, что процесс записи файлов закончен.
12. Жарка в солярии
Пожарить что-то в солярии. | Фото: Фитнес-клуб «Хабиби.
Даже забавно об этом писать, но среди нас есть люди, которые на самом деле верят, что в солярии можно что-то поджарить! Ультрафиолетовые волны этого популярного аппарата могут легко спровоцировать ожог кожи, но не разогреют ваш обед. Так что, в солярий только за загаром, а для готовки лучше все-таки приобрести печь.
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