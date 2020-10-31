Факты о нездоровой пище, которые могут убедить вас питаться правильно

Джанк фуд определённо является одним из самых вкусных порочных удовольствий современного мира, а также неотъемлемой частью популярной культуры. Люди едят нездоровую пищу в заведениях быстрого питания, в школах, на спортивных играх, в парках развлечений и кинотеатрах, а также в целом ряде других мест. Причём, нездоровую пищу иногда легче найти, чем воду.



К сожалению, потребление нездоровой пищи обходится дорого в плане здоровья человека. Независимо от того, насколько вкусны такие продукты, нездоровая пища настолько же вредна для вашего здоровья, как алкоголь и курение. Вы можете убедиться в этом сами, ознакомившись с этими двадцатью пятью фактами о джанк фуде, которые могут убедить вас питаться более здоровой пищей.







Термин «джанк фуд» первоначально использовался в шестидесятые годы, но стал широко популярным в следующем десятилетии, когда песня «Junk Food Junkie» достигла вершины чартов в середине 1970-х годов.







Многие исследования, проведённые за несколько последних десятилетий, показали, что чрезмерное потребление нездоровой пищи напрямую связано с увеличением случаев ожирения, болезней сердца, высокого кровяного давления и некоторых видов рака.







Если вы ищете кого-то или что-то, что виновато в культуре нездорового питания, существующей на сегодняшний день, то вам стоит винить телевизор.

Было научно доказано, что почти 80 процентов всех пищевых рекламных роликов, которые выходят субботним утром во время детских шоу, являются рекламой нездоровой пищи.Американская закуска «Cracker Jack» была первой, которая начала использовать игрушки, чтобы продавать нездоровую пищу детям, вообще не задумываясь о морали!Вы, наверное, слышали снова и снова о том, что в банке кока-колы содержится приблизительно восемь или девять (или даже десять, по некоторым данным) чайных ложек сахара. Однако вы вероятно никогда не слышали, что металл банки на сегодняшний день является наиболее самым дорогим из всех «ингредиентов», так как знаменитая сладкая вода производится в основном из воды, добавок, рафинированного сахара и кофеина.Индустрия сладостей Соединённых Штатов ежегодно получает 23 миллиарда долларов прибыли и является мировым лидером в области продаж нездоровой пищи. Удивительно, но продажи конфет продолжают расти, несмотря на опасения по поводу нездоровой пищи и ожирения.В конце семидесятых годов Даниэль Уайт (Daniel White) убил мэра Сан-Франциско Джорджа Москоне (George Moscone) и администратора Харви Милка (Harvey Milk). В спорном приговоре, который привёл к появлению юридического сленга «Защита Твинки» Уайт был признан виновным в непредумышленном убийстве, а не в убийстве, потому что он якобы страдал от депрессии. Его изменение в диете от здоровой пищи на Твинки и другую сладкую еду было использовано защитой как симптом депрессии.На Хэллоуин продаётся конфет на сумму в 2 миллиарда долларов, больше, чем на любой другой праздник в Америке . Это делает Хэллоуин самым нездоровым и «жирным» праздником.В случае, если вам интересно, то картофель фри (разумеется) является самым популярным типом нездоровой пищи во всём мире. Порция картофеля фри из Макдональдса насчитывает около 600 калорий и не поможет вам утолить голод, а вместо этого сделает вас еще более голодным По сообщениям, «Dunkin ‘Donuts» продает приблизительно 6,4 миллиона пончиков в день . Другими словами, американцы потребляют более 2 миллиардов пончиков в год только из заведения «Dunkin ‘Donuts».Тутси Ролл (Tootsie Roll) был назван в честь дочери своего создателя, Клары (Clara), по прозвищу Тутси. Это была первая конфетка за пенни в индивидуальной упаковке. Во время Второй мировой войны Тутси Роллс помещались в пайки солдатов, потому что они хорошо переносили различные погодные условия. Хм, из чего вы говорите они сделаны?До того, как термин «джанк фуд» стал популярным, нездоровая пища стала частью американской диеты в 1920-ых годах, но именно благодаря телевизионной рекламе после Второй мировой войны нездоровая пища стала более популярной и диетологи, наконец, начали волноваться.Вы когда-нибудь задумывались над тем, когда и как резиновая жвачка стала настолько популярной? Ещё в 1891 году Уильям Ригли-младший (William Wrigley Jr) начал продавать мыло в Чикаго. Для увеличения своего объема продаж он раздавал жвачку своим клиентам. Когда его жвачка стала хитом, он решил начать производить и продавать жевательную резинку вместо мыла.Подавляющее большинство исследователей и диетологов сходятся во мнении, что жиры из нездоровой пищи заставляют мозг хотеть больше пищи, что, конечно же, приводит к ожирению в долгосрочной перспективе.Твинки является бесспорным чемпионом среди всех джанк снэков и считается, что копания Hostess производит больше 500 миллионов Твинки каждый год. Кстати, по некоторым данным, то вещество, которое придаёт Твинки их нежный вкус, целлюлозная смола, также используется в ракетном топливе.Несмотря на то, что она не является самой продаваемой шоколадкой, Snickers, несомненно, является самой популярной в Америке из-за её предполагаемых полезных аспектов.Последние научные исследования, проведённые в Китае, показали , что темпы роста рака молочной железы в стране значительно увеличились из-за потребления западной нездоровой пищи.Существует теория, которая предполагает, что ежедневное потребление конфет и джанк фуда детьми связано с насилием в дальнейшей жизни, хотя многие психологи и учёные открыто не соглашаются с этой теорией.Многие исследования показали, что матери, которые едят нездоровую пищу во время беременности и кормления грудью, рожают детей, склонных к ожирению на протяжении всей жизни. Их дети также склонны к диабету, высокому уровню холестерина и высокому содержанию жиров в крови.Аллоксан является побочным продуктом отбеливания белой муки, он содержится во многих продуктах, классифицируемых как нездоровая пища. Что он делает? Исследования показывают, что он приводит к диабету у здоровых животных, уничтожая их панкреатические бета-клетки. Представьте себе какой вред он может причинить людям.Исследование, проведённое в ходе кампании по продвижению здоровой детской пищи (CFC) показало, что некоторые пищевые продукты для детей могут содержать столько же, если не больше, насыщенных жиров и сахара, чем нездоровая пища.В течение тысяч лет природная лакрица использовалась в качестве лекарства для лечения язв, болей в горле и кашля. Первая лакричная «конфета» была попыткой замаскировать горький вкус лекарства, хотя в настоящее время большинство американских лакричных «конфет» не содержат исторических лечебных свойств лакрицы.Всякий раз, когда вы хотите съесть нездоровую пищу, помните, что самый популярный загуститель, кукурузный декстрин, используемый в некоторых продуктах нездоровой пищи, также является клеем для конвертов и почтовых марок.Все мы склонны думать, что хороший молочный коктейль сделан из молока и сливок. Это абсолютно неверно, по крайней мере, когда дело доходит до вкусного «Wendy’s Frosty», который содержит не один, не два, а 14 различных ингредиентов (называемых загустителями).Недавнее исследование показало, что молодые женщины, которые постоянно едят нездоровую пищу подвержены более высокому риску развития синдрома поликистозных яичников , состояния, которое обычно вызывает диабет типа 2 и сердечнососудистые заболевания.