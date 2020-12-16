Что происходит с организмом человека, который уснул в мороз

Человек может быстро или медленно замерзнуть и погибнуть и в минус два и в минус двадцать градусов по Цельсию. Все зависит от конкретной ситуации, количества слоев теплой одежды и физического состояния индивида. Он может уснуть в снегу потому что был пьян или сильно устал или по другим физическим, а иногда психологическим причинам. Обратимые и необратимые процессы осуществляются в течении нескольких часов, а иногда и десяти минут. Но есть точные данные, что происходит с организмом, когда начинается определенное падение температуры тела. А оно обязательно происходит, если человек подвергается переохлаждению.



Даже при нормальной температуре тела, находясь в сугробе, то есть внутри влажной ледяной атмосферы, пусть и во сне, организм начинает реагировать. Поначалу все кожные покровы — шея, плечи и далее вниз пробирает озноб. После этого возникает предсудорожный мышечный тонус, когда мышцы шеи и плеч начинают сами непроизвольно сжиматься. Это свидетельствует о том, что началось падение температуры тела и гипоталамус, отвечающий за регуляцию нейроэндокринной деятельности мозга и гомеостаз организма, посылает ему команду сузить всю сеть капилляров на поверхности тела. Тут же ноги, руки и лицо начинает ломить от холода.

Затем человека безудержно трясет, поскольку мышцы все сильнее и чаще сжимаются, чтобы выработать хоть немного тепла. В этот момент замерзающий еще может проснуться и самостоятельно спастись, хотя его температура тела уже упала, ориентировочно, до тридцати пяти градусов.Падение температуры еще градуса на полтора замедляет в организме метаболические процессы и если в этот момент человек бодрствует, то возникает панический страх и начинается спутанность сознания. Например, замерзающий, посмотрев на часы, не сможет понять, сколько они показывают времени. На смену страху приходит состояние апатии, а это значит, что температура тела достигла тридцати трех градусов. Еще один градус падения и возникает ступор. Если в этот момент рядом с пострадавшим появится зверь или наконец, придет помощь, то он никак не отреагирует ни на опасность ни на появление людей.Все эти процессы, происходящие в спящем организме, убыстряются. Тело перестает сотрясаться от дрожи, а значит его температура приблизилась к отметки в тридцать один градус по Цельсию. В этот момент кровоток в организме замедляется, а вот почки работают с увеличенной нагрузкой, чтобы справиться с переизбытком жидкости, которую выдавливают суженные сосуды замерзших конечностей. Поэтому в почечных тканях начинает развиваться тяжелая патология.Температура спящего тела в тридцать градусов по Цельсию считается критичной. Работа сердца становится аритмичной, соответственно возникает нехватка кислорода и человек может видеть сны, причем позитивного характера. Именно в этот момент организм инстинктивно совершает отчаянную попытку согреться и для этого он резко расслабляет скованные мышцы. Это заставляет теплую кровь, еще омывающую внутренние органы, хлынуть к периферийным тканям и кожным покровам, из-за чего замерзающий ощущает «горячую вспышку» — резкий и мощный прилив тепла. В результате, и такое часто бывает, человек в этот момент просыпается, но из-за возникших галлюцинаций, он часто видит себя рядом с отопительным прибором или даже в теплых краях, поэтому сам начинает раздеваться. Спасатели подтверждают, что количество погибших в снегу от обморожения, находившихся при этом без одежды, гораздо больше, чем укутанных в теплые вещи. А сами куртки, пальто, свитера и рубашки оказываются рядом и часто аккуратно сложены.Двадцать девять — двадцать восемь градусов по Цельсию приводит к гипоксии почти всех тканей. Печень перестает вырабатывать гликоген и вообще функционировать, что приводит к гипогликемии – состоянию, когда концентрация глюкозы в крови оказывается катастрофически ниже необходимого уровня. В результате центральная нервная система отказывает, болевые рецепторы не работают, функция гипоталамуса практически прекращается. Человек уже не спит, а впадает в кому.При падении температуры тела до двадцати семи градусов наблюдается резкий спазм мышц из-за расстройства работы сосудистой системы и уменьшается частота дыхания. Происходит сильное снижение давления, пульс еле прощупывается и у человека пропадает глотательный рефлекс. Если в этот момент в его открытый рот попадет жидкость, то это может привести к удушению. Но замерзшего все еще можно спасти. Как только организм охлаждается до двадцати четырех градусов, все признаки жизнедеятельности, а главное — работа сердца останавливается и наступает клиническая смерть.Полное умирание организма происходит при температуре около двадцати градусов. В этот момент начинается некроз тканей внутренних органов, но летальный исход возникает не из-за него, а именно в связи с нарушением взаимосвязи жизненно важных органов. Сердечно-сосудистая система некротизирует последней, оставляя своему хозяину пару минут надежды успеть завести сердце.При экстремально низких температурах окружающей среды, например, при минус сорока пяти — пятидесяти пяти градусов по Цельсию, процесс замерзания происходит за считанные минуты и организм человека, словно мгновенно консервируется. Многие люди, найденные при быстром переохлаждении, лишь на первый взгляд кажутся умершими. Тело такого индивида может существовать в коматозном состоянии часами, и выводить его из него нужно очень аккуратно, медленно и постепенно. Врачам и профессиональным спасателям известно, что многие жертвы переохлаждения умирают от «шока от перегрева» в процессе неправильного спасения, когда суженные капилляры от резкого тепла разом расширяются, вызывая таким образом резкий скачок давления. Но в любом случае человек, спасенный от длительного снежного плена или экстремального мороза, будет остаток жизни страдать от последствий. Это могут быть некротизированные участки кожи или целые конечности, которые докторам придется удалить, болезни почек, сердца, печени, а также психологические или даже психиатрические проблемы, возникшие на фоне пережитой ситуации или органического поражения некоторых участков мозга. Поэтому зимой ни в коем случае нельзя засыпать в снегу, на морозе, даже если ситуация кажется безвыходной. Постоянно двигающийся человек дольше сопротивляется падению температуры своего тела. Не зря существует поговорка, что «движение — это жизнь».