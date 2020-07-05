В Чернобыле для туристов открыт зал управления

Экскурсии в зону отчуждения становятся все популярнее, поэтому для посетителей открывают еще больше новых объектов. Теперь туристам разрешили заходить в тот самый зал управления четвертого блока, где уровень радиации превышает допустимую норму в десятки тысяч раз. До этого вход посторонним туда был строго запрещен, но сейчас каждый желающий сможет увидеть место, где разворачивались главные события чернобыльской катастрофы.
Загляните внутрь помещения, в котором вершилась судьба атомной станции и людей на всей планете. Впервые со времен взрыва туристам разрешат зайти внутрь зала управления на Чернобыльской атомной станции. На фотографиях – помещения в четвертом энергоблоке, откуда началась авария. Радиация в зале управления в 40 000 раз выше нормы. Посетителям перед входом в помещение будут выдавать маски, противорадиационные костюмы и высокие ботинки. Они смогут находиться там не дольше пяти минут из-за критически высокого уровня радиации. Сотрудники ЧАЭС говорят, что в этом месте кровь стынет в жилах, и даже такого короткого времени хватит, чтобы запомнить эти моменты на всю оставшуюся жизнь. Председатель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук рассказал, что после выхода сериала HBO резко вырос интерес к Чернобылю.
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