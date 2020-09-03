Конец Второй мировой войны и начало хрущевской оттепели после смерти Сталина совершенно изменили то, как русские девушки одевались и выглядели.
1. Подружки.
2. Актриса Клара Лучко. На Северном речном терминале в Москве.
3. Зимняя мода.
4. Прядильщица.
5. Нет ни одного языка, на который бессмертные произведения Ленина не были бы переведены.
6. Женщина на кухне.
7. Подружки во время празднования 1 мая в Москве.
http://vs-t.ru/sovetskie-zhenshhiny-1950-x-godov8. Студентки индустриального колледжа.
9. Молодые врачи в саду.
10. Очередь к информационной стойке.
11. Май в Магнитогорске.
12. Лыжница.
13. Демонстрация 1 мая.
14. Сварщица.
15. Две работницы.
16. Две работницы на нефтедобывающей платформе в Азербайджане.
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Советские женщины 1950-х годов
Конец Второй мировой войны и начало хрущевской оттепели после смерти Сталина совершенно изменили то, как русские девушки одевались и выглядели.
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