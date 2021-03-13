9 действенных лайфхаков, с которыми растения будут расти как грибы

1. Лучший способ укоренения алоэ

Креативный способ пересадки растения. /Фото: i.ytimg.com

2. Экзотические растения дома

Папайя в домашних условиях даже может давать плоды. /Фото: i.pinimg.com

3. Креативный лайфхак для выращивания тыквы

Просто засыпаем землей и выращиваем. /Фото: ireland.apollo.olxcdn.com

4. Починка суккулентов

Удивительные возможности природы практически безграничны. /Фото: pp.userapi.com

5. Арахис в домашних условиях

Домашний арахис — это невероятно вкусно и полезно. /Фото: alltime.ge

6. Выращивание финика

Вот такая красивая пальма может вырасти дома из косточки финика. /Фото: udobreniya.net

7. Быстрый способ прорастить горох

Проращивание семян в чайных пакетиках — один из самых эффективных методов. /Фото: floristics.info

8. Ускорение роста картофеля

Проращивание картофеля в ускоренном режиме. /Фото: i.pinimg.com

9. Универсальный многофункциональный горшок

Удобное и компактное вместилище для проращивания любых семян. /Фото: r2.mt.ru