С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Советские женщины 1950-х годов

Конец Второй мировой войны и начало хрущевской оттепели после смерти Сталина совершенно изменили то, как русские девушки одевались и выглядели. Советские женщины 1950-х годов

Советские женщины 1950-х годов

1. Подружки. Советские женщины 1950-х годов

2. Актриса Клара Лучко. На Северном речном терминале в Москве. Советские женщины 1950-х годов

3. Зимняя мода. Советские женщины 1950-х годов

4. Прядильщица. Советские женщины 1950-х годов

5. Нет ни одного языка, на который бессмертные произведения Ленина не были бы переведены. Советские женщины 1950-х годов

6. Женщина на кухне. Советские женщины 1950-х годов

7. Подружки во время празднования 1 мая в Москве. Советские женщины 1950-х годов

http://vs-t.ru/sovetskie-zhenshhiny-1950-x-godov8. Студентки индустриального колледжа. Советские женщины 1950-х годов

9. Молодые врачи в саду. Советские женщины 1950-х годов

10. Очередь к информационной стойке. Советские женщины 1950-х годов

11. Май в Магнитогорске. Советские женщины 1950-х годов

12. Лыжница. Советские женщины 1950-х годов

13. Демонстрация 1 мая. Советские женщины 1950-х годов

14. Сварщица. Советские женщины 1950-х годов

15. Две работницы. Советские женщины 1950-х годов

16. Две работницы на нефтедобывающей платформе в Азербайджане.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Советские женщины 1950-х годов

И не забудьте:
Советские женщины 1950-х годовПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Как выглядят женщины в Латинской Америке? Сделала фото в Бразилии и Парагвае простых латиноамериканок

Читать
Платье принцессы Дианы восстановит отношения принцев Гарри и Уильяма
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Платье принцессы Дианы восстановит отношения принцев Гарри и Уильяма

Пришли к согласию: принцы Гарри и Уильям договорились почтить память своей матери принцессы Дианы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Пришли к согласию: принцы Гарри и Уильям договорились почтить память своей матери принцессы Дианы

Красивые девушки на высоких каблуках
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбхохочешься

Красивые девушки на высоких каблуках

Дама с овчаркой
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужские забавы

Дама с овчаркой

Иду вечером домой, навстречу - овчарка с дамой. Овчарка делает рывок в мою сторону, дама ее останавливает и выдает, обращаясь к овчарке, ...
1
"Шевелись старуха" - мажоры глумились над бабушкой. Но она открыла сумку и резко стало не до смеха
Материал, выбранный редакторами МиртесенПозитив для оптимистов

"Шевелись старуха" - мажоры глумились над бабушкой. Но она открыла сумку и резко стало не до смеха

Эталоны красоты в Австралии, Ирландии, Южной Корее и Польше
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Эталоны красоты в Австралии, Ирландии, Южной Корее и Польше

Фен моей мечты... И это не Dyson
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Фен моей мечты... И это не Dyson

Подведены итоги городского конкурса молодых педагогов ´Мы молоды, мы талантливы´.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Подведены итоги городского конкурса молодых педагогов ´Мы молоды, мы талантливы´.

Красивые девушки в одежде из латекса
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Красивые девушки в одежде из латекса

Как маркетологи и дизайнеры упаковок нас обманывают
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Как маркетологи и дизайнеры упаковок нас обманывают

В условиях огромной конкуренции, производителям самых разных товаров приходится всеми силами привлекать внимание к своей продукции. Один ...
Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" задрала платье, показав синяки: "Помню жару, крышу, тебя и Монатика"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" задрала платье, показав синяки: "Помню жару, крышу, тебя и Монатика"

Узерли из "Великолепного века" в полупрозрачном платье смутила позой во время съемки: "Что случилось?"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Узерли из "Великолепного века" в полупрозрачном платье смутила позой во время съемки: "Что случилось?"

Образ дня: Кендалл Дженнер гуляет по Нью-Йорку в ов...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Образ дня: Кендалл Дженнер гуляет по Нью-Йорку в ов...

