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Зверские пьянки: кто из братьев наших меньших любит принять на грудь

Если бы свиньи узнали, что мы сравниваем с ними пьяных вдрызг людей, — обиделись бы. Выпивохами хрюшек назвать никак нельзя. В отличие от мух. В определенные моменты их хлебом не корми, дай только испить из перезревших фруктов. То есть с точки зрения зоологии правильно говорить «пьяный как муха». О том, что подталкивает насекомых к загулам и кто еще из представителей фауны имеет привычку закладывать за воротник, — в нашей статье.

Зверские пьянки: кто из братьев наших меньших любит принять на грудь

Зверские пьянки: кто из братьев наших меньших любит принять на грудь

Оказывается, бабочек эффективнее ловить не сачком. Самый верный способ — им пользуются даже профессиональные энтомологи — устроить пивную ловушку. Рано или поздно прекрасное создание обязательно прилетит пропустить стаканчик, и после пары глотков его можно брать тепленьким.

Зверские пьянки: кто из братьев наших меньших любит принять на грудь

Алкоголизм бабочек исследовали в Уппсальском университете. Выяснилось, что слабость к пиву испытывают не менее 35 видов. Самцы напиваются, чтобы насытить питательными веществами свое семя и, соответственно, повысить шансы на отцовство.

Зверские пьянки: кто из братьев наших меньших любит принять на грудь

Мухи тоже выпивают из-за секса. Вернее, из-за его отсутствия. В 2012 году журнал Science задался насущным вопросом: чем рацион самца плодовой мухи, который испытал радость соития, отличается от меню его сородича-девственника? Как вы уже догадались, переспелые фрукты, в которых содержится этиловый спирт, привлекают только целомудренных мух.



Зверские пьянки: кто из братьев наших меньших любит принять на грудь

Их организму недостает особого нейропептида F, который вырабатывается во время спаривания и отвечает за чувство удовлетворенности. Бедняги пьют горькую, чтобы выработать это ощущение искусственно. Ну прямо как мужики!

Зверские пьянки: кто из братьев наших меньших любит принять на грудь

Каждую зиму жизнь сотен, если не тысяч птичек обрывается при столкновении со стеной. Дело в том, что с наступлением заморозков в ягодах рябины начинается выработка алкоголя, и, устраивая шумные пирушки, пернатые подвергают себя смертельной опасности. Стоит перебрать рябиновки, и полет становится неконтролируемым. В вытрезвитель их не забирают — позаботиться о забулдыгах некому. Наименее устойчивы к зеленому змию свиристели. По крайней мере, они чаще других птиц напиваются в стельку.

Зверские пьянки: кто из братьев наших меньших любит принять на грудь

Нередко случается так, что животные, не склонные к алкоголизму, находят забродившие фрукты, съедают их и пускаются во все тяжкие. К примеру, в 2011 году лось из Швеции стал героем интернета, наевшись испортившихся яблок. Гулянка закончилась тем, что он заснул на дереве.



Похожая история произошла с белкой, которая обнаружила в деревенском подвале целый мешок хмельных яблок. Видео о ее приключениях.

Зверские пьянки: кто из братьев наших меньших любит принять на грудь

В заключение несколько слов о тех, кому не страшен этанол. Самый яркий пример — перохвостая тупайя, обитающая в джунглях Малайзии. Ночи напролет она скачет по деревьям, а подкрепиться любит нектаром цветков пальмы тахам бертам, который известен рекордным содержанием этилового спирта — 3,8%. Зверушка за раз употребляет такое же количество алкоголя, сколько при пересчете на вес среднего человека содержится в 300 граммах водки. При этом никаких признаков опьянения тупайя не проявляет.

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