12 бытовых мифов, в которые народ продолжает упорно верить

1. Очень полезный шпинат

Шпинат - это очень полезно! | Фото: kulturologia.ru.

2. Ластик для чернил

Синяя сторона ластика предназначена для чернил. | Фото: PRINTBLOG.RU.

3. Зевота - признак скуки

Мы зеваем, когда хотим спать. | Фото: IndianCAs.

4. Цветные полоски - маркеры «натуральности»

Метки, указывающие на натуральность. | Фото: DailyNova.

5. Реагенты в бассейне реагируют на мочу

Если помочиться в бассейн, об этом узнают все. | Фото: MEL Magazine.

6. Волки любят выть на луну

Волки воют на луну. | Фото: Mi Community.

7. Сахар в бензобаке

Насыпать сахар в бензобак с целью напакостить. | Фото: За рулем.

8. Во сне можно съесть паука

Съесть паука во сне. | Фото: homsk.

9. Классическая музыка влияет на развитие

Музыка влияет на детский мозг. | Фото: Новости44.

10. Панды едят только бамбук

В рационе панды один бамбук. | Фото: WallpaperBetter.

11. Только безопасное извлечение

Безопасное извлечение флешки. | Фото: Компьютер для чайников.

12. Жарка в солярии

Пожарить что-то в солярии. | Фото: Фитнес-клуб «Хабиби.