Идеи оформления ограждений дачного участка

Как правило, забор выполняет лишь оградительную функцию, дабы прохожие не совали свой любопытный нос в чужой двор.

Мы же собрали сегодня 18 творческих идей оформления ограждения дачного участка, которые можно попробовать реализовать уже этой весной.

Теперь забор станет предметом зависти всех соседей.

1. Скворечники

Забор, украшенный скворечниками.

Яркие самодельные скворечники - прекрасный и весьма бюджетный способ украсить простой деревянный забор.

2. Спилы

Ограждение, украшенное спилами.

Если на вашем участке есть аварийные деревья, распилите их, а спилы используйте в качестве украшения простого деревянного ограждения.

3. Маленькие детали

Детали, вырезанные в заборе.

Ветхий забор из штакетника, который едва держится, можно слегка преобразить, вырезав в досках аккуратные фигурки. Это могут быть совсем простые узоры, вроде сердечек и геометрических фигур или же более сложные в виде цветов, животных или ящериц, как на фото.

4. Стволы деревьев

Декор забора стволами деревьев.

Каменный забор и без того красив, но никак не уникален. Сделать его таким помогут незамысловатые фигурки, вырезанные из поленьев.

5. Крышки

Забор из пластиковых крышек.

Потрясающий и совершенно уникальный забор с рисунком, выполненный из множества пластиковых крышек, станет настоящим украшением садового участка.

6. Стринг-арт

Забор с надписями.

Деревянный забор, украшенный надписями в популярной сейчас технике стринг-арт. Несмотря на всю сложность техники, творческие личности смогут реализовать данный проект, используя деревянные рамки из досок и толстые нитки.

7. Яркие банки

Яркие банки-горшочки.

Простые жестяные банки - еще один способ украсить скучный забор из досок. Просто покрасьте баночки в любые жизнерадостные цвета, посадите в них небольшие растения и прикрепите к ограждению.

8. Роспись

Роспись деревянного забора.

Люди, у которых есть художественные навыки, могут попробовать освежить свой забор с помощью красочной росписи. Подобная идея подойдет, как для украшения деревянного забора, так и для ограждения из профнастила.

9. Милая идея

Креативная картина.

Портрет девушки, дополненный густым ниспадающим растением - интересный способ декора глухого бетонного забора.

10. Скотч

Розы из скотча.

Великолепные крупные розы, украшающие безликий забор из рабицы, коих тысячи, позволят сделать ваш участок уникальным.

11. Отверстия

Крошечные отверстия в деревянном заборе.

Старый деревянный забор можно украсить крошечными отверстиями, проделать которые можно при помощи дрели. Солнечный свет, проникая сквозь отверстия, наполнит сад волшебными бликами.

12. Растения

Плетистые растения.

Вьющиеся растения можно использовать не только для озеленения участка, но и для украшения забора. Из толстых веревок или тонких пластиковых труб соорудите опоры и пустите по ним растения.

13. Камни

Каменный забор.

Из гальки и речных камней получаются потрясающие заборы. Правда для их сооружения потребуются специальные навыки или помощь профессионалов.

14. Бабочки

Бабочки из жестяных банок.

Бабочки, вырезанные из жестяных банок под трафарет и покрашенные в любой цвет, станут отличным украшением любого забора.

15. Агроткань

Озеленение забора.

Агроткань с карманами для растений, надетая на некоторые части забора из рабицы, поможет оградить участок от посторонних взглядов, а также превратить ограждение в потрясающую зеленую изгородь.

16. Паллеты

Ограждение из паллет.

Используйте паллеты для зонирования участка. Помимо функционального назначения такая изгородь может выполнять и декоративную функцию. Части поддонов можно использовать для выращивания небольших растений и цветов.

17. Габионы

Забор из габионов.

Из габионов, заполненных камнями получаются поистине уникальные ограждения. Правда для сооружения таких конструкций понадобятся некоторые строительные навыки и средства, но при грамотном выполнении красота конструкции превзойдет все ожидания.

18. Мозаика

Керамическая мозаика.

Верхнюю часть бетонного или каменного забора можно преобразить с помощью красочной керамической мозаики.

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