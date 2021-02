Удивительные факты о человеческом теле

Неудивительно, что многие из нас воспринимают свое тело как нечто само собой разумеющееся: оно повсюду с нами. И всем нам доводилось жаловаться на боль и дискомфорт. Известно, что люди тратят более миллиона долларов на изменение своего тела. Некоторые, например, нейробиолог Рэндал Кеоне (Randal Keone), хотят покончить с зависимостью человека от тела, создав компьютеры, в которые можно будет загрузить наше сознание. Но человеческое тело – это красивая и элегантная машина. Его многочисленные тонкости удивительны и поразительны. Итак, давайте уберем микроскопы и воздадим хвалу уникальному телу человека.



9. Поразительные данные генома

8. Оно радиоактивно

7. Видеть своими ушами

6. Оно светится

5. Части тела обновляются с разной скоростью

4. Гормоны могут привести к уменьшению роста

3. Зачем ему нужны металлы

2. Оно медленно остывает в течение десятилетий

1. Количество калорий в теле

Фото: toptenz_netВ 2003 году, спустя три года работы, ученые из Международного проекта по секвенированию генома человека (International Human Genome Sequencing Project) объявили, что они закончили систематизацию данных, которые позволят им написать геном человека. Было отмечено, что это произошло на два года раньше намеченного срока. Почему предполагалось, что на запись данных в геном понадобится пять лет? Геном - это полный набор ДНК человека, который, как мы все знаем, является кодом, в котором указаны черты и особенности конкретного человека. Cпецифические черты, такие как цвет волос, рост и т.д., составляют всего около 2% ДНК, а остальная часть практически неизменна для всех людей. Код обычно разбивается на паттерны букв U, G, A, C и T (CC, AT, TG и т. д.). В одном геноме ДНК содержится 3,5 миллиарда пар данных для программирования человека. Это означает, что, когда Международный проект по секвенированию генома человека завершил их картографирование, объем информации был эквивалентен данным из 100 энциклопедий! Фото: toptenz_net Радиоактивность человеческого тела случайна. Дело в том, что в костях накапливается радиоактивный элемент стронций-90, потому что организм ошибочно принимает его за кальций. Довольно большое количество этого элемента было распространено из-за повсеместного испытания ядерного оружия, но поскольку период его полураспада составляет 29 лет, худшее уже позади. Большей опасности сегодня подвергаются те, кто впитал излучение от таких ядерных катастроф, как Фукусима в 2011 году. Тело излучает радиацию через нервную систему. Каждый раз, когда вы с помощью нервов заставляете орган двигаться, думаете и т. д., в результате происходит деление атомов калия-40, и высвобождается гамма-излучение. У среднестатистического человека примерно 10% этого излучения выходит из тела. Это означает, что жизнь, проведенная в постели с другим человеком, эквивалентна нескольким дням, проведенным в Денвере или каком-нибудь другом таком же высокогорном городе. Это означает, что мы недостаточно радиоактивны, чтобы производить много энергии. Если бы все нервы вашего мозга собрали для генерации энергии, потребовалось бы примерно 2,85 дня, чтобы зарядить iPhone.Фото: toptenz_net Если вы смотрите кому-то в глаза, то видите одно из самых парадоксальных изобретений тела. Когда вы смотрите на объект, то сначала свет проходит через хрусталик глаза, затем он падает на сетчатку в задней части глазного яблока. В процессе прохождения через выпуклый хрусталик свет преломляется на сетчатку и изображение располагается вверх ногами. Итак, как же оно переворачивается в правильное положение, когда эта информация попадает в мозг? Вот тут-то на сцену выходит ухо. Ваши глаза с центром равновесия соединяет вестибулярный нерв в ухе, и он корректирует образ в соответствии со знанием мозга. У этого есть ряд преимуществ. Например, вы можете наклонить голову под углом 90 градусов без того, чтобы мир перед вами наклонился. Это открытие привело к мнению, что новорожденные дети, нервная система которых еще недостаточно развита, действительно видят мир вверх ногами. Однако до сих пор никто из них не подтвердил и не опроверг этого.Фото: toptenz_net Конечно, вы слышали выражение о том, что кто-то светится, например, от счастья. Но это выражение стоит воспринимать более буквально. В 2009 году исследователи Масаки Кобаяси (Masaki Kobayashi), Дайсуке Кикути (Daisuke Kikuchi), Хитоси Окамура (Hitoshi Okamura) получили первые известные изображения свечения человека, хотя фундаментальная наука измерения биологических фотонных реакций была известна с 1960-х гг. Исследователи поместили пять испытуемых в светонепроницаемую среду и провели семь часов, фотографируя их. В то время как температура оставалась постоянной, было обнаружено, что количество света/фотонов, которые испускали тела испытуемых, изменялось в течение дня. Это не значит, что вам следует надеяться, что в ближайшее время вы сможете сэкономить на лампочках. Количество испускаемого света составляет примерно 1/1000 часть того, которое можно увидеть невооруженным глазом. Тем не менее, поскольку было установлено, что скорость излучения фотонов связана с метаболизмом, Кобаяши предположил, что после более детального изучения метод может быть усовершенствован и использован для диагностики метаболических состояний. В последующие годы были проведены несколько исследований с использованием излучения фотонов для проверки эффективности медитации. Результаты многообещающие, но неубедительные. Фото: toptenz_net Еще со школы мы знаем о вреде излишнего употребления алкоголя в подростковом возрасте, поскольку мы получаем только один набор нервных клеток, которые не восстанавливаются. Но как насчет других органов? Сколько времени нужно, чтобы их восстановить? Во-первых, на восстановление слоя, выстилающего желудок, требуется всего несколько дней, поскольку его разъедает кислый желудочный сок. Клетки вашей кожи живут сравнительно долго, в среднем три недели, а клетки печени - 150 дней. Самые долговечные клетки из тех, которые обновляются - это клетки костей. В среднем каждая кость рассчитана на 10 лет. Однако с каждым последующим циклом обновления они становятся более тонкими. Вот почему особенно уязвимыми являются люди старшего поколения. По оценкам Национального института здоровья (National Institute of Health), примерно 50% американцев старше 50 лет страдают от хронической слабости костей. Фото: toptenz_net В начале 20-го века начались эксперименты по введению растущим мужчинам тестостерона, а женщинам – эстрогена. Идея состояла в том, чтобы нормализовать цикл у женщин, а мужчинам с недостатком роста стать выше. В дальнейшем результаты показали, что предположения были ошибочными. Инъекции эстрогена увеличивали частоту случаев рака молочной железы у женщин в возрасте шестидесяти лет, а у мужчин тестостерон мог дать обратный эффект, отключая гипофиз, потому что в теле уже было много тестостерона, что останавливало рост. Самой известной жертвой этого ошибочного предположения стал автор песен Rainbow Connection и A Star is Born, Пол Уильямс (Paul Williams). Поскольку рост его отца составлял более 1,8 м, он решил, что рост Пола в пятом классе, составлявший 1,35 м, недостаточен, и начал терапию для своего сына. Уильямс сказал, что это остановило рост его костей и ввело его в пубертатный период в возрасте 10 лет. Некоторые вещи нельзя сделать искусственно.Фото: toptenz_net Это стандартная практика, когда на этикетке указывается информация о содержании в продукте металлов, но зачем нам нужны медь, цинк или железо? Медь необходима, чтобы контролировать сердечный ритм и производить все виды клеточной ткани, от костей до клеток сердца. Цинк используется при делении клеток и расщеплении углеводов для получения тепла и других видов энергии. Железо участвует в обмене веществ, а также помогает переносить кислород в клетки. Количество металлов в теле серьезно различается и в некоторых случаях может быть весьма внушительным. В теле среднестатистического взрослого человека содержится примерно 50-80 миллиграммов меди. Говорят, что в теле взрослого человека достаточно железа, чтобы получить гвоздь длиной 7,5 см. Фото: toptenz_net Из всех пунктов в этом списке, этот, наверное, единственный, который радует. В 1851 году стандартная температура тела здорового взрослого мужчины составляла 37 градусов Цельсия. Проведенные с тех пор исследования, такие как проведенное в 2019 году доктором Джулией Парсонне (Dr. Julie Parsonnet) из Стэнфордского университета, в ходе которого проделали 677 000 измерений, показали, что средняя температура человеческого тела снизилась до 36,6 градусов. Средний показатель снижения температуры составил примерно 0,02 градуса в десятилетие. Для женщин температура тела составила 36,28 градусов. По словам Парсонне, причина этого не связана с тем, что люди неактивны. Дело в том, что с внедрением более здорового образа жизни и улучшением качества антибиотиков, число людей, чья иммунная система постоянно борется с простудой и гриппом и при этом остается функциональной, сократилось . Не говоря уже о том, что все больше и больше людей живут в домах с надежным контролем температуры, это означает, что телу все большего количества людей больше не нужно воспаление, чтобы иммунная система оставалась активной. Кто скажет, может в следующем столетии оптимальная температура тела снизится еще на градус или два?Фото: toptenz_net Этот пункт звучит довольно страшно. В апреле 2017 года историк Джеймс Коул (James Cole) из Брайтонского университета (University of Brighton) исследовал людоедские практики в древних племенах, чтобы выяснить, выполнялись ли они исключительно в ритуальных целях или были необходимы для выживания. С этой целью он решил определить содержание жира и калорий в человеческих телах, чтобы увидеть, являются ли они достойной пищей по сравнению с доступной добычей. Он пришел к выводу, что в теле взрослого мужчины весом 66 кг примерно 125 000 калорий. Поскольку считается, что в среднем человеку нужно около 2000, это означает, что человеческое тело способно «кормить» другого человека чуть больше месяца, а семью из четырех человек - чуть больше недели, хотя, как мы знаем, более сложные условия жизни заставляют сжигать калории быстрее. Олень обеспечивает примерно 160 000 калорий, при этом для его поимки нужно было рисковать меньше, что заставило Коула заключить, что люди были непрактичным источником калорий, а каннибализм, вероятно, служил больше религиозным или милитаристским целям. Коул подробно проанализировал калорийность тела. Например, в 450 г сердца содержится 650 калорий. В печени - 2569. В легких - 1596 калорий. Кожа обеспечивает 10 280 калорий, а кости 25 330 калорий. Деликатес зомби – мозг обеспечивает 2700 калорий. Надеемся, никому из вас не придется применить эту информацию на практике.