Наталья Могилевская показала фото в своем рекордном весе: огромная пышечка в розовом платье (Фото)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Наталья Могилевская показала фото в своем рекордном весе: огромная пышечка в розовом платье (Фото)

Эмили Ратаковски впечатлила формами, оставшись без верхней одежды: "Не единственное достоинство"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Эмили Ратаковски впечатлила формами, оставшись без верхней одежды: "Не единственное достоинство"

Знаменитые мамочки, которые воспитывают детей и остаются иконами стиля
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

Знаменитые мамочки, которые воспитывают детей и остаются иконами стиля

Для многих женщин материнство — настоящее испытание. Лишний вес, нехватка времени не то что на спа-салон, а на минимальные бьюти-процедур...
Фелипе Оливейра Баптиста уходит из Kenzo
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Фелипе Оливейра Баптиста уходит из Kenzo

Модные тенденции на маникюр в 2021 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Модные тенденции на маникюр в 2021 году

Элегантные короткие стрижки на нежную и восхитительную весну 2021: красота волос в любой возраст!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Элегантные короткие стрижки на нежную и восхитительную весну 2021: красота волос в любой возраст!

Церемония Оскар 2021 года: оцениваем наряды знаменитостей
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Церемония Оскар 2021 года: оцениваем наряды знаменитостей

Жена Владимира Преснякова рассказала о секретах экстремального похудения
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Жена Владимира Преснякова рассказала о секретах экстремального похудения

Вовочка спрашивает у мамы: - Что за рыба секретарша?...
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехопанорама

Вовочка спрашивает у мамы: - Что за рыба секретарша?...

Сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в "дырявом" топе взбудоражила фигурой на вечеринке: "Держи подружек при себе!"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в "дырявом" топе взбудоражила фигурой на вечеринке: "Держи подружек при себе!"

Ани Лорак с накладными волосами и в коже появилась на светском вечере: "Где вы, и где хайп..."
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Ани Лорак с накладными волосами и в коже появилась на светском вечере: "Где вы, и где хайп..."

Модный цвет обуви весна-лето 2021: яркие тренды и стильные тенденции
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Модный цвет обуви весна-лето 2021: яркие тренды и стильные тенденции

В моде 70-ые: подсматриваем яркие образы у солистов группы АББА
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ,СОБЫТИЯ,ЛЮДИ,ФАКТЫ

В моде 70-ые: подсматриваем яркие образы у солистов группы АББА

Жена Владимира Преснякова рассказала, как похудела с помощью ребенка
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Жена Владимира Преснякова рассказала, как похудела с помощью ребенка

Москву покидают последние трамваи «Татра»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Москву покидают последние трамваи «Татра»

Назван стиль музыки, который стал популярным из-за пандемии коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Назван стиль музыки, который стал популярным из-за пандемии коронавируса

Французский шик: Жюли Феррери в самых актуальных джинсах сезона
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Французский шик: Жюли Феррери в самых актуальных джинсах сезона

Что не так в этих стильных образах?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Что не так в этих стильных образах?

Лучшие мужские ароматы на весну
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Лучшие мужские ароматы на весну

ТОП 5 цветов в одежде, которые сделают женщину моложе
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

ТОП 5 цветов в одежде, которые сделают женщину моложе

Что цвет костюма может рассказать о вас окружающим?
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Что цвет костюма может рассказать о вас окружающим?

Свердловский механик-модель пришел на «Давай поженимся»
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Свердловский механик-модель пришел на «Давай поженимся»

В память о рэпере DMX: Ирина Шейк в футболке со смыслом и Лея на прогулке в Нью-Йорке
Материал, выбранный редакторами МиртесенHELLO!

В память о рэпере DMX: Ирина Шейк в футболке со смыслом и Лея на прогулке в Нью-Йорке

История свадебного платья Дианы, которое покажут на выставке впервые за 25 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

История свадебного платья Дианы, которое покажут на выставке впервые за 25 лет

Хит на все времена: как подвенечное платье Кейт Миддлтон стало эталоном свадебной моды
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Хит на все времена: как подвенечное платье Кейт Миддлтон стало эталоном свадебной моды

Эксперт назвал музыку, которая стала наиболее популярной во время COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Эксперт назвал музыку, которая стала наиболее популярной во время COVID-19

Фитнес-тренер дала советы по подготовке к лету
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Фитнес-тренер дала советы по подготовке к лету

Домашние рецепты масок для рук
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ ЗДОРОВ!

Домашние рецепты масок для рук

Чем осталась недовольна Елизавета II после свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Материал, выбранный редакторами МиртесенWorld Fashion Channel

Чем осталась недовольна Елизавета II после свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Мода будущего: российский дизайнер вывела на показ виртуальных моделей
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Мода будущего: российский дизайнер вывела на показ виртуальных моделей

Картина дня

наверх