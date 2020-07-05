В Чернобыле для туристов открыт зал управления

Экскурсии в зону отчуждения становятся все популярнее, поэтому для посетителей открывают еще больше новых объектов. Теперь туристам разрешили заходить в тот самый зал управления четвертого блока, где уровень радиации превышает допустимую норму в десятки тысяч раз. До этого вход посторонним туда был строго запрещен, но сейчас каждый желающий сможет увидеть место, где разворачивались главные события чернобыльской катастрофы.



Загляните внутрь помещения, в котором вершилась судьба атомной станции и людей на всей планете. Впервые со времен взрыва туристам разрешат зайти внутрь зала управления на Чернобыльской атомной станции. На фотографиях – помещения в четвертом энергоблоке, откуда началась авария. Радиация в зале управления в 40 000 раз выше нормы. Посетителям перед входом в помещение будут выдавать маски, противорадиационные костюмы и высокие ботинки. Они смогут находиться там не дольше пяти минут из-за критически высокого уровня радиации. Сотрудники ЧАЭС говорят, что в этом месте кровь стынет в жилах, и даже такого короткого времени хватит, чтобы запомнить эти моменты на всю оставшуюся жизнь. Председатель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук рассказал, что после выхода сериала HBO резко вырос интерес к Чернобылю.

Туристы хотят увидеть больше, и управление атомной станции идет навстречу желаниям посетителей. На этих страшных снимках видна полуразрушенная комната управления, где в апреле 1986 года сотрудники атомной станции совершили ряд фатальных ошибок и проиграли, пытаясь предотвратить аварию . Александр Новиков, заместитель технического директора по безопасности ЧАЭС, дружил с Леонидом Топтуновым, который был на смене в ту ночь. Топтунов пытался устранить последствия, накачивая воду в разрушенный реактор после взрыва, и умер через три недели после случившегося от лучевой болезни.После выхода сериала «Чернобыль» место аварии стало одним из самых популярных туристических направлений в мире. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения разработало 21 новый маршрут, чтобы удовлетворить возрастающий интерес. За этот год место атомной катастрофы посетило 85 000 людей со всех уголков планеты. Зал управления обещает стать самым популярным и экстремальным местом посещения в зоне отчуждения. Смельчаки, которые отважатся войти в помещение со смертельным уровнем радиации, рискуют своим здоровьем. Стоит ли решаться на это – личный выбор каждого, но, судя по потоку туристов, жгучий интерес преобладает над страхом за свою жизнь.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: