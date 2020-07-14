Удивительные факты о человеческом теле

Неудивительно, что многие из нас воспринимают свое тело как нечто само собой разумеющееся: оно повсюду с нами. И всем нам доводилось жаловаться на боль и дискомфорт. Известно, что люди тратят более миллиона долларов на изменение своего тела. Некоторые, например, нейробиолог Рэндал Кеоне (Randal Keone), хотят покончить с зависимостью человека от тела, создав компьютеры, в которые можно будет загрузить наше сознание. Но человеческое тело – это красивая и элегантная машина. Его многочисленные тонкости удивительны и поразительны. Итак, давайте уберем микроскопы и воздадим хвалу уникальному телу человека.



9. Поразительные данные генома

8. Оно радиоактивно

7. Видеть своими ушами

6. Оно светится

5. Части тела обновляются с разной скоростью

4. Гормоны могут привести к уменьшению роста

3. Зачем ему нужны металлы

2. Оно медленно остывает в течение десятилетий

1. Количество калорий в теле