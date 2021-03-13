9 действенных лайфхаков, с которыми растения будут расти как грибы

Выращивание растений, как комнатных, так и огородных — это особое искусство. Всегда найдутся особые хитрости, позволяющие побыстрее прорастить семена, получить более обильный урожай или даже спасти сломанное растение. Редакция Novate.ru предлагает пополнить свои знания полезными советами, которые помогут стать настоящим асом в выращивании любых полезных и декоративных культур.
1. Лучший способ укоренения алоэ
Креативный способ пересадки растения. /Фото: i.ytimg.com
Обычно пересадка растений начинается с выбора наилучшего и наиболее подходящего грунта. Однако алоэ — необычный комнатный цветок. Поэтому лучше всего он пускает корни и адаптируется к последующей пересадке — в банане. Для такого креативного лайфхака понадобится умеренно спелый желтый банан, в середине которого нужно сделать небольшое отверстие. В полученную выемку высаживается маленький отросток алоэ. После того, как банан почернеет и начнет портиться, растение вынимают и пересаживают в обычный горшок. Такая несложная манипуляция позволяет значительно укрепить корневую систему алоэ и добиться обильного роста.
2. Экзотические растения дома
Папайя в домашних условиях даже может давать плоды. /Фото: i.pinimg.com
Для многих уже не секрет, что у себя на подоконнике можно вырастить лимоны и апельсины. Однако то, что в домашних условиях спокойно растет и папайя — это необычно и увлекательно. Для того, чтобы заполучить себе на подоконнике такой оригинальный экземпляр, необходимо приобрести спелую папайю и замочить ее семена в бутилированной воде на несколько часов. Затем их следует посадить в универсальный грунт, не сильно углубляя.
3. Креативный лайфхак для выращивания тыквы
Просто засыпаем землей и выращиваем. /Фото: ireland.apollo.olxcdn.com
Лучше всего растения растут в естественной для них среде. Например, чтобы добиться быстрого прорастания тыквенных семян, лучше всего разрезать взрослых спелый плод тыквы на две части и, перевернув половину срезом вверх, заполнить внутреннюю часть с семенами землей. Тогда со временем они прорастут прямо из тыквы, причем гораздо быстрее, чем просто в горшке.
После того как тыква начнет смягчаться и портиться, рассаду нужно высадить в огород.
4. Починка суккулентов
Удивительные возможности природы практически безграничны. /Фото: pp.userapi.com
Так жалко, когда любимый цветок по досадной случайности ломается и начинает выглядеть непрезентабельно. Конечно, если сразу заметить «поломку», то можно укоренить росток, и из него получится новое растение, но тогда старое в большинстве своем принимает болезненный некрасивый вид. На самом деле есть и второй путь исправления проблемы: приживить отломанный росток обратно к своему месту. Для этого в оставшемся стволе делается выемка чистым гвоздем, а стебель отломанного ростка обрезается конусом. После этого росток вставляется в стебель и закрепляется снаружи с помощью прищепки. Через время растение снова срастется вместе.
5. Арахис в домашних условиях
Домашний арахис — это невероятно вкусно и полезно. /Фото: alltime.ge
В домашних условиях можно вырастить много полезного, о чем и мечтать не приходилось. Для этого нужно купить целый арахис в оболочке, извлечь оттуда орехи, а затем заняться проращиванием. Орехи кладутся в текстильную салфетку, как в мешочек, и опускаются в воду комнатной температуры на час. После того, как они будут извлечены из воды, им нужно дать полежать три дня. Затем наступает время высадки в грунт. Теперь только полив и ожидание урожая.
Полезный совет: Покрывать арахис землей нужно небольшим слоем, около 1 см.
6. Выращивание финика
Вот такая красивая пальма может вырасти дома из косточки финика. /Фото: udobreniya.net
Для того, чтобы получить себе растение финика, нужна косточка из спелого плода. Ее нужно на час замочить в воде, а потом завернуть в бумажную салфетку и положить в небольшой пластиковый контейнер и закрыть. В таком виде косточка финика должна пролежать три дня. После того как контейнер будет открыт, а салфетка развернута, на свет появится небольшой росточек. Его нужно высадить в грунт на глубину около 3 см.
7. Быстрый способ прорастить горох
Проращивание семян в чайных пакетиках — один из самых эффективных методов. /Фото: floristics.info
С этим лайфхаком на помощь придет чайный пакетик. После его заваривания и использования не стоит отправлять его в мусорное ведро. Пока пакетик остается влажным, нужно проделать в нем небольшое отверстие и положить туда плод гороха. Спустя три дня, из семян появятся небольшие расточки. Их вместе с чайными пакетиками нужно положить на грунт и немного присыпать землей. С таким методом проращивания дожидаться урожая придется гораздо меньше.
8. Ускорение роста картофеля
Проращивание картофеля в ускоренном режиме. /Фото: i.pinimg.com
Чтобы быстрее высадить клубни картофеля в грунт, можно воспользоваться особым лайфхаком. Нужно взять емкость, верхний край которой меньше по размеру, чем картофель, и наполнить ее водой. Сверху положить клубни с глазками, чтобы они окунались в воду, а остальная часть плода была над емкостью. Через три дня ростки значительно увеличатся, и картофель можно будет высаживать на грядку.
9. Универсальный многофункциональный горшок
Удобное и компактное вместилище для проращивания любых семян. /Фото: r2.mt.ru
Картонную подставку для яиц ни в коем случае не стоит выбрасывать после использования тем, кто любит выращивать семена. Этот картонный лоток с небольшими ячейками — идеальное вместилище для высадки семян. Туда помещается оптимальное количество земли для быстрого проращивания растений. Обычно после посадки требуется всего 5 дней, чтобы появились красивые сформированные росточки.
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