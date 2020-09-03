Советские женщины 1950-х годов

Конец Второй мировой войны и начало хрущевской оттепели после смерти Сталина совершенно изменили то, как русские девушки одевались и выглядели.







1. Подружки.



2. Актриса Клара Лучко. На Северном речном терминале в Москве.



3. Зимняя мода.



4. Прядильщица.



5. Нет ни одного языка, на который бессмертные произведения Ленина не были бы переведены.



6. Женщина на кухне.



7. Подружки во время празднования 1 мая в Москве.



http://vs-t.ru/sovetskie-zhenshhiny-1950-x-godov8. Студентки индустриального колледжа.



9. Молодые врачи в саду.



10. Очередь к информационной стойке.



11. Май в Магнитогорске.



12. Лыжница.



13. Демонстрация 1 мая.



14. Сварщица.



15. Две работницы.



16. Две работницы на нефтедобывающей платформе в Азербайджане.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram